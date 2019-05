Stuttgart. (dpa-lsw) Die CDU hat die Europawahl in Baden-Württemberg trotz massiver Verluste gewonnen. Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann konnten deutlich zulegen. Neben der CDU hat nach einer SWR-Prognose vom Sonntagabend auch die SPD im Vergleich zur Wahl 2014 deutlich an Zustimmung eingebüßt. Hinzugewonnen haben FDP und AfD im Südwesten.

CDU und SPD fahren nach der Prognose des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap jeweils ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl in Baden-Württemberg ein. Die CDU kommt auf 30,0 Prozent. Sie verzeichnet damit im Vergleich zur Europawahl 2014 (39,3 Prozent) deutliche Verluste. Die Grünen steigern ihr Ergebnis von 13,2 Prozent im Jahr 2014 auf jetzt 25,0 Prozent. Sie liegen damit auf dem zweiten Platz vor der SPD, die von 23 Prozent (2014) auf jetzt 13,5 Prozent abrutschte. Die AfD kommt auf 9,0 Prozent nach 7,9 Prozent vor fünf Jahren. Die FDP verzeichnet 7,5 Prozent (2014: 4,1 Prozent).

Mehr als 8,5 Millionen Menschen im Südwesten waren zur Wahl aufgerufen. Bei der Europawahl werden die Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestimmt. In Baden-Württemberg waren 40 Parteien und politische Vereinigungen angetreten. Gegen 23.00 Uhr wird im Südwesten das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl erwartet. Hingegen dauert es mehrere Tage, die Ergebnisse der Kommunalwahlen auszuzählen, die parallel am Sonntag stattfanden.

Der Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen ist auch landespolitisch von Interesse. In der Südwest-CDU steht die Frage an, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führt. Viele gehen davon aus, dass Regierungsvize Thomas Strobl, der auch Landesparteichef ist, die Spitzenkandidatur für sich beansprucht. Konkurrentin könnte Kultusministerin Susanne Eisenmann sein. Beide haben sich aber noch nicht geäußert. Derzeit ist die CDU Juniorpartner in dem grün-schwarzen Bündnis, das von Ministerpräsident Kretschmann angeführt wird.

CDU und SPD sind bei den Gemeinderatswahlen in den drei größten Städten Baden-Württembergs nach einer Prognose des SWR die großen Verlierer. Gewinner sind demnach die Grünen.

In Stuttgart werden die Grünen der Prognose zufolge stärkste Kraft mit 29,5 Prozent (2014: 19,6 Prozent). Die CDU stürzt von 30,9 auf 18,0 Prozent ab, die SPD von 23,3 auf 12,0 Prozent.

In Karlsruhe erreichen die Grünen nach der Prognose 33,5 Prozent (19,9), die CDU erreicht 15,0 Prozent (26,4), die SPD kommt auf 14,5 Prozent (21,9). In Mannheim geht die Prognose von 26,5 Prozent für die Grünen aus (16,3). Die CDU erreicht demnach 18,0 Prozent (26,1) und die SPD 19,5 Prozent (27,3).

Die Wahlbeteiligung könnte in den drei Städten der Prognose zufolge deutlich höher als 2014 sein. Für Stuttgart und Karlsruhe wird mit rund 58 Prozent gerechnet, in Mannheim mit etwa 46 Prozent.

Update: 26. Mai 2019, 18.31 Uhr