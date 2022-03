Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Noch immer werden deutschlandweit täglich Zehntausende Corona-Infektionen bestätigt. Gleichzeitig beginnt eine Debatte, ob Quarantäne-Regeln nicht gelockert werden müssten. Doch was gilt eigentlich derzeit an Vorschriften?

Was tun, wenn der Selbsttest positiv ist? Wenn der selbst durchgeführte Schnelltest zwei Streifen zeigt, also eine Corona-Infektion anzeigt, greift rein formal noch keine "Absonderungspflicht". Rechtlich bindende Wirkung entfaltet erst ein offizieller Schnell- oder PCR-Test in einem Testzentrum. Allerdings verlangt die "Corona-Verordnung Absonderung" des Landes, dass bei einem positiven Schnelltest "unverzüglich" ein offizieller Test durchgeführt wird.

Habe ich sofort ein Anrecht auf einen kostenlosen PCR-Test? Nicht direkt. Die Teststelle sollte zwar über den positiven Selbsttest informiert werden und dann einen PCR-Test durchführen. Angesichts begrenzter PCR-Kapazitäten führen viele Testzentren dennoch zuerst noch einen eigenen Antigenschnelltest durch. Erst wenn auch dieser Schnelltest positiv ist, wird ein PCR-Test gemacht.

Ab wann muss ich mich isolieren? Sobald einer der offiziellen Tests – Schnelltest oder PCR-Test – positiv ausgefallen ist, greift die Absonderungspflicht.

Informiert mich das Gesundheitsamt dann darüber, dass ich mich isolieren muss? Nein, eine offizielle Aufforderung zur Absonderung gibt es derzeit nicht mehr routinemäßig. Wer positiv getestet wurde, muss sich also eigenverantwortlich isolieren. Ebenso müssen Haushaltsangehörige sich eigenverantwortlich an die Vorgaben halten. Sogenannte "enge Kontaktpersonen" müssen sich jedoch eigentlich erst isolieren, wenn sie offiziell vom Gesundheitsamt informiert werden – was in der Praxis aber oft erst in deutlichem Abstand zum Kontakt geschieht. Oder gar nicht: Angesichts der großen Zahl an Infektionsfällen werden relativ wenige Kontakte nachverfolgt.

Wie lange müssen Infizierte sich isolieren? In der Regel zehn Tage – gerechnet wird ab dem Tag des Erstnachweises, also des offiziellen Testergebnisses.

Was ist mit Kontaktpersonen und Angehörigen im Haushalt? Wenn diese vollständig geimpft sind – also in der Regel mit Booster-Impfung – sind sie zunächst nicht eingeschränkt. Dann greift weder eine Test- noch eine Absonderungspflicht – es sei denn, man zeigt trotz Impfung selbst Krankheitssymptome. Dann gelten Test- und Absonderungspflicht ebenfalls. Nicht immunisierte enge Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige müssen sich ebenfalls zehn Tage lang isolieren – auch ohne eigenes positives Testergebnis.

Darf ich die Räumlichkeiten gar nicht mehr verlassen? Eigentlich nicht. Aber es gibt Ausnahmen "aus gewichtigen Gründen", also beispielsweise in medizinischen Notfällen, für Arztbesuche oder zur Aufsuchung von Teststationen. Auch ein Aufenthalt im eigenen Garten kann erlaubt sein – wenn es garantiert keinen Kontakt mit anderen gibt.

Darf mich jemand besuchen? Nein. Gestattet ist nur der Kontakt mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Man darf sich aber beispielsweise Lebensmittel an die Haustür liefern lassen.

Wer kontrolliert die Einhaltung? Gesundheitsämter können stichprobenartig kontrollieren. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Kann ich mich "freitesten"? Ja, das geht. Allerdings frühestens an Tag 7 nach dem positiven Test – und das auch nur, wenn seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitssymptome aufgetreten sind. Ein PCR-Test ist nicht notwendig, es reicht ein offizieller Schnelltest. Der Selbsttest genügt aber nicht.

Gibt es Sonderregeln für Kinder und Jugendliche? Wenn sie als (ungeimpfte) Haushaltsangehörige oder enge Kontaktpersonen einer Absonderungspflicht unterliegen, ist eine Freitestung mittels Schnelltest schon nach fünf statt sieben Tagen möglich.

Gibt es Sonderregelungen für Beschäftigte im Gesundheitssektor? Teilweise. Wer hier infiziert war, darf sich zwar auch schon nach sieben Tagen freitesten – allerdings ist dann ein PCR-Test Voraussetzung. In weniger sensiblen Bereichen reicht dafür der negative Schnelltest aus. Auch gibt es die Möglichkeit der "Arbeitsquarantäne".

Was hat es mit dieser "Arbeitsquarantäne" auf sich? Für "Schlüsselpersonen" im Bereich der kritischen Infrastruktur sind Ausnahmen von der Absonderungspflicht möglich – Arbeitnehmer dürfen dann am Arbeitsplatz erscheinen, obwohl sie sich eigentlich isolieren sollten. So sollen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Kraftwerken und anderen Bereichen gefährliche Personalengpässe verhindert werden.