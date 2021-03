Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Noch laufen die Sondierungen, welche Koalition der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann künftig führen wird, gilt noch als offen. CDU-Landesvize Daniel Caspary (44) sagt den Grünen im Falle einer Neuauflage der gemeinsamen Koalition in Stuttgart jedoch zu, dass die CDU fünf Jahre lang stabil an der Seite der Ökopartei stehen und Nickligkeiten unterlassen werde. "Wenn es zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz kommen sollte, was ich hoffe, muss das ein gemeinsames Projekt werden", sagt der 44-Jährige, der der CDU/CSU-Gruppe im Europarlament vorsitzt. CDU-Landeschef Strobl stärkt er den Rücken.

Herr Caspary, die Grünen sondieren derzeit mit der CDU, aber auch mit FDP und SPD Koalitionsoptionen. Was spricht für ein grün-schwarzes Weiter so?

Die große Mehrheit der Baden-Württemberger wünscht sich eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Regierung. Klar ist aber auch: Ein bloßes ‚Weiter so‘ darf es nicht geben. Die vielen Nickligkeiten von Seiten der CDU gegenüber den Grünen wie etwa die Blockade der 2016 im Koalitionsvertrag vereinbarten Wahlrechtsreform müssen aufhören. Wenn es zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz kommen sollte, was ich hoffe, muss das ein gemeinsames Projekt werden.

Was sagen Sie Mitgliedern, die Angst ums Profil der CDU haben?

Die Gefahr sehe ich nicht. Wir haben ja gesehen, dass beide Partner in ihren Bereichen starke Akzente setzen konnten; die CDU etwa bei der Inneren Sicherheit, die Grünen im Bereich Ökologie. Noch wichtiger ist aber, dass alle daran arbeiten, dass gemeinsam vereinbarte Projekte auch gemeinsam umgesetzt werden. Ich gebe offen zu, dass mir lange nicht bewusst war, wie viel Sand von einigen in der CDU bislang in das Getriebe gestreut wurde. Das werden wir abstellen.

Woher kam das Gegeneinander?

Die Arbeit von einigen in der CDU war davon geprägt, dass man den Verlust der Macht 2011 als Betriebsunfall betrachtet hat. Das Deutungsmuster war: 2011 war fast nur die Folge von Fukushima, 2016 fast nur die Folge der Migrationskrise. Spätestens jetzt ist allen klar: Die erneute Schlappe 2021 war nicht nur die Folge von Corona und der Maskenaffäre.

Was folgt daraus?

Die CDU Baden-Württemberg muss sich in gewisser Weise neu erfinden. Wir müssen beweisen, dass wir die gesellschaftlichen Entwicklungen verstanden haben. Da sind uns die Grünen in einigen Bereichen mindestens einen Schritt voraus. Wir sind daher auch beim Wahlergebnis in Baden-Württemberg nicht mehr auf Augenhöhe mit den Grünen. Hier sind wir nur die Nummer zwei. Im Falle einer Neuauflage von Grün-Schwarz müssen die Regierungsmitglieder der CDU sicherstellen, dass nicht aus ihren Ministerien heraus versucht wird, Projekte zu torpedieren. Wenn man gemeinsam regiert, muss man das wollen und das auch zeigen. Das ist zum Wohl des Landes, aber auch der CDU.

Wie meinen Sie das?

Die CDU stand in den letzten fünf Jahren in den Umfragen immer dann gut da, wenn die Regierung erfolgreich gearbeitet hat. Wir sind immer eingebrochen, wenn es Streit gab, etwa um die Wahlrechtsreform. Der vor Weihnachten vom Zaun gebrochene Zwist um die Schulöffnungen markiert den Anfang einer Abwärtsbewegung bis zum Wahltag. Dass es so nicht geht, hat die Partei jetzt verstanden.

Ruft die Basis nicht auch nach personeller Erneuerung?

Auch die Basis weiß, dass Grün-Schwarz nur mit Thomas Strobl funktionieren kann. Deshalb haben ihm die Kreisvorsitzenden einstimmig den Rücken für die Gespräche gestärkt. Den Willen, Grün-Schwarz wenn möglich fortzusetzen, haben alle Führungsmitglieder. Selbst wenn es personelle Änderungen geben sollte, was ich an der Parteispitze erstmal nicht sehe, würde die CDU in einer gemeinsamen Regierung fünf Jahre lang stabil an der Seite der Grünen stehen.