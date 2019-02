Stuttgart. (dpa) Nach der Debatte um Stopps von Fernzügen am Stuttgarter Flughafen will sich Verkehrsminister Winfried Hermann für häufige und schnelle Zugverbindungen einsetzen. Laut jüngst bekannt gewordenen Plänen der Bahn sollen IC-Züge den Flughafen auf der Strecke Stuttgart-Ulm nicht wie vereinbart im Zwei-Stunden-Takt, sondern nur noch mit drei Zugpaaren pro Tag anfahren. Beim Neujahrsempfang des Flughafens am Mittwoch bezeichnete Ressort-Chef Hermann diese Ankündigung als "absurden Schildbürger-Streich". Damit schloss er sich der Kritik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.

Nach Tagen der Empörung schien die Bahn am Mittwoch allmählich Abstand von ihrem Plan zu nehmen. Hermann sagte dazu: "Der Protest ist im Bahn-Tower angekommen." Nach dpa-Informationen soll der Bahn-Vorstand die Pläne erneut prüfen. Der Vorstand habe sich ihm gegenüber mittlerweile gewillt gezeigt, die Vereinbarungen nun doch einzuhalten, berichtete der Minister. "Das ist eine gute Nachricht. Aber wir werden aufpassen, dass aus dem Willen auch ein Weg wird - und aus dem Weg ein stabiles Angebot des Fernverkehrs."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hielt die Pläne für "absolut inakzeptabel". Auch aus den Landtagsfraktionen von CDU, SPD und Grünen sowie vom Stuttgart-21-zugeneigten Verein "Bahnprojekt Stuttgart–Ulm" hatte es Kritik gehagelt.

Der Geschäftsführer des Flughafens, Walter Schoefer, betonte, der Flughafen habe viel Geld für den Bahnhof gezahlt und sich an alle Vereinbarungen gehalten. "Jetzt erwarten wir, dass die Deutsche Bahn liefert", sagte Schoefer beim Empfang seines Hauses. "Und darauf vertrauen wir auch."

Ressort-Chef Hermann hält neben der engeren Taktung der Züge auch ICE-Verbindungen für unbedingt notwendig. Laut bisherigen Plänen der Bahn sollen nur die langsameren IC-Züge am Stuttgarter Airport halten. Der Minister versprach: "Dafür werde ich kämpfen."