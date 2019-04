Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Brüssel. Von ihrem Büro im 15. Stock des EU-Parlaments hat Inge Gräßle (58) eine schöne Aussicht auf Brüssel, unten der Place Luxembourg, in der Ferne das Atomium, Brüssels Wahrzeichen. Doch dafür hat die Heidenheimer CDU-Europaabgeordnete keinen Blick. Im Zimmer stapeln sich Papierberge. "Akten", sagt sie, "sind meine Freunde. Die Wiedervorlage ist mein Verbündeter: Sie baut Handlungsdruck auf."

Im Büro von Peter Simon (52) ist der Bücherschrank so gut wie ausgeräumt. An der Wand hängt ein altes Wahlplakat. "Peter Simon für Europa", gelbe Schrift auf blauer Flagge. 1999, erzählt der Mannheimer SPD-Abgeordnete, habe er angefangen, Anlauf für Europa zu nehmen. 2009 ist er als Abgeordneter in Brüssel angekommen. "Mission not completed", fügt er hinzu - seine Mission sei noch nicht erfüllt.

Die Abgeordneten Gräßle und Simon gehören verschiedenen Parteien an, sie unterscheiden sich in Herkunft, Habitus und der Art, Politik zu machen. Sie kommt aus einem Arbeiterhaushalt, er aus einer Juristenfamilie; sie aus der Landes-, er aus der Kommunalpolitik; sie ist direkt, auch konfrontativ, er pragmatisch, konsensorientiert. Dennoch verbindet sie mehr als die Heimat Baden-Württemberg.

Beide zählen zu den Leistungsträgern in der Brüsseler Politarena. Und beiden droht nach der Europawahl am 26. Mai das Aus. Gräßle darf noch hoffen, Simon nicht mal das.

Ihre Geschichte ist damit auch die Geschichte einer Schieflage zwischen der Arbeit in Brüssel und ihrer Honorierung bei der Listenaufstellung zuhause.

Gräßle, seit 2004 Mitglied des Europarlaments, seit 2014 Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, war in jungen Jahren Gerichtsreporterin bei der "Augsburger Allgemeinen". Da hat sie gelernt, kritische Fragen zu stellen. Sie hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die tschechische Agrofert-Gruppe vorerst keine EU-Subventionen mehr erhält, weil der tschechischen Ministerpräsident und Milliardär Andrej Babis weiter Anteile an dem Wirtschaftsimperium hält. Ein klassischer Interessenkonflikt, auf den die EU-Kommission aber erst auf Druck reagiert hat. Derzeit streitet Gräßle mit den EU-Staaten um die Besetzung der neu geschaffenen Position eines EU-Staatsanwalts. Sie setzt sich für die frühere Leiterin der rumänischen Korruptionsbehörde als EU-Chefanklägerin ein, die Regierungschefs für einen Franzosen, der viele Sprache spricht. "Ich suche keinen Dolmetscher", hält Gräßle dagegen. "Ich passe auf Ihr Geld auf", erklärt sie ihre Arbeit in einem Werbevideo. Für einige osteuropäische Staatschefs klingt das wie eine Drohung.

Simon, seit 2009 für die SPD in Brüssel, hat als Verhandlungsführer des Europaparlaments das größte Bankenregulierungspaket der zu Ende gehenden Legislaturperiode mitgeprägt. "Ich habe durchgesetzt, dass kleine, risikoarme Banken wie die Sparkassen anders behandelt werden als Großbanken wie die Deutsche Bank. Der Anker sitzt", erzählt er vor Berliner Studenten der Verwaltungswissenschaften, denen er über seine Arbeit berichtet. Knapp 1000 Seiten hat das Dossier, die Entlastung der Genossenschaftsbanken und Sparkassen hat er reingeschrieben. "Ich habe vorher mit allen diskutiert, bis ein tragfähiger Entwurf vorlag. Man muss pragmatisch sein, sich um den Ausgleich der Interessen bemühen, sonst laufen Sie hier gegen die Wand", erklärt er den Studenten. "Wir machen hier im Grunde seit zehn Jahren Bankenregulierung. Wenn du Veränderung als doof empfindest, ist das der falsche Ort."

Nach der Europawahl sortiert sich das Parlament neu. Rund die Hälfte der Abgeordneten kehrt nicht nach Brüssel und Straßburg zurück. Weil es der Wähler so will. Oder die Parteizentrale. Die, die bleiben, haben umso bessere Chancen, einen einflussreichen Job zu ergattern. Wohl in keinem anderen Parlament kann ein einzelner Abgeordneter so viel bewegen wie im Europaparlament, wo die Berichterstatter für einzelne Themen auf Augenhöhe mit der EU-Kommission und dem Rat der Europäischen Union, der die Mitgliedsstaaten vertritt, verhandeln. Großen Parteien großer Länder wie den deutschen Christ- oder Sozialdemokraten mit aktuell 34 respektive 27 Abgeordneten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Sie können sich Spezialisten für alle Fachgebiete leisten. Malta mit insgesamt sechs Abgeordneten tut sich da eher schwer.

"Wir wissen alle: Was wir nicht machen, macht keiner", beschreibt Gräßle ihre Motivation. Das Brüsseler Wochenzeitung Politico hat in diesem Monat eine Liste der einflussreichsten Europaabgeordneten in der laufenden Legislaturperiode veröffentlicht. Gräßle belegt Platz 12, bei 705 Parlamentariern.

Auf Peter Simon singen nicht nur Sparkassen und Genossenschaften das hohe Lied. "Das Schöne war: Wir wussten, dass wir uns aufeinander verlassen können", sagt der österreichische Europaabgeordnete Othmar Karas von der konservativen ÖVP. "Würde die Arbeit eine Rolle gespielt haben, hätte es einen anderen Listenplatz geben müssen. Aber Erfolge im Europäischen Parlament sichern nicht automatisch eine Kandidatur zuhause."

Bei der Europawahl 2014 holte die CDU in Baden-Württemberg 39,3 Prozent, das reichte für fünf Sitze, der fünfte war der von Gräßle. Bei der Landtagswahl 2016 stürzte die Partei auf 27 Prozent ab, bei der Bundestagswahl 2017 kam sie auf 34,4 Prozent. Der fünfte Platz wackelt daher. Keiner der vier mächtigen CDU-Bezirke wollte auf seine bisherige Nummer eins verzichten, sodass wieder vier Männer die Liste anführen, obwohl die CDU laut Satzung jeden dritten Platz mit einer Frau besetzen müsste. Für Gräßle blieb so wieder nur Platz fünf, der Schleudersitz.

Peter Simon, der keiner parteiinternen Gruppierung angehört, weiß, wie das ist. 2003 war er bereits für Platz 10 auf der Bundesliste der SPD für Europa gesetzt, eine sichere Sache. Aber dann suchte der damalige Kanzler Gerhard Schröder einen Platz für den Tourismusunternehmer Vergul Öger, der ihm im Bundestagswahlkampf 2003 bei der türkischstämmigen Wählerschaft Stimmen verschafft hatte - Simon musste weichen. 2009 zog er von Listenplatz 13 aus dann ins Europaparlament ein, 2014 von Platz 17. Dann folgte die nächste Enttäuschung: Die Landespartei nominierte ihn zwar wieder als ihren zweiten Kandidaten und ersten Mann. Aber die Berliner Parteiführung düpierte den schwächelnden Landesverband, indem sie der Südwest-SPD nur noch die Listenplätze 15 und 28 zugestand, letzteren für Simon.

Die Bundesspitze begründete ihre Entscheidung damit, dass sie mehr junge Frauen in die EU-Volksvertretung schicken wolle. Unter den 15 Kandidaten, die eine reelle Chance haben, befindet sich indes auch ein 70-Jähriger, der in Brüssel bislang nicht groß aufgefallen ist.

Die einen setzen auf dezentrale Strukturen, die in der Konsequenz die männlichen Platzhirsche privilegieren. Die anderen auf zentrale Strukturen, die junge Frauen befördern soll. Wer seine Nominierung absichern will, scheint auf jeden Fall gut beraten zu sein, die Netzwerke in den heimischen Bezirksverbänden oder den Berliner Zirkeln zu pflegen. Die Bilanz in Brüssel spielt dabei, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.

Gräßle sagt, sie werde bis zur letzten Minute um ihr Mandat kämpfen. "Ich will, dass die Leute stolz darauf sind, was in Europa erreicht wird." Simon sondiert den Markt nach einem neuen Job. Europa, sagt er, werde er aber immer als Berufung verstehen. "Es war mir jeden Tag eine Ehre."