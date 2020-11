Stuttgart/Freiburg. (jsz) Zeitgewinn im Kampf gegen das Corona-Virus: Nach siebenmonatiger Entwicklungsarbeit haben das Freiburger Hahn-Schickard-Institut und das ausgegründete Start-up Spindiag am Montag ein mobiles PCR-Testgerät vorgestellt, das nach rund 40 Minuten Ergebnisse in Laborqualität liefert. Es soll vor allem in Notsituationen zum Einsatz kommen.

"So was mobil vor Ort anzubieten, das ist wirklich ein Quantensprung", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) beim offiziellen Marktstart im Klinikum Stuttgart. Ihr Ressort hat die Entwicklung der Geräte mit sechs Millionen Euro bezuschusst.

Das Klinikum Stuttgart hat mit Hilfe der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung bereits drei Geräte für seine Notfallaufnahmen angeschafft. "Im Klinikum Stuttgart sehen wir 100.000 Notfallpatienten jedes Jahr", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan Steffen Jürgensen. Um das Personal und andere Mitpatienten zu schützen und gleichzeitig die Behandlung sicherzustellen, seien zuverlässige, schnelle Tests entscheidend. "Geschwindigkeit ist ein essentieller Faktor."

Die Ministerin stellte sich während der Präsentation als Probandin zur Verfügung. Bei dem Verfahren wird wie bei herkömmlichen PCR-Testungen auch zunächst ein Rachenabstrich vorgenommen. Die gewonnene Probe wird in eine Kartusche eingesetzt, in der alle Reagenzien enthalten sind, die auch in einem Labor zum Einsatz kämen. "Dann wird dieser Testträger eingeführt wie so eine CD in einen Auto-CD-Spieler", erklärte Spindiag-Geschäftsführer Daniel Mark. Das Gerät selbst ähnelt von Ausmaß und Anmutung einer Brotbackmaschine. Es kann zwei Proben gleichzeitig verarbeiten. Nach 43 Minuten liegt das Ergebnis vor – die Ministerin entpuppte sich als nicht infiziert.

Angesichts der Landesförderung will Spindiag zunächst Kliniken und Krankenhäuser in Baden-Württemberg beliefern. Die Vorbestellungen seien jedoch breit über Deutschland verteilt. Mark sagte, sein Unternehmen habe bislang rund 100 Stück produziert, deren Auslieferung diese Woche beginne.