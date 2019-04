Von Benjamin Auber

Heidelberg. Es ist doch eigentlich paradox, stellt Soziologie-Professor Armin Nassehi (59) von der Münchener Ludwigs-Maximilians-Universität fest, dass Menschen, obwohl sie genau über die Folgen des Klimawandels Bescheid wissen, nicht handeln. Sie wissen, was zu tun sei, doch der gesellschaftliche Wandel komme nur zögerlich voran. Um die Frage zu diskutieren, wie Politik auf komplexe Gesellschaften reagieren kann, lud Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg ein.

Nassehi, der auch die grün-schwarze Landesregierung berät, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesellschaften genau zu beschreiben, um deren Wirkweise zu erklären. "Die Politik muss mit der Komplexität der Gesellschaft rechnen", sagt Nassehi.

Es sei ein Irrglaube, dass einfache Antworten tief greifende Probleme lösen könnten. So wirke jedes Gesetz oder jede Maßnahme stets anders auf das Individuum. Eine höhere Besteuerung von Kraftstoffen, wie es die Grünen im Bundestagswahlkampf 1998 propagierten ("5 Mark pro Liter Benzin"), treffe reiche Vielfahrer weniger, ärmere Pendler auf dem Land mehr und Fußgänger gar nicht. "Aufgrund der großen Abhängigkeit, ein Auto nutzen zu müssen, ist der Verkehr, trotz massiver Preissteigerungen in den vergangenen Jahrzehnten, noch gestiegen", sagt Nassehi.

Um den menschengemachten Klimawandel Herr zu werden, brauche es deshalb andere Ansätze. "Wir sollten breitere Diskussionsforen aufstellen, als nur das Parlament, um akzeptable politische Entscheidungen zu erreichen", fügt der Soziologe hinzu. Wie meint Nassehi das? Demokratie abschaffen, eine Expertenregierung einsetzen oder China als Vorbild nehmen? "Nein, unsere Gewaltenteilung gehört sicher zu den größten Errungenschaften. Es ist ein großer Gewinn nicht alles linear zu steuern", setzt sich Nassehi für dezentrale Strukturen ein.

Doch zu besseren Entscheidungen, so ist sich Nassehi sicher, gelangt man erst, wenn Menschen verschiedener Disziplinen außerparlamentarisch zusammenfinden - auch wenn es länger dauern kann, Projekte umzusetzen. "Nur Fachidioten helfen nicht weiter", meint Nassehi.

Schwarz für die Demokratie sieht der 59-Jährige aber nicht, denn ein Wandel beginnt einzusetzen. Die "Fridays-For-Future"-Bewegung, die im Südwesten auch am gestrigen Freitag wieder zahlreich auf die Straße gegangen ist, sei ein positives Beispiel, wie auch Theresia Bauer beipflichtete.

"Es ist die erste Bewegung, die zu Beginn keine konkreten Handlungsziele formuliert hat und damit den gesellschaftlichen Diskurs weiterentwickelt", sagt Nassehi. Die Schüler seien befreit von konkreten Interessen - außer dem Willen die Erde zu erhalten. "Das ist eine Wirkmächtigkeit, die seinesgleichen sucht. Eine einfache Botschaft, die jeder versteht", so Nassehi.

Bei diesem Beispiel trifft die Wirklichkeit auf die Komplexität des politischen Systems. Sonst sei es umgekehrt. "Nur klare Botschaften helfen, um gesellschaftlich anschlussfähig zu sein und eine breitere Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen, um Handlungsweisen für die Zukunft zu entwickeln", sagt der Soziologe.