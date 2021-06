Heilbronn. (rnz) Mit rund 200 Tonnen am Haken hat ein Spezialkran in der Nacht zum Sonntag die Teile der 48 Meter langen Behelfsbrücke an der Überführung der B 27 zwischen Heilbronn und Neckarsulm ausgehoben. Für die Aktion war die Bundesstraße ab Samstagabend gesperrt (wir haben berichtet), wobei die Arbeiten deutlich früher beendet werden konnten, wie die Projektgesellschaft "ViA6West" mitteilte. Ursprünglich war die Sperrung bis Sonntag 7 Uhr vorgesehen, ab 3.30 Uhr konnten jedoch die ersten Autos wieder auf der Strecke fahren.

Die Abbrucharbeiten am nördlichen Brückenbauwerk werden an zwei weiteren Wochenenden ausgeführt. Der erste Brückenabbruch beginnt am Freitag, 23. Juli, um 20 Uhr und dauert voraussichtlich bis Montag, 26. Juli, um 5 Uhr. Der zweite Termin ist dann eine Woche später. Und zwar von Freitag, 30. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 1. August, 5 Uhr. Zwischen den genannten Uhrzeiten ist die Bundesstraße zwischen Heilbronn und Neckarsulm in beiden Richtungen gesperrt.