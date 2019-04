Stuttgart. (dpa/pol/rl) Die Polizei in Baden-Württemberg nimmt beim 24-stündigen Blitzmarathon Raser ins Visier. Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen. Einige der Kontrollen begannen in der Nacht zum Mittwoch bereits ab Mitternacht, beziehungsweise am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Das entschieden laut einem Sprecher des Innenministeriums die einzelnen Polizeipräsidien.

Beim Polizeipräsidium Mannheim waren "alle verfügbaren Kräfte mit jedem verfügbaren Gerät beteiligt" an der Aktion, wie ein Sprecher mitteilte. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass eine gezielte Verkehrsüberwachung die Verkehrssicherheit steigert", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. Der Ergebnisse für Baden-Württemberg sollen am Donnerstag vorliegen. Wegen überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit starben nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Jahr im Südwesten 161 Menschen.

Auch in anderen Bundesländern machen die Beamten in dieser Zeit verstärkt Jagd auf Raser. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen wollte nach eigenen Angaben "im Rahmen der Alltagsarbeit" kontrollieren. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz war nach Angaben des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien (Tispol) die Aufstellung von insgesamt neun Blitzern geplant. Das Polizeipräsidium Westpfalz stellte drei Radarfallen auf, unter anderem an einem Kindergarten in Landstuhl. Auch in Koblenz wurden mehrere Messpunkte ausgewählt, an denen laut Polizei typischerweise zu schnell gefahren wird.

Laut Innenministerium wurden allein im vergangenen Jahr auf den rheinland-pfälzischen Straßen rund 1,89 Millionen Temposünder erwischt. Das waren deutlich mehr Fälle als noch 2017. Damals habe die Zentrale Bußgeldstelle rund 1,51 Millionen Verstöße gegen das Tempolimit bearbeitet.

Vor allem die A3 bei Neustadt/Wied im Norden des Landes scheint bei Rasern beliebt: Auf der Strecke gebe es in beide Fahrtrichtungen feste Blitzer. Die Geräte dort seien im vergangenen Jahr auffallend oft ausgelöst worden. Den Geschwindigkeitsrekord knackte ein Fahrer allerdings im südlichen Rheinland-Pfalz: Statt den erlaubten 130 km/h sei er mit 265 km/h auf der A650 bei Ellerstadt im Kreis Bad Dürkheim unterwegs gewesen.

Die gestiegene Zahl der erwischten Temposünder bedeutete für das Land auch mehr Verwarnungs- und Bußgelder. Rund 73 Millionen Euro seien im vergangenen Jahr auf diesem Wege in den Landeshaushalt geflossen - etwa 15 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Blitzermarathon soll noch bis zum frühen Donnerstagmorgen weiterlaufen, dann sind den Angaben zufolge die ersten Zahlen der 24-Stunden-Aktion zu erwarten.

In Hessen wird an rund 260 Standorten bis 22 Uhr geblitzt. Nach Angaben der hessischen Polizei sollen etwa 700 Beamte und Mitarbeiter von Städten und Gemeinden im Einsatz sein. Am Nachmittag gab es erste Meldungen von den Blitzstellen: Die Ergebnisse reichen von wenigen unbedeutenden Verstößen bis hin zu deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch an diesem Speedmarathon hatte sich das Gros der Verkehrsteilnehmer offensichtlich gut über die Messstellen in Hessen informiert. Meist hielten sie sich an die geforderten Höchstgeschwindigkeiten und wenn sie das erlaubte Limit überschritten, dann nur in geringem Maße.

Allerdings fuhren auch einige Raser durch die Messtechnik: Auf der A480 in Mittelhessen, von Gießen kommend zur A5 in Richtung Kassel, besteht ein Tempo-Limit von 80 km/h. Hier gingen den Mitarbeitern der Polizeiautobahnstation Mittelhessen mehrere Temposünder ins Netz, die anschließend zu einer Kontrolle auf die Tank- und Rastanlage Reinhardshain gelotst wurden. Der Fahrer eines Autos beschleunigte auf 148 km/h - 68 "Sachen" schneller als erlaubt. Auf ihn kommen 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

Auch ein polnischer Autofahrer musste an der Rastanlage einen Stopp einlegen: Er wurde mit 129 km/h bei erlaubten 80 geblitzt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fällt er nicht unter die Punkte- und Fahrverbotsregelung. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro hinterlegen. Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen von den Messstellen reichte von "ganz normaler Wahnsinn!" bis zu "deutlich weniger Überschreitungen als üblich".

Im vergangenen Jahr gab es in Hessen 239 Verkehrstote. Ein Drittel dieser tödlichen Unfälle sei auf die Geschwindigkeit zurückzuführen. Die Maßnahme wird von Tispol europaweit koordiniert.

Update: 16.30 Uhr, Mittwoch, 3. April 2019