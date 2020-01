Von Julia Giertz, Stephen Wolf und Armin Guzy

Güglingen. Erneut erschüttert ein Gewaltverbrechen im Familienkreis den Südwesten. In der Nacht zum Samstag ist ein 15-Jähriger in Güglingen im Kreis Heilbronn getötet worden. Sein 54 Jahre alter Vater und sein 17-jähriger Bruder liegen mit schweren Stichverletzungen im Krankenhaus. Erst am Freitag soll im rund 100 Kilometer entfernten Rot am See ein 26-Jähriger seine Eltern, einen Onkel, eine Tante und zwei Stiefgeschwister erschossen haben. Auch im Güglinger Fall seien noch viele Fragen offen, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende.

Auch an der Leiche des 15-Jährigen wurden Angaben der Ermittler zufolge Stichverletzungen festgestellt. Ob diese auch die Todesursache waren, werde man erst nach einer Obduktion wissen, sagte ein Polizeisprecher. Zu möglichen Tatwaffen machten die Ermittler keine Angaben. Sie gehen aber nicht davon aus, dass weitere Personen in die Tat involviert waren. "Der Vater und der Bruder sind unseren Ermittlungen zufolge die einzigen Personen, die während der Tat anwesend waren", sagte ein Polizeisprecher.

Der 15-Jährige war in einem der Wohnhäuser auf einem Aussiedlerhof getötet worden – einem mondänen, weitläufigen Gelände. Das große Anwesen im Zentrum der Anlage hat einen großen Garten, eine Pferdeskulptur auf dem Hof und Stallungen. Es ist ringsum durch eine hohe Mauer und einen Metallzaun vor fremden Blicken geschützt und vor Eindringlingen gesichert. Der Zugang ist videoüberwacht und nur mit Zahlencode möglich.

Wer in der Tatnacht auf wen eingestochen hat, ist noch ungeklärt; Vater und Bruder seien wegen ihrer schweren Verletzungen derzeit nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hoffen, dass beide an diesem Montag aussagen können. Bis dahin wollten die Polizisten Familienmitglieder und Bekannte befragen. Als gesichert gilt, dass die beiden Jugendlichen und der Vater gemeinsam auf dem Anwesen lebten.

Zur Mutter des toten Jungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Kurz nach 1 Uhr seien die Einsatzkräfte am Samstagmorgen per Notruf darüber informiert worden, dass es in dem relativ abgeschiedenen Haus zum Streit gekommen war und es mehrere Verletzte gibt. Den Notruf hatte Polizeiangaben zufolge eines der drei Familienmitglieder abgesetzt. Zahlreiche Beamte sicherten am Samstag die Spuren am Tatort im Güglinger Ortsteil Frauenzimmern.

Über dem am Ortsrand auf einer Kuppe gelegenen Aussiedlerhof ließen die Ermittler eine Drohne kreisen. Der Polizei zufolge arbeiten zwischen 40 und 50 Beamte an dem Fall. Derweil saß am Samstagmittag eine Handvoll Gäste am Tresen einer Kneipe in Güglingen, einer 6375-Einwohner-Gemeinde, die etwa 20 Kilometer südwestlich von Heilbronn liegt.

"Wir sind schockiert", sagte eine Frau. Erst vorhin hätte sie von der Tat erfahren. "Betucht" seien die Leute, erzählte die Frau in der Kneipe, was angesichts des großen Bungalows offenkundig ist. Die Familie sei alteingesessen, ergänzte ein Mann ihr gegenüber. Bekannt im Ort, aber nicht so richtig integriert.

Am Sonntag herrschte auf dem Gelände bereits wieder bescheidener Betrieb. Seit mehr als vier Jahrzehnten werden hier auch Pensionspferde untergestellt, die trotz der dramatischen Ereignisse weiter versorgt werden müssen. Die wenigen Menschen hier reagierten schmallippig, wollten nichts sagen und verwiesen darauf, dass hier alles Privatgelände sei.

Alle Zugänge waren mit Flatterband abgesperrt. Vor dem schmiedeeisernen Eingangstor zum Anwesen hatte jemand Blumen aufgestellt und eine Kerze angezündet. Licht ins Dunkle dürften aber erst die weiteren Ermittlungen bringen.

Update: Sonntag, 26. Januar 2020, 19.27 Uhr