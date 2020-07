Das Klinikum „Gesundbrunnen“ in Heilbronn. Archivfoto: Armin Guzy

Heilbronn. (pol/mare) Ein 32-jähriger Mann drohte am Dienstag, sich und sein Kind umzubringen und sorgte damit für einen Polizeieinsatz am Klinikum Gesundbrunnen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nachdem die Polizei Hinweise auf die Misshandlung des zweijährigen Kindes erhalten hatte, fuhren die Beamten am Dienstagnachmittag zur Wohnung des 32-Jährigen. Hier sei er zunächst kooperativ gewesen und wollte mit seinem Sohn zu einer medizinischen Abklärung in die Kinderklinik mitkommen. Bei der Untersuchung vor Ort, dann nahm der 32-Jährige plötzlich eine Schere und drohte, sich damit umzubringen. Dann schnitt er sich ins Handgelenk und drohte zudem, sein Kind zu töten.

Weitere alarmierte Polizisten konnten den 32-Jährigen kurz darauf überwältigen, ohne dass weitere Personen verletzt wurden.

Das Kind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen und in ärztliche Behandlung übergeben. Der 32-Jährige kam auf dem Polizeirevier Heilbronn in Gewahrsam. Nun soll auch ermittelt werden, ob er zuvor seinen Sohn körperlich misshandelt hat. Außerdem wird er wegen des Verdachts der Geiselnahme noch heute dem Haftrichter vorgeführt.