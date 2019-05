Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Erst war die Information nur an Journalisten durchgestochen worden. Dann wurden am Montagabend offiziell CDU-Präsidium und Parteivorstand informiert. Und am Dienstagmorgen, zum Abschluss, gab es dann auch das offizielle, gemeinsame Statement für die Presse: CDU-Parteichef Thomas Strobl verzichtet auf sein "Erstzugriffsrecht" auf die Spitzenkandidatur 2021. Stattdessen darf Kultusministerin Susanne Eisenmann ihr Glück versuchen. "Sie hat meine ganze und ungeteilte Unterstützung", erklärte Strobl, während die Angesprochene Linkerhand neben ihm saß.

"Ein erneuter Mitgliederentscheid bringt die Menschheit nicht weiter und die CDU Baden-Württemberg auch nicht", erklärte Strobl seinen Rückzug. Er wolle der Partei einen "langen, quälenden Entscheidungsprozess" ersparen. "Das ist mein Dienst an der Partei." Seit Herbst habe er mit Eisenmann Gespräche geführt über die Frage, wie es weitergehe mit der CDU, so der 59-Jährige.

Am Samstag vor der Wahl habe man sich schließlich einvernehmlich verständigt, dass sie Spitzenkandidatin werden soll. Er wolle einen Beitrag dazu leisten, dass sich die CDU nicht weitere Wochen und Monate mit Dingen beschäftige, die an der Bevölkerung vorbeigehen.

Gleichzeitig hält er sich viele Optionen offen. Landesvorsitzender und Innenminister will er nämlich bleiben. Jedoch soll Eisenmann künftig an seiner statt die CDU-Politik im Land koordinieren. Die 54-Jährige selbst erklärte, es habe in der Südwest-CDU bislang wegen der Frage der Spitzenkandidatur große Unruhe gegeben.

Ziel müsse aber sein, dass sich die CDU nicht zerlege, sondern gemeinsam handele. Sie rief die Partei mehrfach zu "größtmöglicher Geschlossenheit" auf. Ziel sei es, stärkste Partei bei der nächsten Landtagswahl zu werden. Gekürt werden soll Eisenmann möglichst bald von einem Parteitag. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Zahlreiche CDU-Landesprominenz stellte sich am Dienstag hinter die frühere Stuttgarter Schulbürgermeisterin. Landtags-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sprach nach einer Sondersitzung der CDU-Abgeordneten, bei der sie sich der Fraktion präsentiert hatte, von einem "großen, historischen Tag". Man stehe einvernehmlich und geschlossen hinter der Kultusministerin und hoffe, mit ihr in zwei Jahren die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes stellen zu können. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir einvernehmlich heute mit einer großen Aufbruchsstimmung Susanne Eisenmann unterstützen dürfen."

Der Wieslocher Abgeordnete Karl Klein, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU-Rhein-Neckar, lobte die "klare und mutige Entscheidung", die Strobl und Eisenmann getroffen hätten. Die Ministerin sei eine "sympathische und schlagfertige Politikerin mit einem exzellenten Ruf", so Klein. "Sie ist sehr kompetent und eine Macherin." Überzeugt sei er daher, dass die die CDU mit ihr als Spitzenkandidatin "alle Chancen" habe.

Justizminister Guido Wolf, Spitzenkandidat bei der bisher letzten Landtagswahl 2016, erklärte: "Die Herausforderung, die auf Susanne Eisenmann zukommt, ist groß. Deshalb braucht sie jetzt unsere volle Unterstützung und die ganze Geschlossenheit der Partei. Zudem benötigt sie als Spitzenkandidatin die nötige Beinfreiheit."