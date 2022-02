Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit einem lauten Alarmruf, einem weitreichenden Forderungskatalog und unmissverständlichen Warnungen wenden sich Baden-Württembergs kommunale Kita-Träger an die Landes- und Bundespolitik. Bis 2030 würden in Baden-Württemberg bis zu 40.000 Erzieher fehlen, schon heute könnten aufgrund des Fachkräftemangels vielerorts neue Einrichtungen nicht bezogen und müssten Betreuungszeiten verkürzt oder Gruppen sogar geschlossen werden, sagte der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger. "Der Facharbeitsmarkt ist leergefegt, viele bereitgestellten Ausbildungskapazitäten bleiben unbesetzt, wir können keine Erzieherinnen und Erzieher backen", klagte Jäger nach einer Klausurtagung des Präsidiums des Kommunalverbands. Auf der Tagung waren "massive Warnsignale" aus den Mitgliedskommunen zur Lage der Kitas das Top-Thema.

In der "aktuellen Notlage" müsse die Politik entscheiden, ob sie bereit sei, "die in Baden-Württemberg berechtigterweise hohen qualitativen Anforderungen zumindest zeitweise etwas zu flexibilisieren", fordert das oberste Sprachrohr der kommunalen Kita-Träger die Landesregierung zum Handeln auf.

Die einzige Alternative zu den vorgeschlagenen Lockerungen der Standards, die Jäger der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart aufzeigt, dürfte für die politisch Handelnden und die betroffenen Eltern noch unattraktiver sein. "Wenn dies von der Politik nicht ermöglicht wird, dann werden Hunderte von Kommunen ihr frühkindliches Bildungsangebot einschränken müssen, da das Fachpersonal faktisch nicht zu bekommen ist. Und dann müssen wir einem Teil der Kinder sagen: ‚Du kannst leider nicht in die Kita kommen.‘"

Um dieses Szenario abzuwenden, fordert der Gemeindetag von der Bundes- und Landespolitik ein Bündel an Maßnahmen. Laut einem Positionspapier des Kommunalverbands soll das Land im aktuellen Haushaltsjahr eine weitere Investitionsförderung in Höhe von 150 Millionen Euro beschließen, aber auch eine auf sechs Monate befristete "Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels um bis zu 20 Prozent" und eine "Erweiterung der Höchstgruppengröße um bis zu zwei Plätze" erlauben. Zudem solle das Land die Qualifizierung von Quereinsteigern fördern und eine Kampagne zur Personalgewinnung auflegen. Neben diesen "dringend erforderlichen Sofortmaßnahmen" brauche man eine Strategie, um langfristig ein verlässliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot zu schaffen, sagte Jäger. Dazu gehöre der nochmalige Ausbau der Aus- und Weiterbildungskapazitäten, aber auch eine "Aktualisierung der Zusammensetzung des Mindestpersonalschlüssels".

Der Gemeindetags-Präsident macht indes keine Hoffnung, dass der Fachkräftemangel so schnell aufgelöst werden kann: "Wir müssen auch klar zur Kenntnis nehmen, dass nicht 15 oder 20 Prozent eines Geburtenjahrgangs den Berufsweg einer pädagogischen Fachkraft einschlagen werden."

Nach Angaben des Verbandes hat sich die Anzahl des pädagogischen Personals wie auch der des insgesamt an baden-württembergischen Kitas tätigen Personals von 2007 bis 2021 jeweils mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Einrichtungen wie der genehmigten zusätzlichen Kita-Plätze um etwas mehr als 20 Prozent gestiegen. Die deutlich stärkere Dynamik beim Personal liegt unter anderem an den 2010 und erneut 2020 erhöhten Anforderungen an den Mindestpersonalschlüssel sowie am gestiegenen Bedarf an längeren Öffnungszeiten. Die Finanzierung des laufenden Betriebs kostet die Kommunen inzwischen 4,7 Milliarden Euro pro Jahr – nahezu dreimal so viel wie noch 2007.

2005 hatte der Bund einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr eingeführt. Auf einem "Krippengipfel" hatten Bund, Länder und Kommunen 2007 vereinbart, das Angebot an Ganztagesbetreuung für unter Dreijährige massiv zu steigern – heute gibt es in Baden-Württemberg fast doppelt so viele Plätze für Kinder bis zu drei Jahren wie damals. Anders als 2007 angenommen, ist die Zahl der Geburten indes nicht zurückgegangen, sondern um rund 16 Prozent gestiegen.

Für die Landesregierung reagierte Volker Schebesta, parlamentarischer Staatssekretär im Kultusministerium, auf die Forderungen. "Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in die frühkindliche Bildung investiert", betonte der CDU-Politiker bisherige Erfolge. Die Zahl der Erzieherinnen habe sich gegenüber dem Stand von 2008 verdoppelt. Gleichzeitig sehe man die Herausforderungen. Man sei dabei, mit verschiedenen Partnern gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, "um die Situation auf dem Fachkräftemarkt kurz- und langfristig anzugehen".

Gleichzeitig appellierte Schebesta auch an den Bund: Dieser habe bereits in den vergangenen Jahren Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung unterstützt. Das gelte es jetzt fortzuführen. "Notfalls", so Schebesta, "wird das Land aber auch finanziell in Vorleistung gehen".