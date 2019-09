Von Roland Muschel

Stuttgart. Als Biggi Bender 1984 als Beraterin der grünen Landtagsfraktion in Stuttgart begann, musste die junge Juristin beim Landtagsdirektor vorsprechen. "Was wollen Sie denn bei der Partei?", fragte sie der CDU-Mann einigermaßen fassungslos. "Mit Ihren Examen können Sie doch sofort als Richterin anfangen."

Für die Grünen zu arbeiten, erinnert sich Bender, war 1984 "alles andere als ein Karriereturbo". Sie machte trotzdem Karriere. 1988 bis 2001 Mitglied des Landtags, zwei Jahre Fraktionschefin, 2002 bis 2013 Mitglied des Bundestags. Heute leitet die Gesundheitsexpertin die Landesvertretung der Ersatzkassen in Stuttgart. "In meinem jetzigen Umfeld wird die Tatsache, dass ich Grüne bin, als Vorteil gesehen. Man schätzt heute meine Verbindungen." So ändern sich die Zeiten.

Biggi Bender, 62, sitzt im "Cube", dem Restaurant im obersten Stock des Stuttgarter Kunstmuseum. Man hat hier oben eine tolle Aussicht auf die Zentren der Macht. Auf das Neue Schloss, das das Finanzministerium beherbergt. Auf die etwas oberhalb gelegene Villa Reitzenstein, den Sitz der Staatskanzlei. Auf den Turm des Rathauses. Überall wirken nun Benders Parteifreunde: grüne Finanzministerin, grüner Regierungschef, grüner OB. "Es gibt Momente, da reibe ich mir immer noch die Augen, weil ich noch weiß, dass wir mal als merkwürdiges Außenseitertrüppchen gegolten haben."

"Außenseitertrüppchen": Biggi Bender. Foto: dpa

Im September 1979 fand in Sindelfingen der Gründungsparteitag der "Grünen Baden-Württemberg" statt. In 40 Jahren hat sich der Außenseiter zu einer staatstragenden Partei entwickelt. An diesem Wochenende feiern die Grünen als Regierungs- und Volkspartei ihr Jubiläum. Wollten sie werden, was sie sind?

"Die Botschaft: Wir wollen keine Ökodiktatur."

"Der Gründungsparteitag war nicht ganz einfach zu leiten, aber ich hab’s geschafft. Es gab Geschrei, es gab ständig Anträge zur Geschäftsordnung", erzählt Wolf-Dieter Hasenclever am Telefon. Hasenclever, 73, arbeitet heute als Professor. Damals war er das Aushängeschild der neuen Partei und das Gegenteil des Klischee-Grünen: glattrasiert, gut gekleidet, höflich, verheiratet. Und er hatte einen Plan: "Wir haben mit großer Kraftanstrengung in die Präambel der Satzung die Aussage reingebracht, dass wir eine Partei des ökologischen Humanismus sein wollen. Die Botschaft war: Wir wollen keine Ökodiktatur, auch keine Ökorevolution, sondern eine Politik, die menschengerecht ist, die die Mehrheit der Leute mitnimmt."

"Das-geht-nicht-Denke": Winfried Hermann. Foto: dpa

Es war, im Rückblick, eine entscheidende Zutat des grünen Erfolgsrezepts. "Die baden-württembergischen Grünen waren klug genug, sich nicht als städtische Klugscheißerpartei darzustellen, sondern schon früh auch Vorschläge für den ländlichen Raum zu machen", nennt Bender eine weitere. Dazu die frühe kommunalpolitische Verankerung. Vergleichsweise harmlose Flügelkämpfe. Das Bestreben, auf die Wirtschaft zuzugehen.

Hasenclever war Anführer der ersten sechs grünen Abgeordneten - darunter der jetzige Ministerpräsident Winfried Kretschmann -, die 1980 in den Landtag einzogen. Die CDU wollte den Neuen nicht mal Büros zugestehen. Hasenclever konterte, dann würden sie eben Zelte in der Eingangshalle aufschlagen und Heringe in den schönen Boden hauen. Das wirkte.

Nach zwei Jahren war er populärer als der SPD-Oppositionsführer. In der eigenen Partei aber wurde ihm der Erfolg geneidet, als Teil der "ökolibertären Strömung" zog er den Hass der extremen Linken auf sich. 1984 stieg er aus der Politik aus und ging zurück in den Lehrerberuf. Bereut, sagt er, hat er den Ausstieg nie.

"Bis 2011 war ich fest überzeugt, dass die Grünen nie stärkste Partei werden können, dass unsere Programmatik als Avantgarde-Partei dafür zu intellektuell und auf lange Sicht nicht für eine Volkspartei geeignet ist", sagt Winfried Hermann. Er weiß noch, wie die Grünen 1989 mit einer Klimaschutzkampagne aus dem Bundestag geflogen sind. In dem Jahr hat er einen Sammelband mit dem Titel "Grüner Weg durch schwarzes Land" herausgegeben. Nun sitzt er im ICE von Ulm nach Stuttgart. In vielen Orten, die vorbeirauschen, ist heute Grün die dominierende Farbe, nicht Schwarz.

So berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung am Dienstag, 2. Oktober 1979, auf der Titelseite über die Neugründung der Partei. Foto: Chaperon

Hermann, 67, hat 1979 in Tübingen die Alternative Liste mitbegründet. Bei den Grünen ist er seit 1982 Mitglied, mitgemischt hat er von Beginn an. "Am Anfang war das Spektrum sehr breit. Wir haben praktisch alle schrägen Vögel angezogen, die woanders gescheitert waren, auch Linksextremisten, Stadtindianer mit Kinder-WGs und braunlastige Landwirte. Es hat mindestens zehn Jahre gedauert, bis sich das sortiert hatte", blickt der gelernte Lehrer zurück. Landtagsabgeordneter, Landeschef, Bundestagsabgeordneter, Minister: Auch Hermanns Weg war so nicht angelegt. "Ich war ein Anhänger des Rotationsprinzips. Mir ist dann rasch klar geworden, dass die Vorstellung naiv war, man könne eine hochprofessionelle Verwaltung und Regierung so amateurhaft kontrollieren."

Die Partei hat über die Jahre einige Häutungen durchgemacht, viele Erneuerungen trägt Hermann im Rückblick mit. Mit einer aber hadert er bis heute, dem Beschluss der Bundespartei für den Afghanistan-Einsatz. In der Zeit habe er sich "das erste und einzige Mal gefragt: Bin ich eigentlich noch in der richtigen Partei?"

Der Landesverband wird an diesem Wochenende einen Leitantrag mit schärferen Klimazielen fürs Land verabschieden. Für Hermann ist es eine Gratwanderung, er hält die Forderungen für sehr ambitioniert. Einerseits. Andererseits hält er den Druck für notwendig. "Als Minister merke ich: Wenn Du im System bist, hast Du automatisch Verständnis, warum etwas nur langsam vorangeht oder nicht geht. Die Gefahr ist groß, dass man sich an diese Das-geht-nicht-Denke gewöhnt. Es ist daher gut, wenn die Partei Druck macht, wenn sie eine kritische Distanz auch zur eigenen Regierung wahrt."

"Es kommt zu wenig": Eugen Schlachter. Foto: dpa

Eugen Schlachter, 62, hat kürzlich einen Leserbrief geschrieben, der das Kriterium kritische Distanz erfüllen dürfte. Der Banker, Mitbegründer des ökologischen Unternehmerverbands UnternehmensGrün und von 2008 bis 2011 als Nachrücker im Landtag, schrieb: "Baden-Württemberg ist immer noch eines der reichsten Bundesländer Deutschlands. Dieser Umstand verleitet politisch Verantwortliche aber leider zu Trägheit, Selbstzufriedenheit und Untätigkeit. Keine Vision, keine Tat, keine Entscheidung - nur Sound."

Nun sitzt er im "Plenum", der Gaststätte im Landtag, und erklärt seine Motivation, seiner Partei die Leviten zu lesen: "Wir regieren seit 2011, aber wo ist die grüne Handschrift?" Die Analysen, die die Grünen vor 40 Jahren zum Klimaschutz vorgelegt hätten, seien heute gültiger denn je, sagt Schlachter. Aber ihm fehlen strategische Pläne, wann Vorhaben wie konkret umgesetzt werden sollen. "Wir halten schöne Reden, schreiben wohlige Papiere, aber es kommt zu wenig. Wenn wir in Stuttgart sagen, wir wollen die Energiewende, aber die Grünen vor Ort dann gegen neue Windkraftanlagen demonstrieren, bedienen wir zwar irgendwie alle, aber bewirken nichts."

Schlachter steht eigentlich idealtypisch für das Postulat der Südwest-Grünen, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. 2015 hatte er eine schlechte Presse, es gab Vorwürfe wegen eines Bankgeschäfts. Die Sache ist juristisch im Sande verlaufen, aber in der eigenen Partei hängt sie ihm nach. Dass er Kritik übt, dürfte seinen Stand nicht verbessern. Die Grünen haben sich auch da gewandelt. Öffentlicher Streit gilt als Tabu. Nach außen demonstriert die Partei Geschlossenheit, keine andere wird so stringent geführt.

"Ich will keinem etwas Böses", sagt Schlachter. "Aber die sollen mal ihren Arsch hoch kriegen und was bewegen." Kretschmann schreibt er ab und zu auch Briefe. "Winfried soll weiter regieren. Er ist der Einzige, der den Menschen die Zumutungen der notwendigen Energiewende vermitteln kann. Er muss es nur auch tun."

Zum Abschluss der Zeitreise also noch die Frage, welchen Anteil Kretschmann am Aufstieg hat. "Die Südwest-Grünen verdanken fast 50 Prozent ihres Erfolgs der Person Winfried Kretschmann", sagt Hasenclever. Und wenn der anerkannte Landesvater eines Tages aufhört? "Natürlich ist jeder ersetzbar, das hat man ja unter anderem bei mir gesehen. Es geht dann anders weiter, aber es geht weiter."