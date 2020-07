Die Hintergründe für die Familientragödie, die sich Ende Januar in Güglingen-Frauenzimmern ereignete, sind noch immer unklar. Ein 17-Jähriger steht unter Mordverdacht und befindet sich in einer Vollzugsklinik. Foto: Armin Guzy

Güglingen. (dpa-lsw) Wegen Mordes an seinem 15 Jahre alten Bruder im Kreis Heilbronn muss sich ein junger Mann vom 7. Oktober an vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Heilbronn am Montag mitteilte, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, weil der Angeklagte zur Tatzeit 17 Jahre alt war. Für den Prozess sind knapp 60 Zeugen und vier Sachverständige geladen und Termine bis zum Jahresende vorgesehen.

Der Angeklagte soll Ende Januar seinen jüngeren Bruder auf dem Reiterhof der Familie in Güglingen mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Seinen Vater soll er lebensgefährlich verletzt haben. Auch der mutmaßliche Täter erlitt schwere Verletzungen. Ein Motiv ist bisher unbekannt.

Update: Montag, 27. Juli 2020, 12.20 Uhr

Von Hans Georg Frank

Güglingen-Frauenzimmer. Drei Monate nach der Familientragödie auf einem Reiterhof in Güglingen-Frauenzimmern sind die Hintergründe immer noch unklar. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", teilte Bettina Jörg, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn, auf Anfrage der RNZ mit. Derzeit stehe der 17 Jahre alte Beschuldigte noch unter Mordverdacht. Doch erst nach Vorlage aller Ergebnisse könne entschieden werden, ob wegen Mordes oder Totschlags Anklage erhoben werde. Wann dies soweit sein wird, konnte Jörg nicht sagen. Nach Jugendstrafrecht kann ein jugendlicher Mörder zu einer Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt werden.

Am 25. Januar war die Polizei wegen einer "Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten" gegen 1 Uhr über Notruf alarmiert worden. In dem abseits gelegenen Anwesen fanden die Beamten drei schwerverletzte Personen. Ein 15-Jähriger lag im Sterben, ihm konnte kein Arzt mehr helfen. Der 54 Jahre alte Vater und der zweite Sohn (17) wurden im Polizeibericht als "schwerstverletzt" bezeichnet. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Am Klinikbett wurde dem 17-Jährigen wenige Tage später der Haftbefehl eröffnet. Er soll mit einem Messer zugestochen haben. Mittlerweile befinde er sich in der Vollzugsklinik auf dem Hohenasperg, sagte Bettina Jörg. Er stehe weiterhin unter dringendem Tatverdacht, "weshalb der Untersuchungshaftbefehl fortbesteht".

Der Vater sei aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er und sein Sohn verweigerten gegenüber den Ermittlern die Aussage. Wohl auch wegen des gemeinsamen Schweigens fällt die Aufklärung des Verbrechens schwer. "Zum Motiv und dem Tathergang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden", erklärte die Erste Staatsanwältin.

Die Kriminalpolizei habe eine Vielzahl von Spuren gesichert, die von Technikern ausgewertet würden, hatte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn Ende Januar gesagt. Seine Kollegen müssten "ein Puzzle zusammensetzen". Anfangs hatten Vater und Sohn wegen der Schwere der Verletzungen nicht befragt werden können, später machten sie von ihrem Recht gebrauch, die Aussage zu verweigern. Rasch stand fest, dass der Täter nur eine der drei angetroffenen Personen sein konnte. "Anhaltspunkte auf eine weitere, flüchtige Person gibt es derzeit nicht", ließen Polizei und Staatsanwaltschaft seinerzeit verlauten.