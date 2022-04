„Starke“ Männer legen Hand an Heilbronns immer noch berühmtester Frau: an Kleists „Käthchen von Heilbronn“. Sie folgt bekanntlich selbstbestimmt ihrem Traummann. Die einst heiß umstrittene Darstellung durch Bildhauer Dieter Läpple war vor zwei Jahren von Rabauken vom Sockel gestürzt und dabei beschädigt worden – bis heute ein Frauenschicksal, auch im realen Leben in Heilbronn. Archivfoto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Bei der Vorstellung des ersten "Gender Daten Report" der Stadt Heilbronn war auch ein Mann dabei: Florian Baasch. Er leitet seit vergangenem Sommer die "Stabsstelle für Stadtentwicklung und Zukunftsfragen" und ist damit einer der Adressaten dafür. Er soll künftig auch die erhobenen Daten fortschreiben. Auf mehr als 40 Seiten sind sie nachzulesen.

Anfang März meldete die Deutsche Presseagentur, dass Frauen in Baden-Württemberg deutlich weniger verdienen als Männer und man hier auch im Bundesvergleich hinterherhinke: "So betrug der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen im Jahr 2021 im Land 19,66 Euro – der von Männern 25,22 Euro. Daraus ergab sich nach weiteren Angaben des Statistischen Landesamtes ein sogenannter ,unbereinigter Gender Pay Gap‘ von 22 Prozent für Baden-Württemberg. Der Wert lag im Bund bei 18 Prozent."

Hintergrund > Im Wintersemester 2019/2020 ergibt die Geschlechterverteilung an den Heilbronner Hochschulen ein unterschiedliches Bild. Dazu heißt es in dem Report: "Während sich die Anzahl der weiblichen und männlichen Studierenden zumindest an einer der Hochschulen anzunähern scheint, liegt sowohl bei den Professoren als auch bei den Dozenten der Männeranteil [+] Lesen Sie mehr > Im Wintersemester 2019/2020 ergibt die Geschlechterverteilung an den Heilbronner Hochschulen ein unterschiedliches Bild. Dazu heißt es in dem Report: "Während sich die Anzahl der weiblichen und männlichen Studierenden zumindest an einer der Hochschulen anzunähern scheint, liegt sowohl bei den Professoren als auch bei den Dozenten der Männeranteil deutlich über dem Frauenanteil." > An der Hochschule Heilbronn, der größten für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, studieren 5020 Männer und 3561 Frauen, gibt es 46 Professorinnen und 167 Professoren, 123 weibliche und 279 männliche Dozenten und in den Leitungsfunktionen zwei Frauen und fünf Männer. > An der DHBW sind 726 Frauen und 688 Männer zum Studium eingeschrieben, zur Professorenschaft gehören zehn Frauen und 22 Männer, es gibt 403 Dozentinnen und 1012 Dozenten und diese beachtenswerte Zahl bei den Leitungsfunktionen: 15 Frauen und vier Männer. > Im Hochschulrat sitzen vier Frauen und sechs Männer. Den vollständigen Report gibt es unterwww.heilbronn.dhbw.de (bfk)

Doch "ums Geld allein" ging es den Initiatorinnen des Reports nicht: Silvia Payer als Frauenbeauftragte der Stadt, Prof. Nicole Graf als Rektorin der DHBW Heilbronn und Prof. Yvonne Zajontz, Marktforschungsexpertin und Frauenbeauftragte an der Hochschule. Solche Analysen gibt es in den großen Großstädten schon seit Jahren, nun also auch in Heilbronn. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die Zahlen zusammenzutragen und zu erfragen, sagt Zajontz. Zu manchen der relevanten Punkte gab es tatsächlich keine Erhebungen, andere waren älteren Datums. Das ist in dem Report dann auch vermerkt, dennoch ist das Zahlenmaterial aussagekräftig – im positiven, wie im negativen Sinn.

Einer davon war, wie es Graf ausdrückt, "das Rollenbild der Frau zu reflektieren" und "die neue Sichtbarkeit der Frauen in Heilbronn". Ihre "eigene" Institution, die DHBW auf dem Bildungscampus, steht dabei beispielhaft da, unter anderem als Hochschule mit dem höchsten Frauenanteil in den Leitungsfunktionen. Zajontz sagt dazu, dass an der DHBW Gleichstellung gelebt werde.

Der Gemeinderat und die Verwaltung der Stadt geben dabei längst kein so gutes Bild ab. Obwohl der Frauenanteil in der Heilbronner Bevölkerung bei 49,8 Prozent liegt, beträgt er im Gemeinderat nur 33 Prozent. Im Jahr 2015 waren es noch 38,5 Prozent. Das zeigt auch, wie langsam es vorangeht. Immerhin: In der Grünen-Fraktion liegt der Frauenanteil aktuell bei 62,5 Prozent. Unter den Führungskräften auf dem Rathaus waren 2019 14 männliche und fünf weibliche Amtsleiter, eine der langjährigsten ist Christiane Ehrhardt, Chefin im Amt für Straßenwesen.

Bei Aufsichtsräten und Führungspositionen in den kommunalen Gesellschaften sieht es nicht besser aus. Gerade erst wurde ein Mann zum Baudezernenten gewählt, eine Frau hatte sich jedoch nicht beworben. Positive Ausnahmen sind die SLK-Kliniken und die Heilbronn Marketing GmbH mit einem überwiegendem Frauenanteil. Düster ist es da, wo das Licht herkommt: bei der Heilbronner Versorgungs GmbH mit 4 Frauen und 36 Männern in Leitungsfunktionen. Von insgesamt 13 Aufsichtsratsvorsitzenden städtischer Institutionen ist nur eine weiblich: im Altersheim Katharinenstift.

Payer sieht den Gender-Report in vielerlei Hinsicht als hilfreich an, auch weil "gendersensible Fakten in die Zukunftsplanung der Stadt Eingang finden werden". Was ihr ureigenes Thema angeht, unter anderem der Schutz von Frauen, zeigt der Report traurige Fakten auf, vor allem bei "Opfern von Partnergewalt". Ähnlich wie sie vom Polizeipräsidium Heilbronn erfasst wurden, wobei man noch von einem großen Dunkelfeld ausgehen muss, aber eine Tendenz sichtbar wurde: Im Vergleich zum Stadtkreis gibt es mehr Fälle im Landkreis bei gleichem Trend nach oben. Waren es insgesamt 2016 noch 766 gemeldete Fälle, so kam man 2020 auf 905.

Dass die Position und Präsenz von Frauen auch bildungsabhängig ist, zeigen die Tabellen zu den Schulabschlüssen. Dabei verlassen in Heilbronn 59 Prozent der Frauen (30.920) die Schule ohne Abschluss, deutlich mehr als Männer. Von den 6310 Heilbronnern, die einen Hochschulabschluss haben, sind 45 Prozent Frauen (2870).

Am düstersten ist das Bild am unteren Ende der sozialen Skala, bei den arbeitslosen Alleinerziehenden: Es sind zehnmal mehr Frauen als Männer. Ein Blick auf die Altersvorsorge, sprich Frauenarmut, stimmt auch nicht heiter. Oberbürgermeister Harry Mergel lässt sich zum Report so zitieren: "Es ist unsere Aufgabe, soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern wahrzunehmen und Chancengleichheit zu fördern. Daran werden wird in Zukunft intensiv arbeiten, denn der Report ist ein weiterer Baustein für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklungspolitik."