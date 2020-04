Heilbronn. (rnz) Das neue Autokino in Heilbronn ist mit Vollgas durchgestartet. Die meisten Vorstellungen waren ausverkauft. Aktuell laufen Film-Klassiker wie "Der König der Löwen", Geschichten wie "Der Spion von nebenan" oder "Lindenberg – mach dein Ding". Am Nachmittag gibt es ab sofort immer einen Kinderfilm.

Eine 60 Quadratmeter große LED-Leinwand, die der ein oder andere Besucher eventuell vom Biathlon in Oberhof kennt, sorgt für das große Kino, das auf der Theresienwiese in sicherem Abstand von anderen Besuchern vom eigenen Auto aus erlebbar ist. "Für uns als große Filmfans war es ein merkwürdiges Gefühl, als zum ersten Mal die Projektoren bundesweit dunkel blieben. Und es ging nicht nur uns so, auch viele unserer Besucher vermissten ihre Kinos sehr", weiß Michael Roesch von Kinostar, einer der drei Initiatoren des Heilbronner Autokinos auf der Heilbronner Theresienwiese. Umso schöner sei es, dass nun ein Ort geschaffen wurde, an dem Film-Freunde weiterhin das gemeinsame Kinoerlebnis genießen können.

Täglich werden bis zu vier Filme gezeigt. Das Programm kann über www.popup-autokino.de/heilbronn eingesehen werden. Dort müssen wegen der Corona-Verordnung auch die Tickets online gebucht werden. Der Eintritt kostet für ein Fahrzeug mit maximal zwei Erwachsenen 24 Euro. Für Familien gibt es verschiedene Familientickets. Die Eintrittskontrolle erfolgt kontaktlos durch Scannen der QR-Codes durch die geschlossene Autoscheibe. Auch beim Autokino gelten die allgemeinen Verhaltensvorschriften der Corona-Verordnung, wonach sich, wie im öffentlichen Raum, maximal zwei Personen aufhalten dürfen. Ausnahme: Familie mit eigenen Kindern.

Update: Montag, 27. April 2020

Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Heute Abend startet auf der Theresienwiese das Autokino. Als erster Film wird ab 17.30 Uhr „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt. Foto: R. Stegmann

Heilbronn. (rnz) Mit Kino kennt er sich aus. Ralf Stegmann, der Veranstalter des Open-Air-Kinos auf dem Gelände der Genossenschaftskellerei Heilbronn, hatte inmitten der Corona-Krise eine schöne Idee. Die Fragen, die er sich stellte: "Wie kann das gemeinsame Kinoerlebnis ermöglicht werden, wenn Kinos wie alle anderen kulturellen Einrichtungen gerade geschlossen sind"? Die Antwort: Mit einem Autokino, wenn jeder von seinem Auto aus auf die große Leinwand blickt. Am heutigen Freitag geht es los. Um 17.30 Uhr läuft der erste Film auf der Heilbronner Theresienwiese.

Von der Idee bis zur Umsetzung waren es gerade mal zwei Wochen. "Mit Michael Rösch von Kinostar und Heiko Kreiter von ,Diginights‘ haben wir in Heilbronn zwei erfahrene Partner für das Projekt gefunden. Das hat eine schnelle Umsetzung ermöglicht", freut sich Ralf Stegmann. "Gerne unterstützen wir diese Initiative. Es freut uns, wenn trotz Krise so positive Projekte ins Leben gerufen werden", sagt Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch.

Eine tageslichttaugliche 60 Quadratmeter große LED-Leinwand sorgt für das große Kino, das auf der Theresienwiese in sicherem Abstand von anderen Besuchern vom eigenen Auto aus erlebbar sein wird. Täglich werden bis zu vier Filme gezeigt. Das Programm kann im Internet eingesehen werden. Dort müssen, wegen der nach wie vor bestehenden Corona-Verordnung, auch die Tickets online gebucht werden. "Ein Ticket-Verkauf vor Ort ist leider nicht möglich, da wir den Kontakt vor Ort vermeiden müssen", erklärt Stegmann. Der Eintritt kostet für ein Fahrzeug mit maximal zwei Erwachsenen 24, für einen Pkw mit zwei Erwachsenen und bis zu drei eigenen Kindern 32 Euro. Die Eintrittskontrolle erfolgt kontaktlos durch abscannen der QR-Codes durch die geschlossene Autoscheibe.

Auch beim Autokino gelten die allgemeinen Verhaltensvorschriften der Corona-Verordnung, wonach sich, wie im öffentlichen Raum, im Auto maximal zwei Personen aufhalten dürfen. Ausnahme: Familie mit eigenen Kindern.

Info: Los geht es am heutigen Freitag um 17.30 Uhr mit dem Film "Die Känguru-Chroniken", um 20.30 Uhr läuft "Joker" und um 23.50 Uhr "Das perfekte Geheimnis". Das weitere Programm gibt es im Internet unter www.popup-autokino.de/heilbronn