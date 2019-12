Lebensqualität bemisst sich auch an Orten zum Erholen und am Freizeitangebot einer Stadt. Bei Letzterem schneidet Heilbronn mit einem Platz im unteren Mittelfeld eher bescheiden ab. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das ZDF hat in einer breit angelegten Studie 401 Landkreise und Städte in Deutschland unter die Lupe genommen, darunter auch Heilbronn. Kriterien waren Bildung und Soziales, Geld und Wohnen, Freizeit und Kultur. Und die IHK liefert, wie alle zwei Jahre, eine neue Kaufkraftanalyse, die das Bild ergänzt, das das Meinungsforschungsinstitut Prognos für den Sender erstellt hat.

Reich und schön muss man sein, dann klappte es mit Platz 1 für den Hochtaunuskreis, Platz 2 für Baden-Baden und Platz 3 für Starnberg. Nach Heidelberg (12), dem Rhein-Neckar-Kreis (17), Ulm (20) kommt auch bald Heilbronn mit Platz 27 – bundesweit – und Platz 7 im Land. Das ist ein gutes Ergebnis, überrascht aber nicht so sehr, zumal dann, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre hier verfolgt hat.

Geht man bei dem Heilbronner Ergebnis in die Tiefe und betrachtet die Wertungsfelder einzeln, dann zeigt sich: Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Platz 3 bundesweit bei "Geld und Wohnen" spiegelt einerseits wider, dass es neben einem Einkommensmilliardär auch noch etliche Einkommensmillionäre gibt, sodass das Jahresdurchschnittseinkommen bei 43.337 Euro liegt, und andererseits sich die Wohnkosten noch im erträglichen Rahmen bewegen, nämlich bei 25 Prozent davon.

Ein bedenkliches "O je!" aber gibt es für den 27. Platz – das ist unteres Mittelfeld – für den Bereich "Freizeit und Kultur". Hier hat man auch im Ländle die Rote Laterne mit Platz 39 (bei insgesamt 44 bewerteten Kommunen). Die dazugezählte Breitbandverfügbarkeit für Haushalt liegt bei 83 Prozent, das gibt 7,5 Punkte (bei jeweils maximal 10), das ist ein guter Wert im Vergleich – und auch der beste. Nur 3,4 Punkte gibt es pauschal für Freizeitangebote, die aber gar nicht definiert wurden, null für die Freizeit- und Erholungsflächen. Einen Punkt gab es für die Schwimmbäder. Erwähnenswert ist nur noch die Gastronomie mit 4,7 Punkten; Theater- und Konzertangebote wurden nicht bewertet.

Der Durchschnittsheilbronner wird übrigens 81 Jahre alt, die Geburtenrate erreicht den guten Wert von 6,5. Kinderarzt- und Hausarztdichte liegen im unteren Mittelfeld, die Verkehrssicherheit darüber, ist aber mit Platz 268 (unter den 401) steigerungsfähig, und Platz 175 bei Kriminalität gegen Kinder gibt zu denken. Dies gilt auch für die "Bildungsstadt Heilbronn" beim Aufschlüsseln einzelner Punkte. Da hält man den sehr guten Platz 15 mit 9,7 Punkten, also fast einen deutschen Höchstwert, wenn es um die Entfernung zur nächsten Grundschule geht. Für die allgemeine Betreuungssituation aber gibt es nur 4,8 Punkte (Rang 174), und selbst dann, wenn die Punkt zahl für die SBG-II-Hilfsangebote für unter Achtjährige bei 7,1 liegt, ist das im Ranking doch nur Platz 259. Gymnasiale und universitäre Einrichtungen tauchen in der Studie nicht auf.

Damit die Zahlen und Wertungen nicht in den leeren Raum projiziert werden, fragte Prognos auch bei den zuständigen Bürgermeistern nach. Was von deren Angaben ein "Stimmt" oder ein "Stimmt nicht!" bekam, ist aufschlussreich. Das kann, wie alle hier angeführten und noch viele weitere Angaben, im Internet nachgeprüft werden.

Hier findet man auch die ausführliche Analyse der IHK Heilbronn-Franken zu Kaufkraft, denn auch der Handel ist ein Stück Lebensqualität für eine Stadt. Zweijährlich wird sie neu aufgelegt, liefert wichtige Zahlen zu Kaufkraft, Einzelhandelsumsatz und Einzelhandelszentralität der Region. Und auch da bestimmen Licht und Schatten das Bild. Der Besucher der Heilbronner Innenstadt sieht Leerstände, etwa dass gerade wieder in zentralster Lage zwei Modegeschäfte dicht machen (Peter Hahn und "anziehend" neben dem Rathaus), dafür Nagelstudios wie Pilze aus dem Boden schießen, und es solche fürs Tätowieren jetzt schon in der Kaiserstraße gibt. Für urbane Qualität braucht man diese aber nur beschränkt und nicht unbedingt in der ersten Reihe.

Da tröstet die Feststellung wenig, dass die Kaufkraft für den Einzelhandel und der stationäre Einzelhandelsumsatz gestiegen sind – seit 2017 um 9,7 Prozent –, und dass dieser Anstieg höher ausgefallen ist als der im Land (+9,3 Prozent) und in Deutschland (+7,6 Prozent). Zumal sich zwischen Kaufkraftzuwachs und dem genannten Kaufkraftanstieg eine Lücke von 3,2 Prozent auftut und zudem mehr Kaufkraft aus der Region Heilbronn-Franken abfließt, als von außerhalb hinzukommt. Dass einer der Gründe der wachsende Onlinehandel ist, liegt auf der Hand. Hinzu kommt, was die IHK so umschreibt: "wachsende Konkurrenz anderer Oberzentren in unmittelbarer räumlicher Nähe", wie etwa das "Breuningerland" in Ludwigsburg, und "sich ändernden Lebensweisen der Menschen".

Info: Die Prognos-Ergebnisse für das ZDF sind im Internet nachlesbar unter https://deutschland-studie-senioren-familie.zdf.de/familie/district/08121 und die gesamte Kaufkraftanalyse gibt es zum kostenfreien Download unter www.heilbronn.ihk.de, Dokumenten-nummer: UEU003764.