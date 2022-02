Von Henning Otte

Stuttgart. Die Landesregierung treibt ihre Pläne für Lockerungen der Corona-Auflagen voran. Es zeichnet sich ab, dass unmittelbar nach dem kommenden Bund-Länder-Treffen das Stufensystem angepasst werden. Am Montag werden Experten in einer Anhörung des Landes einen Vorschlag machen – zwei Tage vor der Ministerpräsidentenkonferenz.

Kliniken im Fokus

Die Schalte des Sozialministeriums mit Virologen und Klinikexperten wird um vier Tage vorgezogen. Dabei soll vor allem geklärt werden, was die Normalstationen der Krankenhäuser verkraften können. Wegen der milderen Verläufe der Omikron-Variante kommen die meisten Patienten nicht mehr auf die Intensivstation. Da die Kapazitäten als ausreichend eingeschätzt werden, könnten die Grenzwerte deutlich hochgesetzt werden. Als kritischen Faktor sieht das Land nun, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen einer Quarantäne ausfallen könnten. Deswegen werden hier nun die Regeln für die Isolation gelockert.

Warnwerte anheben?

Bei der geplanten Anpassung des Stufensystems dürfte es vor allem darum gehen, die Grenzwerte für die landesweite Hospitalisierungsinzidenz umzustellen. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner in Krankenhäuser gebracht werden. Derzeit muss das Land schon bei einem Wert von 3,0 die Alarmstufe ausrufen, die auch zurzeit im Südwesten gilt. Bei Veranstaltungen sind dann nur Geimpfte oder Genesene zugelassen. Wird der Grenzwert angehoben, wäre eine Rückkehr in die Warnstufe denkbar. In der Warnstufe gelten in den meisten Lebensbereichen nur noch die 3G-Regeln.

Personalengpässe vermeiden

Zugleich trifft die grün-schwarze Landesregierung Vorkehrungen für den Fall, dass Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur wegen der schnellen Verbreitung von Omikron ausfallen. Wie Sozial- und Innenministerium bestätigten, sollen Menschen auf Schlüsselpositionen zurückgeholt werden können, auch wenn sie als enge Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten eigentlich in Quarantäne bleiben müssten. Sie selbst dürfen aber nicht infiziert sein. Absondern müssen sich im Fall eines Corona-Falls im engeren Umfeld aber schon jetzt nur ungeimpfte Beschäftigte oder solche, deren zweite Impfung schon länger als drei Monate her ist.

Die Ministerien kündigten aber an, dass die Regeln künftig auch auf Infizierte ausgeweitet werden könnten, sollte sich die Personalsituation verschlechtern. "Krankenhäuser, Pflegeheime und weitere wichtige Strukturen müssen handlungsfähig bleiben", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Frohe Ostern

Der Epidemiologe des Landesgesundheitsamts, Stefan Brockmann, rechnet mit einem Ende der regelmäßigen Corona-Tests und der Isolation von Infizierten noch in diesem Frühjahr. Man werde nach Ende der Wintersaison wahrscheinlich wirklich eine neue Lage haben, sagte Brockmann am Donnerstagabend im SWR. "Wir werden das routinemäßige Testen einstellen." Man werde getestet, wenn man krank sei, und man bleibe zu Hause, wenn man krank sei. Zudem werde man versuchen, Isolation und Absonderung abzuschaffen und wieder in ein normales Leben zurückzukommen. "Und dann werden wir uns sehr strecken müssen und schauen müssen, wie wir unsere Impfquoten verbessern, damit wir für den nächsten Herbst gut durchgeimpft sind."