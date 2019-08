Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Auf die regelmäßig wiederkehrenden Alarmrufe zum Aussterben des Einzelhandels in der Innenstadt reagiert man beim Verein Heilbronner Stadtinitiative empfindlich. Der Zusammenschluss Heilbronner Kaufleute hatte dieser Tage wieder einmal Anlass, die Dinge aus seiner Sicht geradezurücken.

Der Anlass: "Peter Hahn" schließt seine große Filiale in prominentester Innenstadtlage, direkt neben der Kilianskirche, gegenüber dem Rathaus. An Frequenz fehlt es hier nicht, aber offenbar an Kunden. Vielleicht auch an der richtigen "Geschäftspolitik". So wurde berichtet, dass es schon online Rabatte gegeben habe, im Ladengeschäft aber nicht.

Die Stadtinitiative und ihr Vorsitzender Thomas Gauss verweisen darauf, dass beim Wandel im Handel immer zuerst Geschäftsschließungen wahrgenommen würden. "Dass daraus neue Möglichkeiten entstehen, wird erst einmal nicht realisiert." Die Reaktion auf den Online-Handel sei unterschiedlich, doch "dass die Kunden nach wie vor den Einzelhandel vor Ort aufsuchen, ist in vielen Geschäften sichtbar", sagt Gauss. In ihrer Stellungnahme kündigt die Stadtinitiative nun an: "In den nächsten Monaten wird sich hier einiges tun", und: "Wir freuen uns auf die neuen Geschäfte."

Früher verkaufte "Holzäpfel" hier Schuhe, nun nutzt die Stadtverwaltung das Geschäft bald als Ausweichquartier während des Rathausumbaus mit einer Art "Pop-up-Rathäusle". Foto: Armin Guzy

So scheint sich am Kiliansplatz ein Leerstand demnächst erledigt zu haben, Plakate der Immobilienabteilung der Kreissparkasse weisen darauf hin. Erst vor Kurzem haben sich in der Fleinerstraße zwei bekannte Modefilialisten angesiedelt ("Intimissimi" und "Hallhuber"), nachdem hier ein Schuhgeschäft aufgegeben hatte. Ein anderes Schuhgeschäft mit Heilbronner Tradition ("Holzäpfel", das schon seit längerem aufgab) hat die Stadtverwaltung angemietet, als Ausweichquartier während des Rathausumbaus. Statt der angekündigten "Pop-up-Stores", die während der Buga-Leerstände kaschieren sollte, gibt es hier also ein "Pop-up-Rathäusle".

Es gebe aber auch gute Nachrichten, heißt es bei der Stadtinitiative. "Wir freuen uns, sagt Gauß, "dass mit dem Traditionsunternehmen Tritschler, ein Paradies für Ideen gehobener Tischkultur und ausgefallener Küchenutensilien, in der Kaiserstraße wieder ein Vollsortiment im Bereich Haushaltswaren begrüßt werden darf. Die Eröffnung im ehemaligem Schuhhaus Walch (auch dies war ein Heilbronner Traditionsgeschäft) wird im Herbst 2019 erwartet."

Tatsächlich schließt der bekannte Stuttgarter Einzelhändler hier eine Marktlücke, und dies fast genau an der Stelle, wo viele Heilbronner immer noch "ihrem Kachel" - das Familienunternehmen führte das gleiche Sortiment - nachtrauern. Ein großer Leerstand, an der Ecke, unmittelbar bei der Stadtgalerie, wird ebenfalls bald beendet sein. Und mit der "Goldschmiede Hofmann, die mit einer offenen Werkstatt die Türen in der Kaiserstraße ab Mitte September öffnen wird, zeigt sich, dass auch junge, innovative und kreative Unternehmen den Weg in die Heilbronner Innenstadt finden", sagt Gauss. Noch immer gibt es mehr als genug "türkische Brautmoden" und "Nagelstudios", Billigläden und Fressbuden in besten Innenstadtlagen; die Anzahl der Handy-Läden hat sich schon verringert.

Shoppen mit Erlebniswert

Bei der Stadtinitiative verweist man auf das, was letzte Umfragen ergeben haben, nämlich dass Heilbronn "als attraktive Einkaufsstadt wahrgenommen wird, gerade weil neben den Filialen großer Handelsketten einige individuelle inhabergeführte Geschäfte direkt in der Innenstadt für ein individuelles Einkaufserlebnis sorgen."

"Immer noch", möchte man sagen, denn es gibt noch einen anderen Trend: Inhabergeführte Geschäfte, vor allem für eine anspruchsvollere Kundschaft, ziehen immer öfter an den Innenstadtrand. Dort ist man auf Laufkundschaft nicht so angewiesen, und die Mieten sind billiger. Die Stadtinitiative hält daran fest, dass Shoppen in Heilbronn auch einen Erlebniswert hat, möchte diesen in den Geschäften aber noch verstärkt als Angebot sehen, mit mehr Service und beispielsweise Veranstaltungen.

Kritik übt sie am Nahverkehr. Dessen Netz und Zeittakt müssten erweitert werden: "So ist es zum Beispiel während der Schulferien aus einzelnen Orten nahezu unmöglich, ohne eigenes Auto in die Stadt zu kommen", heißt es in einer Stellungnahme.

In der Heilbronner Innenstadt stehen ausreichend und gut ausgewiesene Parkplätze zur Verfügung; zahlreiche Heilbronner Händler geben ihren Kunden Parkmünzen im Wert von 50 Cent dazu. Im Herbst wird die Stadt ihr neues Mobilitätskonzept vorlegen, mit weiteren Einschränkungen für den Autoverkehr in der Innenstadt ist zu rechnen. Das zeigt, dass der stationäre Einzelhandel weiter an mehreren Fronten kämpfen muss - real und nicht nur "online".