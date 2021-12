Von Jens Schmitz

Stuttgart. Am 15. Dezember 2016, riefen Vertreter von Landesregierung, Wissenschaft, Wirtschaft und Stiftungen ein ambitioniertes Projekt ins Leben: Ein "Cyber Valley" getaufter Forschungsverbund zwischen Stuttgart und Tübingen soll Baden-Württemberg im Bereich der Künstlichen Intelligenz ganz nach vorn bringen. Zum Jahrestag sprach Jens Schmitz mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Cyber-Valley-Sprecher Michael Black, Direktor des Tübinger Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme.

Frau Bauer, Herr Black, als Cyber Valley vor fünf Jahren gegründet wurde, hatten Sie das Ziel, Europas größtes Netzwerk für Künstliche Intelligenz (KI) zu schaffen. Wie weit sind Sie damit?

Black: Cyber Valley ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Regierung, bedeutende Industriezweige und akademische Einrichtungen sehr schnell und sehr produktiv zusammenarbeiten können. Die Anfangsidee war, Baden-Württemberg neue Chancen für die Wirtschaft zu erschließen, ausgehend von Stärken, die wir in der KI schon hatten. Die erste Stufe war der Ausbau der akademischen Infrastruktur. Heute haben wir rund 100 Lehrkräfte; das ist Weltklasse, keine Aufholjagd. Unser Graduiertenprogramm für KI und Intelligente Systeme hat mehr als 200 Studierende, ich kenne kein größeres. Wir haben ein neues Master-Programm, um Software-Entwickler in KI und Maschinellem Lernen auszubilden, das ist in seiner Art einzigartig. Wir sind in ganz Europa als wegweisender KI-Hotspot anerkannt, zunehmend rund um die Welt.

Hintergrund Cyber Valley Hochkarätige Projekte zur Künstlichen Intelligenz (KI) gibt es quer durch Baden-Württemberg. Der Brennpunkt liegt aber im Cyber Valley. Unter diesem Namen arbeiten seit 2016 verschiedene Partner am Aufbau eines international konkurrenzfähigen KI-Standorts in der Region Stuttgart-Tübingen. Gefördert vom Land und vier Stiftungen gehören dazu die [+] Lesen Sie mehr Cyber Valley Hochkarätige Projekte zur Künstlichen Intelligenz (KI) gibt es quer durch Baden-Württemberg. Der Brennpunkt liegt aber im Cyber Valley. Unter diesem Namen arbeiten seit 2016 verschiedene Partner am Aufbau eines international konkurrenzfähigen KI-Standorts in der Region Stuttgart-Tübingen. Gefördert vom Land und vier Stiftungen gehören dazu die Max-Planck-Gesellschaft mit dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, die Universitäten Stuttgart und Tübingen sowie die Unternehmen Amazon, BMW, Bosch, Daimler, Porsche, ZF Friedrichshafen und die VW-nahe Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV). 2019 stieß die Fraunhofer-Gesellschaft dazu. Die räumliche Nähe auf einem Hügel in Tübingen soll direkten Austausch ermöglichen. Amazon und Bosch arbeiten an eigenen Niederlassungen für hunderte Fachkräfte. Das Cyber Valley soll auch ein ideales Umfeld für die Gründung von Start-ups werden. (jsz)

[-] Weniger anzeigen

Bauer: Die Dynamik, in der das gewachsen ist, ist gewaltig. Anfangs wussten die Leute nicht so genau: Was ist Cyber Valley eigentlich und wo liegt das denn? Da lacht heute keiner mehr. Wir haben mit sieben Start-ups begonnen, jetzt haben wir 30. Wir haben ein Investoren-Netzwerk, um diese Start-ups zu unterstützen. Mit dem KI-Forschungs-Netzwerk "European Laboratory for Learning and Intelligent Systems" (ELLIS) ist es gelungen, in Tübingen den Ausgangspunkt für die Spitzenkoordination in Europa aufzubauen. Und wir haben enorm wichtige Ansiedlungen der Wirtschaft. Wir sind zu einer internationalen Adresse geworden.

Frage: Herr Black, Sie forschen an der 3D-Darstellung von menschlicher Bewegung, unter anderem auch für Amazon. Wissen Sie, was ein Abbatar ist?

Black (lacht): Ja, sicher.

Die schwedische Popgruppe Abba plant in London ab 2022 Konzerte, bei denen vier verjüngte virtuelle Abbilder der Sänger zu einer Liveband auftreten. Es ist ein europäisches Projekt, aber es wird nicht von Europäern umgesetzt, sondern von der US-Firma "Industrial Light & Magic", einer Gründung des Star-Wars-Erfinders George Lucas. Wäre das nichts fürs Cyber Valley gewesen, wenn das inzwischen so bedeutend ist?

Black: Offensichtlich wurde da eine schlechte Entscheidung getroffen (lacht). Aber, nein, ernsthaft. Das ist eine interessante Frage. Das Max-Planck-Institut betreibt Grundlagenforschung für solche Technologien. Teil unserer Entwicklungen wurde für ähnliche Herausforderungen weitgehend lizensiert. Industrial Light & Magic ist eine großartige Firma. Eines Tages wird das auf Ihrem Smartphone stattfinden und Sie werden diese Qualität hoffentlich auch zuhause erhalten. Das erfordert aber andere Ansätze, für die Cyber Valley gerüstet sein muss.

Wie meinen Sie das?

Black: In den vergangenen Jahren ist enormes Interesse am sogenannten Metaverse entstanden, einer Art Verschmelzung von physischer und virtueller Welt, in der wir agieren können. Das wird ohne einen enormen Einsatz an Künstlicher Intelligenz nicht funktionieren. Die Abba-Avatare wurden mit einem riesigen Aufwand an Handarbeit und Kosten geschaffen. Das Ergebnis sind digitale Puppen, die eine Performance wiederholen können. Das passt nicht zu dem, was Menschen sich vom Metaverse erwarten. Es ist zu teuer und würde auch nicht funktionieren. In einer erweiterten Realität, etwa mit Virtual-Reality-Brillen, könnten Sie ein Interview mit Abba auf Ihrem Sofa führen. Dazu müssten die Mitglieder wahrnehmen, dass da ein Sofa ist und sie darauf sitzen können. Das ist eine enorme wissenschaftliche Herausforderung, aber auch eine riesige wirtschaftliche Chance.

Frau Bauer, es gibt in Baden-Württemberg eine Reihe von KI-Forschungsstätten, die nicht zum Cyber Valley gehören. Werden die neben dem Leuchtturmprojekt noch gebraucht?

Bauer: Im Cyber Valley gibt es in der Dichte und im Facettenreichtum ein besonderes Kraftfeld. Wir haben aber in der Tat eine wachsende KI-Kompetenz im ganzen Land, und das muss auch so sein. Wir haben hervorragende Forschung zum Beispiel in Konstanz rund um das Thema Verhaltensbiologie. Wir haben in Freiburg einen hervorragenden Standort in Sachen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das KIT ist im Bereich Robotics sehr stark.Wir haben im Bereich der Medizin einen ganz starken Partner am Standort in Heidelberg. Bei der Besetzung der Professuren merkt man, dass das ganze Land ein Spitzenstandort für KI wird. Das Kraftfeld Cyber Valley entwickelt als Leuchtturm eine fast magische Anziehungskraft.

2018 gründete sich das Bündnis "No Cyber Valley", das eine Kommerzialisierung der Forschung, militärische Anwendungen oder die schiere Marktmacht von Firmen wie Amazon fürchtet.

Black: Anfangs haben wir das öffentliche Interesse an diesen Themen und die Unsicherheit dahinter nicht wahrgenommen. Inzwischen betreiben wir einen aufwendigen Dialog mit der Öffentlichkeit, in dem wir nicht nur erzählen, was wir überhaupt machen, sondern zuhören und uns an kritischen Debatten beteiligen. Ein Teil dieser Strategie ist das Public Advisory Board, der öffentliche Beirat. Er bewertet Forschungsprojekte, die aus Mitteln des Cyber Valley Funds finanziert werden. Der Beirat hilft unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ethische und andere gesellschaftliche Aspekte fundiert zu reflektieren.

Bauer: Wir haben versucht, eine Vielfalt der Perspektiven an den Tisch zu bringen. Wissenschaftler werden mit den Fragen konfrontiert, die aus anderen Hintergründen der Öffentlichkeit an sie gestellt werden. Und die Öffentlichkeit erarbeitet sich eine Kompetenz, auch wenn es in der kritischen Auseinandersetzung ist. Genau das gelingt in Tübingen gerade, weil der Prozess eben keine Einbahnstraße ist.

Arbeitsauftrag des Cyber Valley ist auch, eine wertebasierte KI zu entwickeln. Frau Bauer, Sie sagen gern, zwischen dem marktgetriebenen US-Modell und dem autoritären Modell Chinas brauche es eine europäische Antwort. Kann man ein Wettrennen gewinnen, wenn man mit angezogener Handbremse fährt?

Bauer: Wir sind natürlich den USA viel näher als anderen. Wir teilen Grundwerte, die uns nahelegen, auch mit Kanada eng zusammenzuarbeiten bei der Frage: Wie bekommen wir technologische Souveränität, die auf die liberale Demokratie einzahlt und sie nicht zerstört? Wir haben es mit einer ganz alten Frage zu tun – welches System ist eigentlich besser in der Lage, die Aufgaben zu bewältigen, die sich uns stellen, bis hin zum Klimaschutz, bis hin zur Frage der Pandemie-Bewältigung? Sind es die autoritären, die totalitären? Oder sind wir es mit unseren Werten und auch mit Technologien, die auf diese Werte einzahlen müssen? Deswegen stärken wir das europäische Netzwerk, arbeiten aber auch mit Amerika zusammen.

Black: Ich glaube nicht, dass es die Erfolgschancen schmälert, wie ein Europäer zu denken. Forschung und Dichtkunst ähneln sich manchmal auf seltsame Weise. Manchmal machen einen die Einschränkungen eines Gedichts kreativer. Und manchmal bringen einen Beschränkungen als Forscher zur Suche nach neuen Lösungsansätzen. Ich arbeite mit Menschen aus den USA und aus China zusammen. Wir haben aus beiden Ländern viele Studierende hier in Deutschland. Wir bilden Menschen nicht nur wissenschaftlich aus, sondern auch in einer Lebensart.

Cyber Valley ist nicht der einzige Hub, den die Landesregierung vorantreibt. Im Gebiet Heidelberg-Mannheim soll ein Hotspot für Lebenswissenschaften und Gesundheit entstehen, zwischen Stuttgart und Karlsruhe einer für die Zukunft der Mobilität. Frau Bauer, was haben Sie beim Cyber Valley gelernt, was nächstes Mal anders laufen sollte?

Bauer: Am schwierigsten fand ich Fragen der Entscheidungsfindung. Es sind sehr unterschiedliche Akteure, die da zusammenwachsen müssen. Wir haben jetzt das Cyber Valley Management, wo wir so etwas miteinander klären können. Das sollten wir an anderen Standorten ein bisschen schneller hinkriegen. Ohne strategischen Diskurs über die Institutionen hinweg geht es nicht.

Herr Black, Sie haben das Projekt initiiert und sind heute Sprecher. Inwieweit geben Sie den Kurs vor?

Black: Der Vorsatz war, Silicon Valley nicht zu kopieren, sondern darüber nachzudenken, welche Elemente es erfolgreich machen. Silicon Valley hat keinen Chef, es hat nicht einmal einen Sprecher. Erfolg ist für mich, wenn Cyber Valley von selbst läuft und die Menschen hierher kommen und Dinge entwickeln, weil es schon so viel gibt. Erfolg bedeutet, die Kontrolle zu verlieren. Im Moment ist noch ein bisschen Steuerung notwendig. Wenn wir in zehn Jahren fünf Unternehmen mit einem Börsenwert von einer Milliarde Dollar haben, die aus Cyber Valley erwachsen sind, werde ich mir keine Sorgen mehr machen.

Was wird die nächste Phase kennzeichnen?

Bauer: Tübingen ist Zentrum des europäischen KI-Spitzenforschungsnetzwerks ELLIS. Es gibt inzwischen mehr als 30 ELLIS-Einheiten in Europa. Die Idee ist, dass man an den Standorten eigene Institute aufbaut; das erste entsteht ebenfalls in Tübingen. Die Hector Stiftung fördert das mit 100 Millionen Euro. Wir werden auch mit weiteren Gebäuden räumliche Nähe herstellen. Wenn wir die privaten Investitionen der Unternehmen beiseite lassen, haben wir in der Zeit von 2016 bis 2020 ungefähr 165 Millionen Euro in Cyber Valley gesteckt. In den nächsten zehn Jahren dürften noch einmal 400 Millionen Euro dazukommen. Darin sind Bundesgeld und der Beitrag der Hector Stiftung enthalten.

Black: Wir wollen das Netzwerk unserer Wirtschaftspartner erweitern und die Bedingungen für Start-ups weiter verbessern. Wir werden uns auch auf neue Herausforderungen einstellen, wie sie das Metaverse mit sich bringt. Aber immer mit dem Fokus auf Intelligenten Systemen. Wir müssen bei unseren Kernkompetenzen bleiben, den Dingen, in denen unsere Exzellenz anerkannt ist.

Theresia Bauer (56) vertritt seit 2001 für die Grünen den Wahlkreis Heidelberg im Landtag. Seit 2011 ist sie Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Der Deutsche Hochschulverband zeichnete sie 2013, 2015 und 2016 als Wissenschaftsministerin des Jahres aus.

Michael J. Black (59) ist Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, wo er die Abteilung für Perzeptive Systeme leitet. Der vielfach ausgezeichnete Experte für Computervision ist Honorarprofessor an der Universität Tübingen, Distinguished Amazon Scholar und Sprecher des Cyber-Valley-Vorstands.