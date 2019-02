Neckarsulm. (rnz) Die Stadt Neckarsulm macht Fortschritte auf dem Weg zum Haushaltsausgleich, kann in den kommenden Jahren mit Gewerbesteuereinnahmen auf verlässlichem Niveau rechnen und ist in der Lage, alle bis 2022 geplanten Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Dies sind die Eckpunkte des Haushaltsplans 2019, den Oberbürgermeister Steffen Hertwig jetzt in den Gemeinderat einbrachte. "Wir sind mit dem Planentwurf sehr zufrieden", bewertete OB Hertwig den Etat in seiner Haushaltsrede. "Der erste Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht fällt besser aus als noch vor einem Jahr zu erwarten war."

Der Haushalt 2019 wurde erstmals nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt.Dabei werden die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt, der dem früheren Verwaltungshaushalt entspricht, gegenübergestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt, der in etwa dem früheren Vermögenshaushalt gleicht, bildet den Kapitalfluss ab und beinhaltet alle Ausgaben und Investitionen.

Von 2023 an stehen in Neckarsulm weitere bedeutende Investitionen an, und zwar für die Generalsanierung des Aquatoll, die Einrichtung der Verbundschule und den Bereich Mobilität. Unabhängig vom Ausgang des Bürgerentscheids zum B 27-Anschluss "Binswanger Straße" werde die Stadt auch weiter in die Verkehrsinfrastruktur investieren müssen, erklärte OB Hertwig. "Auch wenn der aus meiner Sicht notwendige Anschluss nicht kommt, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich, um weiterhin eine leistungsfähige Straßenverkehrsinfrastruktur zu gewährleisten." (rnz)

Wie die Unternehmen müssen jetzt auch die Kommunen ihre Abschreibungen komplett erwirtschaften. Die hochwertig ausgebaute städtische Infrastruktur verursacht Abschreibungen in Höhe von 8,6 Millionen Euro im Jahr. Davon kann die Stadt 5,2 Millionen Euro bereits erwirtschaften. Die Erträge des Ergebnishaushalts reichen jedoch nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. "Zum Haushaltsausgleich fehlen nach wie vor Mittel", stellte OB Hertwig fest. Insgesamt beträgt das sogenannte negative ordentliche Ergebnis 2,6 Millionen Euro.

"Um nicht von der Substanz zu leben und ab 2020 einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, muss es uns ab dem kommenden Jahr gelingen, ein ordentliches Ergebnis mit zumindest einer schwarzen Null zu erzielen. Wir müssen daher unseren finanzwirtschaftlichen Sparkurs weiter fortsetzen", gab Hertwig das Ziel für die kommenden Jahre vor.

Für diese Daueraufgabe kündigte der OB einen weiterhin "sparsamen und maßvollen Umgang mit unseren Haushaltsmitteln" an. Gleichzeitig müsse aber auch die Einnahmenseite weiter gestärkt werden. So sollen die Steuern, Gebühren und Beiträge "regelmäßig, aber moderat" angepasst werden. Auch der Gewerbesteuerhebesatz - er wurde zuletzt 2014 angepasst - solle nicht länger außer Acht gelassen werden, betonte Hertwig. Daher werde er dem neuen Gemeinderat vorschlagen, den Hebesatz zum 1. Januar 2020 maßvoll um 20 auf 340 Punkte zu erhöhen. Die Mehreinnahmen betragen etwa vier Millionen Euro. Die Grundsteuer soll um den gleichen Satz erhöht werden und auf 320 Punkte steigen.

Die zurückliegenden Steuer- und Gebührenerhöhungen tragen mit dazu bei, dass der Finanzhaushalt einen Finanzierungsmittelüberschuss von 2,8 Millionen Euro ausweist. Hinzu kommt als einmaliger Sondereffekt eine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von 2,1 Millionen Euro. Nach Gewerbesteuereinnahmen von 53,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr rechnet die Stadt in diesem Haushaltsjahr mit Einnahmen von 59,8 Millionen Euro. Den Prognosen zufolge werden sich die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden vier Jahren auf diesem Niveau stabilisieren.

Für Investitionen sind 32 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen rund 3,7 Millionen Euro auf den Ausbau der Kinderbetreuung (Erweiterung der Kita Lautenbacher Straße, Abrechnung der Kita "Am Stadtpark"). Die laufende Generalsanierung der Hermann-Greiner-Realschule schlägt mit 3,4 Millionen Euro zu Buche. Für Tiefbaumaßnahmen sind 8,1 Millionen Euro veranschlagt, davon allein 1,6 Millionen Euro für die Gesamtsanierung der Sulmdole. Dieses Bauwerk ist für den Hochwasserschutz von zentraler Bedeutung. Für Grunderwerb vor allem in den Bereichen Römerstraße, Steppachweg und "Linkes Tal" sind 3,8 Millionen Euro eingeplant. Zu den größeren Investitionen zählen ferner die laufende Sanierung im Rahmen der alljährlichen Revisionsarbeiten im Freizeitbad Aquatoll (2,6 Millionen) und die Abrechnung der Stadtbahn (1,7 Millionen).

Der Finanzmittelbestand, in etwa vergleichbar mit der früheren Rücklage, beträgt 75 Millionen Euro. Damit kann die Stadt zunächst alle Investitionen ohne Kredite finanzieren.