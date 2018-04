Cleebronn. (rnz) Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn ist mit einem neuen Themenbereich in die neue Saison gestartet. Originalgetreue Flugmodelle rund um die Attraktion "Höhenflug", die im Fachwerkstil der Altstadt von Ulm gefertigt wurde, geben die Modelle einen Rückblick in die Zeit der Flugversuche des Schneiders von Ulm.

Dieser hatte im Jahre 1811 einen erfinderischen Höhenflug und konzipierte ein mit den eigenen Armen angetriebenes Fluggerät. Sein erster Flugversuch endete allerdings im Wasser der Donau. In einem Drehtunnel kann der Besucher nachempfinden, wie der Schneider in die Donau stürzte und verspottet wurde. Anschließend wird die wahre Geschichte fiktiv weitererzählt: In Tripsdrill bekam der Überflieger eine zweite Chance, baute ein neues Atelier auf und entwickelte ein funktionstüchtiges Fluggerät, den "Höhenflug". Die Attraktion bereitet turbulenten Flug-Spaß in 20 Metern Höhe.

Gepflegte Gartenanlagen mit tausenden von Blumen wecken Vorfreude auf den Frühling, und auch das Veranstaltungsjahr in Tripsdrill wartet mit einigen Höhepunkten auf. Zu Beginn der Sommerferien findet außerdem vom 30. Juli bis zum 3. August wieder die DRK-Blutspende statt. Seit 2011 haben über 50.000 Tripsdrill-Besucher auf diese Weise geholfen, Leben zu retten.

Ein feuriges Spektakel sind die "Pyro Games - Duell der Feuerwerker" am 5. August. Unheimlich wird es am 12./13. sowie am 19./20. Oktober bei den schaurigen Altweibernächten mit düsteren Gestalten, Grusellabyrinthen und nächtlichem Fahrspaß auf allen Achterbahnen. Am 30. und 31. Oktober garantiert "Feuer und Flamme" mit Feuerkünstlern, Zauberern und Akrobaten flammende Unterhaltung.

Das zum Park gehörende 47 Hektar große Wildparadies beherbergt rund 40 Tierarten.