Cleebronn. (pol/van) Derzeit fahndet die Polizei nach einem Mann, der am Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, einen Lebensmittelladen in Cleebronn überfallen hat.

Wie die Beamten berichten, betrat der Unbekannte das Geschäft in der Hauptstraße und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe, die aussah wie eine sogenannte Pump Gun. Er forderte in Deutsch mit schwäbischem Dialekt von der Angestellten Geld. Als zwei Kundinnen den Laden betraten, flüchtete er ohne Beute zu Fuß in Richtung Kreisverkehr.

Bei der Großfahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Der etwa 1,70 Meter große Mann trug eine schwarze Maske und eine Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer grauen Jacke mit Kapuze. Auffällig war, dass er einen grün-braun gemusterten Rucksack auf dem Bauch trug. Laut den Zeuginnen wirkte der Täter äußerlich eher jugendlich.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131/104-4444.

Information: Wenn eine Person gesehen wird, auf die die Beschreibung passt, sollte die Polizei über den Notruf 110 alarmiert werden. Die Beamten warnen davor, Anhalter mitzunehmen.