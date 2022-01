Auch an der Universität Hohenheim dürfen Ungeimpfte ab Montag wieder in die Hochschulgebäude. Natürlich getestet, aber mit FFP2-Maske. Nicht wie dieser Student, der noch in der Warnstufe eine medizinische Maske tragen durfte. Archiv-Foto: dpa

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Landesregierung will das "Einfrieren" der Corona-Alarmstufe II in der kommenden Woche beenden. Das erklärte eine Sprecherin am Freitag als Reaktion auf einen Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH). Der hatte die Maßnahme zuvor als "voraussichtlich rechtswidrig" bezeichnet und Teile der Corona-Verordnung Studienbetrieb mit Geltung zum 24. Januar gekippt. An den Hochschulen gelten ab übermorgigem Montag nun zunächst die Regeln der Alarmstufe I.

Worum geht es in dem Beschluss? Der in Mannheim ansässige VGH gab einem ungeimpften Pharmazie-Studenten Recht, der sich dagegen gewandt hatte, dass nicht-immunisierte Studierende aufgrund der "eingefrorenen" Alarmstufe II von Präsenzveranstaltungen an Hochschulen weitgehend ausgeschlossen sind. Durch den entsprechenden Absatz in der Corona-Verordnung Studienbetrieb sah er sich in seinem Recht auf Ausbildungsfreiheit verletzt. Das von der Landesregierung verkündete "Einfrieren" der Alarmstufe II sei zu Unrecht mit der Omikron-Variante begründet worden.

Was kritisiert das Gericht? Der erste Senat des VGH hat den §2 Absatz 5 der Corona-Verordnung Studienbetrieb mit Ablauf des morgigen Sonntags außer Vollzug gesetzt. Sofern die Regelung sich auf die eingefrorene Alarmstufe II berufe, sei sie voraussichtlich rechtswidrig. Die Richter stören sich insbesondere daran, dass das Einfrieren explizit "unabhängig" von der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz geschehen war. Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt die Zahl der pro Woche stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner. Eine Zugangsbeschränkung für Studierende gehöre zu den Schutzmaßnahmen, für die im Bundesinfektionsschutzgesetz die Hospitalisierungsinzidenz als Maßstab vorgesehen sei, erklärte der VGH. Erhebliche Grundrechtsbeschränkungen könnten nicht abgekoppelt von diesem Wert angeordnet werden.

Was heißt "eingefroren"? Die Landesregierung hatte das bisher geltende Corona-Stufensystem zum 12. Januar außer Kraft gesetzt und erklärt, trotz gesunkener Intensivbettenauslastung die höchste Alarmstufe II bis zum 1. Februar beizubehalten. Sie gelte nun "unabhängig von der Auslastung der Intensivbetten und der Hospitalisierungsinzidenz". Die Regierung hatte das mit Vorsicht gegenüber der hoch ansteckenden Omikron-Virusvariante begründet. "Wir müssen davon ausgehen, dass auch in Baden-Württemberg wieder mehr Menschen ins Krankenhaus kommen", hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärt.

Was galt im alten System? Zusätzlich zu Basis-, Warn- und Alarmstufe gibt es seit Ende November eine Alarmstufe II. Sie gilt ab einer landesweiten Intensivbetten-Auslastung von 450 Corona-Patienten oder ab einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 6. Am Donnerstag lagen in Baden-Württemberg 297 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz lag bei 4. Wenn die Landesregierung Alarmstufe II nicht "eingefroren" hätte, gälte im Land derzeit Alarmstufe I. Es gäbe dann beispielsweise keine Kontaktbeschränkungen für Immunisierte untereinander (derzeitige Obergrenze zehn in Innenräumen, 50 im Freien). Volksfeste, Messen und Ausstellungen wären unter Auflagen möglich, ebenso öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern (aktuell maximal 500). Eine 2G+-Regelung gäbe es nirgends.

Wie bedeutet der Beschluss für die Hochschulen? Die Hochschulen kehren bereits am Montag zunächst zum Stufensystem zurück, erklärte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums von Theresia Bauer (Grüne). Es gälten dann folgende Vorschriften der Alarmstufe I: 3G für sämtliche Lehrveranstaltungen, tagesaktuelle Testnachweise nicht immunisierter Studierender, FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, auch bei Abstand von 1,5 Metern. Die 3G-Regel gilt auch in Mensen und Cafeterien. Bei Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmenden müssen die Hochschulen Vollkontrollen durchführen, bei größeren Veranstaltungen Stichproben von mindestens zehn Prozent. An der Universität Heidelberg wollte man die Entscheidung auf RNZ-Anfrage nicht bewerten. Rektoratssprecherin Marietta Fuhrmann-Koch machte aber klar: "Für uns ist es vom Studienbetrieb her kein Problem, ob wir 2G oder 3G kontrollieren. Wir sind auf beides gestellt."

Und für den Rest des Landes? Der VGH wies darauf hin, dass von der Entscheidung unmittelbar nur der angegriffene Passus in der Studienbetriebsverordnung betroffen sei. In Mannheim liegen allerdings drei weitere Eilanträge vor, die ebenfalls das "Einfrieren der Alarmstufe II" betreffen und sich gegen die Corona-Hauptverordnung richten.

Wie reagiert die Regierung? "Die VGH-Entscheidung betrifft zunächst die Corona-Verordnung Studienbetrieb", teilte eine Sprecherin des grün geführten Staatsministeriums mit. "Wir werden die Corona-Hauptverordnung aber wie ohnehin geplant in der kommenden Woche aktualisieren und das ,Einfrieren‘ der Alarmstufe II, das explizit als Übergangslösung bis maximal 1. Februar gestaltet war, beenden." Die Stufensystem-Logik werde grundsätzlich beibehalten.

Was ist von der Neuregelung zu erwarten? Künftige Maßnahmen sollen dem Staatsministerium zufolge wieder an der Hospitalisierungsinzidenz und an der Belastung der Intensivstationen orientiert sein. "Allerdings warten wir die Bund-Länder-Beratungen ab, um die Beschlüsse in der Systematik berücksichtigen zu können." Am Montag wollen sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über das weitere Vorgehen in der Pandemie abstimmen.

Was sagt die Opposition? Aus dem Landtag erntete die Regierung unterschiedlich scharfe Kritik. SPD-Fraktions- und Landeschef Andreas Stoch erklärte: "Leider war das gut Gemeinte nicht gut genug gemacht, um vor Gericht zu bestehen. Ich hoffe, dass die Landesregierung ihre Schritte nun besser begründen wird." FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke wurde grundsätzlicher. "Ministerpräsident Kretschmann muss einsehen, dass er nicht rein willkürlich Coronapolitik betreiben kann", erklärte der Liberale.