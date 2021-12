Heilbronn. (zy/zg) Der Verbund der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) befindet sich derzeit mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Auf den Covid-Intensivstationen werden viele schwer Erkranke behandelt, die oft auch auf Blutprodukte angewiesen sind. Deshalb appelliert der Klinikverbund dringend an die Bevölkerung, beispielsweise in der Blutbank am Gesundbrunnen-Klinikum in Heilbronn Blut zu spenden.

Das Corona-Infektionsgeschehen ist derzeit ausgesprochen dynamisch und die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben und in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt. Wie berichtet, musste der Klinikverbund in der vergangenen Woche bereits mehrere Covid-Patienten in andere Kliniken verlegen, weil die Maximalkapazität auf den Intensivstationen in Heilbronn und in der Lungenfachklinik Löwenstein erreicht war. Ungeachtet dessen findet das öffentliche Leben aber in einem viel größeren Ausmaß statt, als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Und wo Menschen zusammen kommen, passieren auch Unfälle.

Darüber hinaus ist die Mobilität der Menschen generell weniger eingeschränkt als im Winter 2020, was laut Mitteilung der SLK ebenso zu mehr Not- und Unfällen führt: Der Verbund verzeichne derzeit bei Notfällen ein Patientenaufkommen, das auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liege. Hinzu kommt, neben der Versorgung von Tumor-Patienten, eine hohe Anzahl von schwer kranken intensivpflichtigen Covid-19-Patienten, die – beispielsweise bei einer sogenannten ECMO-Therapie – auf Blutprodukte angewiesen sind, um die Infektion erfolgreich zu bewältigen.

Deshalb ist der SLK-Verbund verstärkt auf Blutspender angewiesen. "Ich kann mich an keine Phase erinnern, in der Blut so knapp war wie aktuell", beschreibt Dr. Astrid Stäps, die langjährige Ärztliche Leiterin der SLK-Blutbank, die aktuelle Situation und ruft die Bevölkerung zum Blutspenden auf: "Helfen Sie uns, damit wir unseren Patienten helfen können." Allein die SLK-Kliniken benötigten monatlich rund 1200 Blutkonserven. "Diesen Bedarf können wir derzeit nur knapp abdecken", erklärt Stäps und bittet eindringlich um Solidarität, indem sie verdeutlicht, dass zwar rund 80 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Leben eine Bluttransfusion benötigen oder ein Medikament, das aus Spenderblut gewonnen wird, dass aber nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung regelmäßig bereit sind, ihr eigenes Blut für andere zu spenden.

Die Blutbank der SLK versorgt mit den Blutprodukten Patienten aller Krankenhäuser des Klinikverbundes und andere medizinische Einrichtungen der Region. Das Blutdepot befindet sich im Klinikum am Gesundbrunnen. Spender aus der Region spenden ihr Blut also dort, wo es kurz danach auch verwendet wird.

Um die Blutspende gerade auch in der Corona-Zeit absolut sicher zu gestalten, wird bei jedem Spender routinemäßig die Körpertemperatur gemessen und eine infektionsbezogene Befragung durchgeführt. Personen mit Infektsymptomen dürfen kein Blut spenden. Die Hygienevorgaben, unter anderem Mundschutz und Desinfektion, werden bei der Blutentnahme akribisch eingehalten, versichert das Blutbank-Team.

Info: Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 68 Jahren vier bis sechs Mal im Jahr Blut spenden. Spendenwillige sollten sich zur Terminvereinbarung telefonisch unter 07131 / 4946480 oder per E-Mail an blutbank@slk-kliniken.de bei der Blutbank melden. Die Öffnungszeiten der Blutbank, die Zugangsbedingungen und -wege sowie die Antworten auf häufige Fragen rund um die Blutspende gibt es unter www.slk-kliniken.de/blutbank