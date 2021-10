Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Heidelberg. Politiker von Regierung und Opposition wollen bei der nächsten Bundesregierung Druck für Reformen im Maßregelvollzug machen. Das wurde bei einer Sondersitzung des Sozialausschusses im Landtag mit Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) deutlich.

Auf Antrag von SPD und FDP tagte der Ausschuss bereits zum zweiten Mal öffentlich zu Entweichungen aus der Forensischen Klinik in Weinsberg. Am 22. September waren vier Männer aus der geschlossenen Abteilung ausgebrochen, von denen einer noch immer gesucht wird. Am 9. Oktober entwich dann ein weiterer Mann, diesmal allerdings aus der offenen Station. Auch er ist noch auf der Flucht.

Die Ärztlichen Direktoren der Forensischen Kliniken in Weinsberg, Matthias Michel, und Bad Schussenried, Udo Frank, betonten im Ausschuss die Bedeutung des Unterschieds zwischen offener und geschlossener Unterbringung. Auftrag des Maßregelvollzugs sei die Besserung der Erkrankung. Eine Therapie ohne stufenweise Lockerungen sei nicht denkbar, erklärte Michael. Sie seien auch "unausweichlich, solange man den Auftrag hat, gerichtsfest zu belegen, dass Behandlungsfortschritte erreicht wurden", ergänzte Frank. Anders liege die Sache bei Menschen, denen das Fachpersonal noch keine Lockerungen gewährt habe und die deshalb auf geschlossenen Stationen untergebracht seien.

Die beiden Experten klagten darüber, dass vor allem im Bereich angeblicher Suchterkrankungen zahlreiche schuldfähige Menschen ohne Bereitschaft zu einer Therapie im Maßregelvollzug untergebracht würden. Vor Gericht würden Gutachter oft nicht gehört; fünfzig Prozent der Zugewiesenen brächen die Therapie ab. "Ich kenne keinen anderen Bereich, wo es toleriert wird, dass fünfzig Prozent von gerichtlichen Entscheidungen sich im Nachhinein als nicht zutreffend erweisen", sagte Frank. "Ausbruch ist das Gegenteil von motivierter Mitarbeit."

Die Schuld treffe aber weniger die einzelnen Gerichte als den Bundesgerichtshof, der Urteile im Zweifel aufhebe. "Fehlanreize für Kriminelle" veränderten nicht nur die Stimmung auf den Stationen, sondern sorgten auch für eine konstante Überbelegung.

Frank forderte unter anderem eine Abschaffung des Halbstrafenprivilegs, wonach Suchtkranke im Maßregelvollzug auf kürzere Strafe hoffen dürfen als im Gefängnis, präzisere Begrifflichkeiten in der Suchtdiagnose, eine kritischere Prüfung des Zusammenhangs mit der Straffälligkeit und eine genauere Bestimmung der Behandlungsaussichten. Diese Dinge müssten im Strafgesetzbuch überarbeitet werden, für das der Bund zuständig ist. "Wir brauchen diese Gesetzesänderung so schnell wie möglich", sagte Minister Lucha. "Wir werden auch die jetzigen Koalitionsverhandlungen im Bund benutzen, um das einzuspeisen."

Lucha versprach außerdem, das leer stehende Ex-Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg nicht ohne Einvernehmen mit Wissenschaftsministerium und Kommune zu nutzen. Nachdem er vergangene Woche Überlegungen publik gemacht hatte, dort die Unterbringungskapazitäten des Landes zu erhöhen, hatten Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) und der Heidelberger Universitätsrektor Bernhard Eitel abwehrend reagiert.

Im Ausschuss stellte Lucha auf Nachfragen klar, dass er eine entsprechende Nutzung nur im Konsens und nur interimsweise bis 2024 verfolgen würde. Lucha räumte ein, Oberbürgermeister Würzner "vergleichsweise kurzfristig" informiert zu haben.