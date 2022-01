Heilbronn/Wolfsburg. (rnz) Der Autobauer Audi spendet knapp eine Million Euro für die Programmierschulen "42Heilbronn" und "42Wolfsburg". Das Geld fließt über vier Jahre in ein Stipendienprogramm der privat finanzierten und gemeinnützigen IT-Schulen. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben die regionalen Bildungslandschaften und ein innovatives Ausbildungskonzept stärken. Zudem ermöglicht das Geld finanziell und sozial benachteiligten Studierenden eine hochqualifizierte Ausbildung in beruflichen Zukunftsfeldern. Ganz uneigennützig ist die Spende von 960.000 Euro nicht, denn über die damit finanzierten mehrjährigen Stipendienprogramme sollen die Studenten auch für die digitale Transformation der deutschen Automobilindustrie fit gemacht werden.

Die gebührenfreien, gemeinnützigen IT-Schulen der "École 42" bieten unter dem Motto "born2code" eine unkonventionelle und branchenführende IT-Qualifizierung an. Schulabschlüsse oder berufliche Erfahrungen spielen für den Einstieg keine Rolle. Anstelle von formalen Kriterien überzeugen die Interessentinnen und Interessenten verschiedener Altersklassen im intensiven Auswahlprozess durch Motivation, Talent und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen.

Hintergrund > Die IT-Schule "42" hat ihren Ursprung in Paris: Dort wurde der erste Campus im Jahr 2013 gegründet. Inzwischen gibt es 35 Campusse in 22 Ländern. In Deutschland sind in Heilbronn und Wolfsburg die bislang einzigen Niederlassungen, eine weitere befindet sich derzeit in Berlin im Aufbau. [+] Lesen Sie mehr > Die IT-Schule "42" hat ihren Ursprung in Paris: Dort wurde der erste Campus im Jahr 2013 gegründet. Inzwischen gibt es 35 Campusse in 22 Ländern. In Deutschland sind in Heilbronn und Wolfsburg die bislang einzigen Niederlassungen, eine weitere befindet sich derzeit in Berlin im Aufbau. Die weltweit mehr als 12.000 Studierenden durchlaufen jeweils ein im Durchschnitt dreijähriges Programm und gelten im Anschluss als hochqualifizierte IT-Fachkräfte. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Kern der Ausbildung ist ein projektbasiertes Peer-to-Peer-Lernmodell – ohne Professoren oder Vorlesungen. Die Studierenden bringen sich den Ausbildungsstoff in eigenständigen Lerngruppen selbst bei. Zudem unterstützen und bewerten sie sich gegenseitig. Damit werden nicht nur Programmierfähigkeiten vermittelt, sondern auch "Soft Skills" wie Kommunikation und Teamfähigkeit.

Audi fördert mit der Finanzierung eines schulinternen Stipendienprogramms Bildungschancen für finanziell und sozial benachteiligte Studierende an einer Top-IT-Schule. Wer die 15 Stipendien in der "42Heilbronn" und die fünf Stipendien in der "42Wolfsburg" bekommt, entscheiden die beiden Schulen jeweils selbst und jedes Jahr von neuem.

"Das innovative Ausbildungskonzept der ‚42‘ passt hervorragend zu unserem Verständnis von lebenslangem Lernen. Denn erst durch die Bereitschaft aller Mitarbeitenden zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung wird die digitale Transformation in der Automobilindustrie gelingen", sagt Sabine Maaßen, Audi-Vorständin für Personal und Organisation .

Doch nicht nur das Ausbildungskonzept passt. Die "42Wolfsburg" fokussiert sich auf den Bereich "IT im Fahrzeug", die "42Heilbronn" wiederum auf die "IT in der Fabrik". Beide Schwerpunkte finden sich in den Digitalisierungsbestrebungen von Audi wieder: Das Unternehmen baut beispielsweise an seinem Standort Neckarsulm umfassende Kompetenzen in der Produktions-IT für die Groß- und Kleinserie weiter aus – in direkter Nähe zur Talentschmiede "42Heilbronn" auf dem dortigen Bildungscampus.

"Die Programmierschulen eröffnen Bildungschancen für IT-affine Talente und siedeln wichtiges Know-how in unseren Regionen an. Durch die Spende fördern wir also nicht nur exzellente Fachkräfte von morgen. Wir übernehmen damit als Unternehmen auch Verantwortung für die hiesigen Entwicklungen in den Zukunftsfeldern und stärken unser Umfeld", sagt Maaßen.

"Wir freuen uns sehr, mit Audi einen starken Partner aus der Automobilindustrie willkommen heißen zu können", sagt Thomas Bornheim, Geschäftsführer der "42Heilbronn". Perspektivisch streben Audi und die beiden Schulen eine vertiefte Zusammenarbeit an. So sind zum Beispiel Praktikumsangebote für Studierende, fachlicher Austausch, die gemeinsame Bearbeitung innovativer Fragestellungen oder gemeinsame Programmierwettbewerbe, sogenannte Hackathons, denkbar.