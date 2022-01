Heilbronn. (jubu) Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es zu einem Kreuzungsunfall in Heilbronn.

Die 50-jährige Fahrerin eines Mitsubishi fuhr demnach auf der Fügerstraße in Richtung Weipertstraße und kollidierte mit einem Nissan Kleinbus, der von einem 18-Jährigen gefahren wurde und in dem fünf Kinder saßen, nachdem sie die Vorfahrt missachtet hatte. Die ersten Meldungen, nach denen durch den Unfall mehrere Kinder verletzt wurden, bewahrheiteten sich nicht. Lediglich eine der Beteiligten klagte über Schmerzen bei den Rettungskräften. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.25 Uhr