Von Martina Scheffler

München. Ob Georg Elser seine Tat gewagt hätte, wenn er gewusst hätte, wie die Nachwelt mit ihm umgehen wird? Ob er das auf sich genommen hätte, die Mühe, die wochenlangen Vorbereitungen, die ständige Belastung, entdeckt und dann verhaftet und gefoltert und ermordet zu werden - so, wie es dann auch gekommen ist?

In den Verhörprotokollen der Gestapo ist seine Antwort auf die Frage nach Zweifeln vermerkt: "Das weiß ich nicht mehr, ob mir einmal Zweifel kamen oder nicht. Ich glaube aber, es kamen mir keine." Georg Elser, geboren 1903 in Hermaringen in Württemberg, ein Schreiner, sieht den Zweiten Weltkrieg früher als viele andere kommen. Und er will ihn verhindern.

Deswegen baut er über Monate an einer Bombe, lässt sich von keiner Verletzung aufhalten, tüftelt den richtigen Zeitzünder aus, arbeitet in einem Steinbruch, um an Sprengstoff zu kommen, und lässt sich wochenlang dort einschließen, wo er den Diktator Adolf Hitler mit seiner Bombe töten will: im Münchner Bürgerbräukeller.

Hintergrund Georg Elser - einsamer Attentäter > 4.1.1903: Georg Elser wird in Hermaringen bei Heidenheim an der Brenz geboren, er ist der älteste von sechs Geschwistern. Im folgenden Jahr zieht die Familie nach Königsbronn um. > 1919: Elser beginnt eine Schreinerlehre, arbeitet danach in der Region und ist als Wandergeselle [+] Lesen Sie mehr Georg Elser - einsamer Attentäter > 4.1.1903: Georg Elser wird in Hermaringen bei Heidenheim an der Brenz geboren, er ist der älteste von sechs Geschwistern. Im folgenden Jahr zieht die Familie nach Königsbronn um. > 1919: Elser beginnt eine Schreinerlehre, arbeitet danach in der Region und ist als Wandergeselle unterwegs. > 1928: Mitgliedschaft im Roten Frontkämpferbund, einer Organisation der Kommunistischen Partei (KPD). > 1930: Geburt seines Sohnes Manfred. > 1932: Rückkehr nach Königsbronn. > 1936: Hilfsarbeiter in der Heidenheimer Armaturenfabrik, wo unter anderem Zünder hergestellt werden. > 1939: Arbeit in einem Steinbruch in Königsbronn, wo er an Sprengstoff gelangt. > August 1939: Elser zieht nach München, lässt sich nachts im Bürgerbräukeller einschließen und baut in einer Säule seine Bombe ein. > 8.11.1939: Explosion der Bombe bei einer Veranstaltung zum Jahrestag des Hitler-Putschs von 1923. Elser wird in Konstanz beim Versuch festgenommen, in die Schweiz zu entkommen. > 13./14.11.1939: Elser gesteht das Attentat bei einem Verhör in München. > 19.-23.11.1939: Nach weiteren Verhören in Berlin wird er in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. > 1944: Elser wird in das Konzentrationslager Dachau verlegt. > 9.4.1945: Georg Elser wird von einem SS-Oberscharführer wenige Wochen vor Kriegsende ermordet.

[-] Weniger anzeigen

Am 8. November 1939, genau ein Jahr, nachdem er dort eine Rede Hitlers gehört hat, lässt er die Bombe hochgehen, die die Weltgeschichte hätte verändern können. Doch diese nimmt einen anderen Lauf. Hitler verlässt den Saal früher, es sterben andere.

Elser wird auf der Flucht in die Schweiz festgenommen, verhört, gefoltert und - nach einem Geständnis - für einen Schauprozess nach dem Krieg als Sonderhäftling im Konzentrationslager Sachsenhausen gefangengehalten. In Dachau, als im April 1945 die Kriegsniederlage unausweichlich scheint, wird er erschossen, am selben Tag ermordet wie Dietrich Bonhoeffer.

Elser wurde verleumdet, unterschiedlichste Komplizen wurden ihm angedichtet, Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst, mit der polnischen Untergrundbewegung, Handeln auf Hitlers Befehl. Warum das alles?

"Elser wurde das Opfer einer gezielten Diffamierung. Viele mochten sich nicht eingestehen, dass er vorausschauend gehandelt hatte, und deuteten ihn als einen von den Nationalsozialisten eingesetzten Provokateur. Selbst Historiker beteiligten sich an diesen Verzeichnungen seiner Leistungen und sahen in ihm ein Werkzeug der SS", erläutert Peter Steinbach, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. "Erst als seine Verhöre bekannt wurden, wandelte sich das Bild."

Das Denkmal für Georg Elser an seinem Geburtsort Hermaringen wurde jetzt eingeweiht: Der Beton-"Rahmen" steht für die Gesellschaft, der Holzblock für den Schreiner Elser. Foto: Stefan Puchner

Es hat lange gedauert, bis Elser Gerechtigkeit widerfahren ist. "Georg Elser war ein besonderer Mensch, kein Durchschnittsbürger", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Elsers Geburtsort Hermaringen. "Georg Elser ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ein Großer, ein Großer, an den die Erinnerung lange, viel zu lange kleingehalten worden ist." Deutschland sei ihm Anerkennung, Respekt und Dank schuldig.

In München erinnert am Ort des Attentats, dort, wo die Säule stand, in der die Bombe versteckt war, eine Bodentafel an Elsers Tat. Seit den 1980er Jahren steht dort das Veranstaltungszentrum Gasteig.

Zum Zeitpunkt des Attentats lebte Elser im Uni-Viertel, in der Türkenstraße. Eine Gedenktafel findet sich an dem Haus. Die junge Frau im Modeladen, der heute dort ist, erzählt: "Ich komme oft ins Gespräch mit Menschen, die stehenbleiben und gucken." Ein paar Häuser weiter erinnert eine Lichtinstallation jeden Abend an Elser und das Attentat. Gegenüber befanden sich eine Schreinerei und eine Schlosserei, wo Elser Teile der Bombe anfertigen und bearbeiten ließ.

Aber warum hat es bis in die 1980er Jahre gedauert, dass man begann, sich Elsers Tat angemessen zu erinnern?

"Elser hatte gezeigt, dass eigentlich jeder erkennen konnte, dass es auf einen Krieg hinauslief", sagt Peter Steinbach. "Propheten im eigenen Lande gelten denen nicht viel, die ihnen nicht glaubten", begründet er die jahrzehntelange Ablehnung. In das Bild passt, dass, wie Steinbach berichtet, der Grenzbeamte, der Elser verhaftete, später als erfolgreicher Unternehmer und Autoverkäufer das Bundesverdienstkreuz erhielt. "Elser hat man oft als ’einfachen Mann’ aus dem Volk tituliert. Das war er offenbar nicht, denn er blickte weiter als die meisten seiner Zeitgenossen." Elser habe zudem bewiesen, "dass man auch wissen konnte, wie sich die Katastrophe entwickeln musste, wenn man nicht in den Zentren der Macht agierte, wie die Angehörigen des militärischen Widerstands".