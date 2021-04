Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Inzidenz der Corona-Infektionen für Heilbronn hat am Dienstag erstmals die Zahl 300 überschritten – und das, obwohl die Stadt die Maßnahmen, die in der "Notbremse" definiert sind, also unter anderem die nächtliche Ausgangssperre, schon früher umgesetzt hat, als es nun nach der jüngsten Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgeschrieben ist.

Wöchentlich um die 17.000 Schnelltests, die die Zentren in Heilbronn anbieten (auf der Homepage der Stadt sind sie aufgelistet), können eine Erklärung dafür sein, denn wo man sucht, da findet man auch. Die Ratlosigkeit im Rathaus ist groß. Suse Bucher-Pinell, Pressesprecherin der Stadt Heilbronn, sagt, man habe dafür keine Erklärung, außer vielleicht der einen, dass Heilbronn (neben nur zwei weiteren Kommunen im Land) ein eigenes Gesundheitsamt hat. Dieser strukturelle Vorteil in normalen Zeiten stellt sich durch die Pandemie in der Wahrnehmung als "Nachteil" heraus.

Es ist keine der derzeit so beliebten Relativierungsrechnungen, sondern eine Verdeutlichung, wenn man eine Rechenbasis dafür herstellt, wie sie landesweit üblich ist, nämlich Stadt- und Landkreis als eine Recheneinheit zu betrachten. Dabei kämen dann doch andere Inzidenzzahlen heraus. Heilbronn musste, bei 126.000 Einwohnern, in den vergangenen sieben Tagen 386 Fälle melden; im Landkreis mit 343.068 Einwohnern waren es 724.

Zählt man Stadt- und Landkreis zusammen, leben hier rund 470.000 Menschen, von denen sich in der vergangenen Woche rund 1100 nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Eine Gesamtrechnung würde eine Inzidenzzahl ergeben, die kleiner als die der Stadt, aber größer als die des Landkreises ist. Es wäre ein differenzierteres Bild. Und würden in den Landkreis-Zahlen dann auch städtische Kommunen wie etwa Neckarsulm als einzelne Recheneinheit auftauchen, wäre auch dies ein interessantes Detail.

Hintergrund Corona-Gedenken: An jene, die die Infektion mit dem Corona-Virus nicht überlebt haben – im Stadtkreis Heilbronn sind es bislang 123, im Landkreis 185 – wird mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kilianskirche gedacht. Damit folgen die Heilbronner Dekanate beider Konfessionen dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Totengedenken am 18. April. [+] Lesen Sie mehr Corona-Gedenken: An jene, die die Infektion mit dem Corona-Virus nicht überlebt haben – im Stadtkreis Heilbronn sind es bislang 123, im Landkreis 185 – wird mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kilianskirche gedacht. Damit folgen die Heilbronner Dekanate beider Konfessionen dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Totengedenken am 18. April. Geleitet wird der Gottesdienst von den beiden Dekanen Christoph Baisch und Roland Rossnagel, Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel spricht für die Stadt Heilbronn. Die Kirchen sehen den Gottesdienst als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen, "die um die Verstorbenen trauern und vielfach nicht so von ihnen Abschied nehmen konnten, wie sie es sich gewünscht hätten". Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und kann über "Youtube" live verfolgt werden und am Samstagabend auch unter www.katholisch-hn.de/dom, www.kirche-heilbronn.de und unter www.heilbronn.de. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Stand heute will man im Heilbronner Rathaus über die jetzt gültigen Einschränkungen hinaus nicht weiter gehen. Heilbronner, die beispielsweise am Wartberg Kräuter sammeln, in den Weinbergen joggen oder spazieren gehen, berichten immer wieder über Ansammlungen junger Leute, die sich hier treffen und feiern; auch eine Hochzeitsgesellschaft wurde munter tanzend angetroffen.

Ein Arzt, er hilft am SLK-Klinikum Gesundbrunnen aus, erzählt, dass zum Beispiel am vergangenen Montag alle der 19 dort auf der Intensivstation behandelten und künstlich beamteten Patienten vergleichsweise jung waren. Diese Info bestätigt auch Matthias Burkhardt, Pressesprecher der SLK-Kliniken, als sichtbare Tendenz. Das Durchschnittsalter der Corona-Intensivpatienten, die im gesamten Klinikverbund stationär behandelt werden, lag am Mittwoch bei 63 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt waren in den SLK-Kliniken "Gesundbrunnen" und "Löwenstein" (der "Plattenwald" nimmt keine Corona-Patienten auf) insgesamt 92 Patienten in Behandlung, 28 von ihnen auf der Intensivstation.

Das Vergleichsdatum, genau 14 Tage vorher, zeigt die Entwicklung deutlich: Am 31. März waren es noch 49 Corona-Patienten, von denen 16 auf der Intensivstation behandelt wurden. Burkhardt nennt die Entwicklung "besorgniserregend" – sehr viel weniger in Bezug auf die Zahl der Intensivbetten und die Beatmungskapazität, sondern mit Blick auf das Personal. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle wurden im Klinikverbund bis zu 130 Covid-Patienten gleichzeitig behandelt. Auch Bucher-Pinell sagt, dass das Gesundheitsamt der Stadt die Lage genau beobachte. "Was Schulen und Kitas betrifft, warten wir auf vom Land angekündigte Regelungen."