Mössingen. (dpa/lsw) Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister rechnet damit, dass in seinen Pflegeheimen ab Anfang Dezember rund 70 Mitarbeiter wegen ihrer Weigerung, sich impfen zu lassen, freigestellt werden. "Sie werden einen schweren Stand im Team bekommen bei Ihrer Rückkehr. Ihr Egoismus ist kurz gedacht", sagte Pfister am Donnerstag. Die freigestellten Mitarbeiter würden weiterhin Gehalt beziehen, Mehrarbeitsstunden und Urlaube sollen aber verrechnet werden, sagte Pfister. "Wir gehen definitiv an die Grenze dessen, was möglich ist".

Von den etwa 2000 Mitarbeitern bei Benevit hatten laut Pfister rund zehn wegen seiner Aufforderung, sich impfen zu lassen, um einen Auflösungsvertrag gebeten. Rund 85 Mitarbeiter hätten angekündigt, sich impfen zu lassen. Rund zwei Dutzend wollten einen Antikörpernachweis vorlegen, weil sie genesen sind. 20 Mitarbeiter wollten Bescheinigungen liefern, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten.

Die Idee mit der Freistellung der ungeimpften Mitarbeiter sei vor einigen Wochen in ihm gereift. Die Reaktion in den Häusern sei erstmal Schockstarre gewesen. "Jeder Tag führt zu Infektionen und kostet am Ende des Tages Menschenleben", sagte Pfister. Weil es mit den Booster-Impfungen zu langsam vorangehe, setzte sich Pfister dafür ein, seinen Fachkräften in den Häusern zu erlauben, Impfungen zu verabreichen. "Wir können das viel schneller", sagte der Benevit-Geschäftsführer.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 16.05 Uhr

Erst Eierlikör, jetzt Freistellung - Benevit-Pflegeheim-Chef greift durch

Mitarbeitende, die noch keinen Impfschutz haben, werden nicht im Dienst eingesetzt. So sollen Bewohner geschützt werden.

Mössingen. (dpa/lsw) Versucht hat er es schon mit Eierlikör, nun müssen ungeimpfte Mitarbeitende draußen bleiben: Nach Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen - unter anderem in Mannheim - zieht Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister Konsequenzen und stellt ab Dezember ungeimpfte Mitarbeiter frei. Er wolle so die Bewohner in den Pflegeheimen der Einrichtung vor Corona schützen, sagte Pfister im ARD-Mittagsmagazin. "Wir müssen schneller sein als dieses Virus". Die Politik sei ihm zu zögerlich, weil sie über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen noch keine Entscheidung getroffen habe. "Wer keine Immunität hat, wird nicht im Dienst eingesetzt", betonte Pfister am Mittwoch in Mössingen. Die Impfquote unter den Mitarbeitenden lag bis vor kurzem noch bei 50 Prozent. "Das mussten wir teuer bezahlen", erklärte Pfister. Ziel sei es, den Anteil auf 95 Prozent zu erhöhen.

Anfang des Jahres hatte Pfister noch mit Zuckerbrot versucht, die Bereitschaft für die Corona-Impfungen unter den Mitarbeitern zu erhöhen. Neben einer Flasche Eierlikör sollten auch 1000 Euro Bonus an eine Einrichtung oder ein Pflegedienstteam fließen. Voraussetzung war, dass sich mindestens 60 Prozent der Beschäftigen dort impfen lassen. Grund der Aktion war die geringe Impfbereitschaft bei den rund 2000 Mitarbeitern in den 26 Einrichtungen der Benevit-Gruppe. "Die ursprüngliche Quote von 30 Prozent, die eine Impfbereitschaft signalisiert haben, verändert sich nicht", sagte Pfister damals.

Auf den Eierlikör sei er gekommen, weil die Bewohner nach jedem Corona-Abstrich auf Wunsch ein Gläschen davon erhielten. Da habe es einige Mitarbeiter gegeben, die das auch gerne wollten. Mit diesen Worten beendet Pfister seinen Appell: "Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an, damit wir dieses verdammte Virus besiegen."