Stuttgart. (dpa/lsw) Eigentlich duzen sich Susanne Eisenmann und Winfried Kretschmann schon lange, doch auf der Wahlkampfbühne wird sich gesiezt. Nur beim Online-Duell der "Stuttgarter Zeitung" am Montagabend ging das ein bisschen durcheinander mit dem "Du" und dem "Sie". Als die Kultusministerin monierte, Baden-Württemberg habe bei Innovationen Bayern vorbeiziehen lassen, sagte der Grünen-Politiker: "Frau Kollegin, das erstaunt mich jetzt." Und während der Regierungschef in seinen Widerspruch einsteigen wollte, sagte Eisenmann: "Das freut mich, dass ich dich noch erstaunen kann." Kretschmann ließ das unkommentiert und sagte zur Sache: "Wir liegen ja nicht auf'm Sofa und warten bis der Söder kommt." Etwa am Cyber Valley in Karlsruhe habe sich der bayerische Ministerpräsident ein Beispiel genommen.

Auf die Frage, ob zwischen den beiden Rivalen im Wahlkampf etwas kaputt gegangen sei, sagte Kretschmann: "Nein, dass kann ich nun nicht sagen." Er ergänzte: "Wir schätzen und achten uns als Personen." Und: "Eine gute Demokratie geht nichts ins Persönliche. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre." Eisenmann stimmte Kretschmann zu und sagte, man begegne sich immer mit Respekt.

Zuletzt hatte es allerdings bei den Grünen Stimmen gegeben, die auf ein zerrüttetes Verhältnis der beiden hingewiesen hatten. In Grünen-Kreisen hieß es sogar, nur wenn die CDU Eisenmann nach der Landtagswahl loswerde, sei überhaupt an eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition zu denken. Nach Umfragen droht der Union bei der Landtagswahl am Sonntag eine schwere Niederlage. Zuletzt lag die CDU zwischen 8 und 11 Punkten hinter den führenden Grünen. Zu den schwachen Werten sagte Eisenmann in dem Duell, Umfragen seien immer weniger verlässlich. "Da rate ich zu großer Gelassenheit, auch der CDU." Und: "Das Spiel ist rum, wenn der Schiedsrichter abpfeift."