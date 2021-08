Bislang gibt es in ganz Deutschland nur vier Deponien dieser Art, die Heilbronner soll bald erweitert werden. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn. Unter Tage ist grubenlampenhelle Nacht, ist Salz, ist Gift, ist Umweltministerin Thekla Walker. Die blonden Haare unterm roten Helm, angetan mit grellgelb-blauem Schutzanzug, will sie, wie sie sagt, "einen echten Eindruck bekommen", von zwei für das Land "extrem wichtigen" Vorhaben. Hier, 200 Meter unter Heilbronn, sind sie geplant: Eine neue Untertagedeponie für hochgiftige Sonderabfälle, aber auch eine Leitungstrasse, die spätestens 2027 Windkraftstrom von Norddeutschland in den Süden bringen und zehn Millionen Haushalte versorgen soll.

Die Grubenlampe vor dem Bauch und den Grubenretter in Griffnähe, gehts auch schon auf durchaus zügige Allradfahrt durch Stollen und Kavernen, unter dem weit darüber fließenden Neckar hindurch, vorbei an bereits verfüllten, mit Planen verhängten oder auch zugemauerten Grubenabschnitten, vorbei an Messstellen und unter mächtige Schutztore hindurch zum ersten Stopp, einer bereits bestehenden Untertage-Deponie. Gerade stapeln Arbeiter hier Big-Bags vor eine Reihe blauer Metallfässer mit Totenkopfsymbolen. Mit jedem weiteren Big-Bag kommt ein Kubikmeter hochtoxischer Abfall hinzu – Schlackereste aus Hochöfen, hochgradig schwermetallbelastete Filterstäube, Arsen, Quecksilber, Zyanid. Unter anderem. 30.000 Tonnen jedes Jahr.

"Ich bin froh, dass es das hier gibt", hat die Grünen-Ministerin bei einer kurzen Einführung über Tage bekundet, weil die sichere Lagerung gefährlicher Abfälle schließlich unverzichtbar sei, hat von "nationaler Bedeutung" des Heilbronner Salzbergwerks gesprochen und davon, "dass es nicht viele gibt, die das so hinbekommen." Zuvor war sie im E-Dienstwagen an zwei einsamen Aktivisten vorbeigerollt, die sich mit vier Lettern vor dem Firmengelände postiert hatten: G I F T. Was hier unter Tage passiert, gefällt nicht allen. Die beiden sind der Heilbronner Linken-Stadtrat Erhard Jöst und Franz Wagner, der auch gegen das Kernkraftwerk Neckarwestheim mobil macht.

200 Meter unter ihnen lässt sich die Ministerin von Natascha Groll und Andreas Klotzki die Einlagerung und die geologischen Rahmenbedingungen erklären. 500 verschiedene Gefahrenstoffe ruhen in diesem vom restlichen Salzbergwerk abgeschotteten Grubenfeld. Für die Südwestdeutschen Salzwerke AG (SWS) ist diese Form der Entsorgung seit Jahren ein wachsendes Geschäftsfeld. Groll ist Technikvorständin der AG, an der das Land und die Stadt Heilbronn jeweils 49 Prozent der Anteile halten – was wiederholt kritisiert wurde –, Klotzki ist Geschäftsführer der Unternehmenssparte "Entsorgung".

Beide, wie auch Gutachter vom Landesbergbauamt, versichern, die Abfälle seien hier absolut sicher gelagert und die geologischen Formationen seien stabil. Vor allem wasserlösliche Gefahrstoffe sind für überirdische Deponien ein großes Problem, sagt Klotzki. Hier unten, in den wasserdicht abgeschlossenen Salzadern, sind sie es hingegen nicht. "Wir wissen genau, wo welcher Abfall steht", verweist Klotzki auf einen entsprechenden Kataster, spricht von "Langzeitsicherheit" und betont, dass hier keinerlei radioaktive Abfälle eingelagert werden.

Walkers Amtsvorgänger Franz Untersteller hat das Heilbronner Salzbergwerk erst im vergangenen Jahr als künftig einzige Sondermülldeponie in Baden Württemberg auserkoren. Das Genehmigungsverfahren für eine umfangreiche Erweiterung läuft. Spätestens 2029 sollen die ersten Big Bags und Fässer in dem neuen Abschnitt gestapelt werden, der unter Obereisesheim entstehen soll. Derzeit meißelt sich dort noch ein Continuous Miner durch die Salz-Adern, um Platz zu schaffen.

Zu diesem riesigen Bergbaugerät führt die weitere Fahrt durch das immer wieder von aufglitzerndem Salz durchbrochene Dunkel. Fünf Millionen Tonnen bauen die SWS jedes Jahr ab, verarbeitet es weiter zu Speise-, Streu- und Industriesalzen. Walker steht im alles durchdringenden Staub neben der Maschine, zeigt sich beeindruckt und durchleuchtet für die Kamera einen großen Kristall. Für einen Moment wirkt sie wie ein Bergmann – wie ein "weiblicher Bergmann", wie es vor Kurzem tatsächlich noch hieß. Heute sagt man Bergbautechnologin. Gendern ist auch unter Tage nicht einfach.

Nach gut zwei Stunden und mehreren Fahrten über unterirdische Buckelpisten sind am Ende etwa zehn Kilometer zurückgelegt – zehn von insgesamt etwa 700 (!): Die Dimension des Stollengeflechts unter Heilbronn und Bad Friedrichshall ist schwer fassbar. Hier fänden Städte Platz.

Von der geplanten, knapp 16 Kilometer langen Trasse, in der das "Südlink"-Stromkabel in wenigen Jahren liegen soll, ist noch nichts zu sehen. Walker findet die Idee aber "genial", nicht nur weil das vorher noch nie jemand gemacht hat, sondern vor allem, weil damit sämtliche überirdischen Hindernisse der Großstadt Heilbronn elegant, ohne Proteste und Einsprüche und mit vergleichsweise geringem Aufwand umgangen werden: "Damit vermeiden wir Auswirkungen auf Umwelt, Mensch und Natur in dieser dicht besiedelten Region."

Die beiden Demonstranten Wagner und Jöst oben sehen das anders. Sie haben sich, sagt Wagner, "die Genehmigungsunterlagen durchgelesen" und halten vor allem die beiden Schächte, die für das gebohrt werden müssen, für eine potenzielle Gefahr. Fünf Meter Durchmesser sollen sie haben – fünf Meter, durch die Wasser von oben ein- und vielleicht bis zum Giftmüll vordringen kann. Die Überschwemmungen bei den jüngsten Unwettern hätten dies noch deutlicher gemacht. Stadtrat Jöst hat inzwischen offiziell bei Oberbürgermeister Harry Mergel, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der SWS ist, einen Sachstandsbericht angefragt, "aus dem eindeutig hervorgeht, ob die Stollen (nach den zurückliegenden Unwettern; Anm. d. Red.) trockengeblieben sind beziehungsweise ob es irgendwo Einbrüche irgendwelcher Art gegeben hat".

"Wir sind hier nahe am Neckar", erinnert Wagner. "Vielleicht weiß die Ministerin noch gar nicht, was sie als Erbe von Untersteller übernommen hat", vermutet Jöst. "Zumindest hat sie freundlich gegrüßt."