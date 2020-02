Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Nein, den Vorwurf der "Landflucht" will sie nicht auf sich sitzen lassen: "Das ist eine Entscheidung für Berlin, nicht gegen das Land", betont Sandra Detzer gegenüber der RNZ. Und doch ist seit Freitag klar: Die 39-Jährige will in absehbarer Zeit ihr Amt als Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg abgeben. Stattdessen hofft sie, künftig auf Bundesebene Politik machen zu dürfen. Sie will 2021 für den Bundestag kandidieren.

Auch der Landtag sei "ein attraktiver und sehr lebendiger Ort, um Politik zu machen", so Detzer. Doch ihr Herzensthema sei die Transformation hin zu einer klimaneutralen, erdölfreien Gesellschaft. Dabei komme es auf die nächsten Jahre an. Und: "Die zentralen Weichen werden in Berlin gestellt", sagt die Grüne. So zeige sich beispielsweise beim Windkraftausbau, wie sehr man von den Rahmenbedingungen im Bund abhängig sei.

Kandidieren will die gebürtige Münchnerin, die seit Jahren in Heidelberg lebt, allerdings im Wahlkreis Ludwigsburg. Die derzeitige Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner muss sich trotzdem keine Sorgen machen, von Detzer herausgefordert zu werden. "Wir wollen uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen", stellte diese gegenüber der "Ludwigsburger Kreiszeitung" klar, die zuerst über ihre Kandidatur berichtete. Sie wolle "lieber die Mannschaft insgesamt verstärken".

Auf ein Direktmandat darf eine Grüne bei einer Bundestagswahl auch in Ludwigsburg nicht hoffen: 2017 lag der CDU-Abgeordnete und Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger mit 38,3 Prozent der Erststimmen deutlich vor der Konkurrenz. Die Kandidatin der Grünen bekam 14,2 Prozent der Erststimmen, 13,8 Prozent der Zweitstimmen. Dafür kann Detzer auf einen sicheren Platz bei der Listenaufstellung spekulieren.

Seit 2016 führt sie im Team mit Oliver Hildenbrand (32) die Landespartei. In dieser Zeit musste vor allem ein massiver Mitgliederzuwachs gemanagt werden. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das "Superwahljahr" 2021: Am 14. März wird der Landtag gewählt, voraussichtlich im September der Bundestag.

Für Detzer eine perfekte zeitliche Abfolge: Erst könne sie als Landesvorsitzende mit voller Kraft den Landtagswahlkampf organisieren und nach der Wahl noch Koalitionsverhandlungen begleiten – schließlich bleibt der Anspruch, wieder stärkste Kraft im Land zu werden und mit Winfried Kretschmann erneut den Ministerpräsidenten zu stellen. Im Anschluss will sie sich – dann auch in eigener Sache – in den Bundestagswahlkampf in Ludwigsburg stürzen. Voraussichtlich auch, wie sie der örtlichen Zeitung verriet, mit Wohnsitz im Wahlkreis.

Ganz eilig hat sie es mit Umzug aber nicht. "Fürs Erste bleibt alles, wie es ist. Wir haben ja noch massig Zeit", so Detzer gegenüber der RNZ. Dass künftig drei grüne Bundestagsabgeordnete in Heidelberg leben – auch der Schwetzinger Abgeordnete Danyal Bayaz wohnt noch in seiner Geburtsstadt – erwartet sie aber eher nicht.

Klappt alles wie geplant, könnte Detzer Anfang Dezember 2021 auf dem Landesparteitag der Grünen in Bruchsal als Bundestagsabgeordnete dabei zusehen, wie die Delegierten ihre Nachfolgerin wählen. Eine mögliche Kandidatin: die frühere Landeschefin der Grünen Jugend, Lena Schwelling. Dass sie interessiert sei, erklärte die 27-Jährige bereits am Freitag.

Den Abschied vom Landesvorsitz hält Detzer für sinnvoll – auch, weil es ein Grundgedanke der Grünen sei, dass man ein Amt "nicht ewig" machen sollte. Ob ihr Co-Vorsitzender Hildenbrand auch neue Herausforderungen sucht, ist übrigens noch nicht bekannt. Er wurde drei Jahre früher, im November 2013, Parteichef.