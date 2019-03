Wie fährt man? Wie bremst man? Wie weicht man aus? All das sollen Pedelec-Fahrer künftig in kostenlosen Kursen lernen. Foto: Marijan Murat

Von Linda Vogt

Stuttgart. "Stopp", ruft Gundolf Greule. Der erste Fehler auf dem Elektrofahrrad ist schon vor dem Losfahren passiert. Eine der Pedalen müsse beim Aufsteigen auf der tiefsten Position sein, erklärt der Mann vom Württembergischen Radsportverband (WRSV): "Erst wenn ich sitze, trete ich." Denn mit dem ersten Tritt springt der Motor an, das Fahrrad beschleunigt. Dieser Sturz ist ein Klassiker unter den Unfällen auf sogenannten Pedelecs.

Die Unfallzahlen auf E-Bikes steigen laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf dramatische Weise. Das sei einerseits statistisch gesehen logisch, erklärte er am Mittwoch in Stuttgart. Immerhin seien im vergangenen Jahr so viele Pedelecs verkauft worden, wie nie zuvor: fast eine Million.

Aber die Lage sei eine besondere: "Weil Pedelecs deutlich schneller sind, schneller reagieren - und wenn man das Langsamere gewöhnt ist vom herkömmlichen Fahrrad, ist man oft überrascht." Daher fördert das Verkehrsministerium das Projekt "Sicher E-Biken" mit und 800.000 Euro.

Hintergrund Pedelecs und Unfallzahlen Der Name Pedelec steht für Pedal Electric Cycle. Unter den Elektrofahrrädern sind nur die Pedelecs rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt. Ihr Elektromotor arbeitet nur bei gleichzeitigem Treten und nur bis höchstens 25 Kilometer pro Stunde. Anfang 2018 gab es nach Angaben des Statistischen Landesamtes in etwa jedem elften der rund vier Millionen Haushalte im Südwesten mindestens ein Pedelec. Nach Auskunft des Zweirad-Industrie-Verbands stieg der Absatz bei Pedelecs 2018 um insgesamt 36 Prozent. 2018 starben nach Angaben des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg 68 Fahrradfahrer - 15 von ihnen waren auf Pedelecs unterwegs. Die Zahl hatte ein Jahr zuvor noch bei 10 gelegen. Im Vergleich zum Zeitraum 2013 bis 2015 stieg die Zahl der Pedelec-Unfälle zwischen 2016 und 2018 um 152 Prozent - von 484 auf 1218. Dabei verletzten sich pro Jahr durchschnittlich 341 Pedelecfahrer schwer - diese Zahl verdoppelte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum (167). Bei rund einem Drittel der von Pedelecfahrern verursachten Unfälle waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Trainer sollen Pedelec-Käufern die richtige Handhabung beibringen. Realisieren wird die Trainings der WRSV und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Baden-Württemberg (ADFC BW). Ab dem Sommer beginnt die Pilotphase mit Kursen in der Stadt Heilbronn, im Landkreis Heilbronn und an einem noch nicht bekannten Ort. In Zukunft soll es die drei- bis vierstündigen Kurse landesweit geben. "Unser Ziel ist es, dass jeder Pedelec-Nutzer in Baden-Württemberg künftig an einem kostenlosen Fahrsicherheitstraining in seiner Region teilnehmen kann", sagte Hermann.

2018 waren deutschlandweit 39 Prozent der von Pedelec-Fahrern verursachten Unfälle sogenannte Fahrunfälle - sie sind darauf zurückzuführen, dass der Fahrer mit dem Rad nicht klar kommt und zum Beispiel die Spur nicht halten kann. Bei 91 Prozent dieser Unfälle wiederum handelte es sich um Alleinunfälle.

Viele unerfahrene E-Biker unterschätzten das Gewicht der Pedelecs, sagt Sonja Lehmann vom ADFC. Sie fahren zu schnell in die Kurve und dann stürzen sie." Lehmann betont: "Es ist einfach ein anderes Fahren. Man muss es einfach üben."

Vor allem bei älteren Menschen sind E-Bikes demnach beliebt, da sie weniger Kraft beim Fahren erfordern. Unter ihnen seien viele, so Verkehrsminister Hermann, die zuvor Jahre nicht auf einem Fahrrad gesessen hätten. Gerade sie müssten die Handhabung trainieren. "Es gibt ein klares Ziel: Wir wollen mehr Menschen zum Fahrradfahren bringen, aber nicht mehr Unfälle."

Autofahrer rechneten zudem nicht unbedingt damit, "dass einer, der älter aussieht, so schnell fahren kann", so Hermann. Er selbst, ein überzeugter Fahrradfahrer, habe bei einer Probefahrt die Erfahrung gemacht, dass Pedelecs "eine Art Siebenmeilenstiefel sind."