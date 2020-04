Von Nico Pointner

Stuttgart. Das Coronavirus und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen machen Straßen und Plätze im Südwesten sicherer – könnten aber Experten zufolge zu mehr Gewalt hinter verschlossenen Türen führen. Nach einem Lagebild des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart sind die Straftaten im Land durch die strengen Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Wochen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark gesunken. Gleichzeitig muss sich die Polizei um neue Delikte in Verbindung mit der Pandemie kümmern. Vergangene Woche zählte die Polizei mehr als 830 Straftaten im Land im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Beamten müssen die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen überwachen.

Ein Überblick über Verbrechen in Zeiten der Krise:

> Einbrüche: Da viel mehr Menschen viel mehr daheim sind, haben Einbrecher derzeit ein schweres Leben. Die Stuttgarter Polizei etwa verzeichnete in den vergangenen drei Wochen einen signifikanten Rückgang in dem Bereich. Einbrecherbanden aus dem Ausland dürften zudem unter den geschlossenen Grenzen leiden.

> Gewalt in der Öffentlichkeit: Schlägereien betrunkener Menschen in Kneipen oder nach Fußballspielen? In Corona-Zeiten Fehlanzeige. Auch Raubüberfälle dürften zurückgehen, weil sich kaum noch potenzielle Opfer auf den Straßen befinden. Da es weniger Verbrechen zu ermitteln gibt, können die Polizisten zudem mehr Präsenz draußen zeigen – was wiederum für mehr Sicherheit auf Straßen und Plätzen sorgen dürfte.

> Diebstähle: Auch Langfinger haben es angesichts geschlossener Geschäfte und leerer Bahnen und Busse in den Großstädten schwer. Autos würden nun oft über längere Zeit stehen, sagt der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer. Das schaffe Gelegenheiten für Autodiebe.

> Verkehrsdelikte: Die Abnahme des Straßenverkehrs dürfte sich Experten zufolge auch auf die Zahl der Verkehrsdelikte auswirken. Die Stuttgarter Polizei zählte am vergangenen Sonntag etwa elf Unfälle – so wenige wurden noch nie registriert, berichtet Lutz.

> Drogenhandel: Parks und Clubs sind geschlossen. Konsumenten dürfte die Abhängigkeit aber auch in Krisenzeiten zu ihrem Rauschgifthändler treiben. "Da wird sich auch in Zeiten von Corona nicht viel ändern", sagt der Leiter der Stuttgarter Kriminalpolizei, Rüdiger Winter. Der Markt funktioniere auch digital.

> Trickbetrug: Trickbetrüger erfinden neue Maschen und nutzen die Notlage, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie geben sich als Polizisten oder Mitarbeiter von Gesundheitsämtern aus und verschaffen sich so Zutritt zu Wohnungen, um Geld oder Wertgegenstände zu erbeuten.

> Häusliche Gewalt: Viele Paare und Familien hocken nun aufeinander und können sich nur schwer aus dem Weg gehen. Das Innenministerium rechnet angesichts mangelnder Rückzugsmöglichkeiten mit einer Zunahme von häuslichen Konflikten. Dazu kommen finanzielle Nöte und Existenzsorgen.