Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Die Ministerpräsidenten haben deutlich gemacht: Die Zustimmung zur vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung, um die Bildungsfinanzierung zu übernehmen, wird es vorerst nicht geben. Jens Brandenburg (32), Abgeordneter aus dem Rhein-Neckar-Kreis und Bildungspolitiker der FDP-Bundestagsfraktion, erklärt, warum er den Digitalpakt für notwendig hält.

Herr Brandenburg, in den Ländern gibt es heftigen Widerstand gegen Grundgesetzreform und Digitalpakt. Winfried Kretschmann warnt davor, dass die Bundesländer zu "Verwaltungsprovinzen" degradiert werden. Zu Unrecht?

Den Ländern werden keine Kompetenzen abgenommen. Jedes Land ist vollkommen frei, mit dem Bund zu kooperieren. Es wird nur die Möglichkeit im Grundgesetz geschaffen, dass der Bund mehr in gute Bildung investieren kann. Im Übrigen sollte Herr Kretschmann lieber mal ins eigene Land schauen: In den Jahren seiner Regierungsarbeit ist Baden-Württemberg im deutschlandweiten Bildungsvergleich abgerutscht. Er ist also kein geeigneter Kronzeuge, um diejenigen auszubremsen, die in die Qualität der Bildung investieren wollen.

Es erfolgt doch aber eine Zentralisierung der Bildung, wenn der Bund die Mittelvergabe an Bedingungen knüpft.

Nein. Es gibt eher mehr Möglichkeiten für die Länder. Wir pochen im Bund nicht auf das Wie der Umsetzung, sondern auf das Ziel der besseren Bildung.

Bedingungen werden aber doch gestellt - und damit erfolgt die Einschränkung, ob Infrastruktur gestärkt wird, ob Lehrer fortgebildet werden, ...

Es wird zwischen Bund und Ländern gemeinsam festgelegt, wofür das Geld verwendet werden soll. Gemeinsam mit den Grünen haben wir Freien Demokraten durchgesetzt, dass die Bundesmittel nun auch in Personal - zum Beispiel IT-Administratoren oder Lehrerfortbildungen - investiert werden dürfen.

Mit Sorge blicken die Länder darauf, dass es Bundesmittel nur "zusätzlich" gibt - aus Berlin also Investitionsvorschläge kommen und in den Ländern noch draufgelegt werden muss.

Diese Bedingung war ein Anliegen der Haushälter, vor allem aus der Unionsfraktion. Sie wollen sichergehen, dass das Geld, das der Bund zur Verfügung stellt, nicht Länderinvestitionen ersetzt. Da sind aber offenbar noch einige Missverständnisse im Raum. In einem Investitionsbereich, in dem weiterhin die 100-prozentige Zuständigkeit der Länder gilt, müssen diese mindestens in gleicher Höhe in den Investitionen drin bleiben, um Bundesgelder zu erhalten. Das muss nicht zwangsläufig in einem eng gefassten Projekt sein. Es kann beispielsweise bedeuten, dass der Bund eine funktionierende bundesweite Schulcloud finanziert und die Länder mindestens dieselbe Summe im eigenen Bundesland in die digitale Bildungsinfrastruktur investieren. Dass Mittel, die der Bund für Bildung zur Verfügung stellt, auch in der Bildung ankommen, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Die Befürchtung, dass Länder Teile ihrer Kernkompetenz an den Bund abgeben, teilen Sie nicht?

Nein. Die Länder geben keine einzige Kompetenz ab. Der Bund kann die Länder unterstützen. Man legt gemeinsam fest, wie das umgesetzt wird. Keine einzige Entscheidungskompetenz wird den Bundesländern durch diese Grundgesetzänderung abgenommen.

Der Wettbewerb im Bildungsföderalismus bleibt im gleichen Umfang wie bisher erhalten?

Wir haben weiterhin einen föderalen Wettbewerb. Es darf aber nicht davon abhängen, wo man wohnt, ob man gute oder schlechte Bildungschancen in Deutschland hat. Die Investitionen sollen einen Beitrag dazu leisten, allen die gleichen Startchancen zu geben.