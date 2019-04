Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Die Eltern sind sowieso überglücklich, doch auch das Uniklinikum hat Grund zur Freude: In Heidelberg ist am 22. März 2019 das erste Baby nach Präimplantationsdiagnostik (PID) mit einem geplanten Kaiserschnitt zur Welt gebracht worden. Das teilte das Uniklinik Heidelberg am Mittwoch mit.

Seit September 2015 wird die entsprechende Behandlung am Heidelberger Zentrum für Präimplantationsdiagnostik angeboten. Insgesamt 129 Paare ließen sich seitdem beraten. 17 stellten erfolgreich einen Antrag bei der Ethikkommission, einen entsprechenenden Eingriff vornehmen zu lassen. Bei zehn Frauen kam es dazu - doch jetzt erst wurde in Heidelberg auch ein Baby geboren. Das erste Kind nach PID in Deutschland kam 2012 auf die Welt.

Bei dieser Behandlung wird zunächst ein Embryo künstlich, also "in der Petrischale", gezeugt. Dessen Erbgut wird untersucht, bevor die Ärzte entscheiden, ob sie ihn in die Gebärmutter einpflanzen wollen. Erlaubt ist dieser Eingriff nur in seltenen Ausnahmefällen, in denen entweder eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht oder für eine schwerwiegende Schädigung des Embryos, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird. Daher die Entscheidung durch eine Ethikkommission.

"Das ist immer eine Einzelfallentscheidung", sagte dazu Prof. Dr. Thomas Strowitzki, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen. Verschiedene vom Gesetzgeber vorgegebene Kriterien werden von den Experten - in diesem Fall angesiedelt bei der Landesärztekammer in Stuttgart - berücksichtigt. "Erst wenn diese Kommission zustimmt, können wir eine PID vornehmen", so Strowitzki.

Im Heidelberger Fall erlitt die Frau nach der Geburt eines gesunden Kindes laut Mitteilung des Klinikums mehrere Fehlgeburten. Schließlich wurde eine angeborene genetische Veränderung beim Ehemann diagnostiziert. "Für den Mann selbst hatte die genetische Veränderung keine Folgen. Es besteht jedoch ein hohes Risiko für Fehlgeburten, Totgeburten oder schwerste Behinderungen beim Kind", sagt Prof. Dr. Claus R. Bartram, ehemaliger Geschäftsführender Direktor des Instituts für Humangenetik. "Im aktuellen Fall konnten wir der Familie viel Leid ersparen."

Das Heidelberger Zentrum für Präimplantationsdiagnostik ist eines von zweien in Baden-Württemberg, an denen nach dem Embryonenschutzgesetz eine PID durchgeführt werden darf. In Deutschland gibt es insgesamt 20 solcher Zentren. 2011 hatte der Bundestag entschieden, PID in engen Grenzen zuzulassen. Anfang dieses Jahres gab es eine Diskussion, ob die Diagnostik künftig in Ausnahmefällen von den Krankenkassen bezahlt werden sollte. Einen entsprechenden Vorstoß hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Januar unternommen, ihn vorerst aber wieder zurückgenommen.