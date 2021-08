Von Brigitte Fritz-Kador

Mit etwas Verspätung, aber im E-Bus, kommt Robert Habeck am Donnerstagnachmittag auf der Heilbronner Theresienwiese an. Er ist auf Wahlkampftour in Süddeutschland, und obwohl er gerade einen Auftritt in Ludwigsburg hinter sich hat, wirkt er in Heilbronn kein bisschen müde – es ist ja erst 15 Uhr, zwei Stunden wird er hier bleiben.

Vor vier Jahren war der "Superstar der Grünen" schon einmal da, wenn auch nicht in dieser Rolle, die er jetzt eher beiläufig erfüllt. Anders als damals in der "Zigarre" ist dieses Mal die weitläufige Theresienwiese seine "Arena", angemessen der folgenden auch weitläufigen Ausführungen. Diese finden frei redend und frei stehend unter einem Pavillon statt, der an ein griechisches Tempelchen erinnert. Das passt, Habeck ist ja auch Philosoph. Es passt aber auch, was er den Heilbronnern zu Beginn sagt: Wenn er als Vater von vier Söhnen auch eine Tochter bekommen hätte, wäre es ein "Käthchen" geworden. Er weiß aber auch sehr genau, was auf dieser Theresienwiese noch geschah: Der Mord an Michele Kiesewetter durch den rechts-terroristischen NSU, dessen Mitglied Beate Zschäpe gerade erst vor wenigen Stunden bestätigt bekam, dass sie lebenslang in Haft bleiben muss.

So viel zur Vergangenheit. Die folgende Stunde widmet Habeck einer Zustandsbeschreibung der Gegenwart und einem Forderungskatalog für die Zukunft. Dabei ist von "Kanzleramt" und "Wahlsieg" nicht viel die Rede, auch nicht von Annalena Baerbock. Dafür geht es um Grundsätzliches, Entscheidendes, um Richtung und Ausrichtung, um Gefahren und notwendige Entwicklungen für die Zukunft. Habeck liefert dazu keine Parolen, sondern Appelle und Denkanstöße, auch solche, die zum Widerspruch anregen und es auch tun dürften.

Vor 40 Jahren hat Helmut Kohl die "geistig-moralische Wende" zu seinem Thema gemacht, eine Generation später tut Habeck genau dies, auch wenn er diesen Terminus nicht verwenden würde, zweifellos andere Inhalte und Priorität dafür hat. Der Grundton seiner Forderungen an die Politik und um globale Krisen zu bewältigen bestimmen aber konservative Werte wie Verantwortung und soziale Gerechtigkeit. Auch als Voraussetzung gegen den Klimawandel und um keine Spaltung der Gesellschaft zuzulassen. Da fallen dann auch Begriffe wie "das Böse", das er besonders im Umgang in der digitalen Welt verortet, deren Zustand er sich ausgiebig und ebenso kritisch widmet. Explizit warnt er vor einem "vertwitterten Wahlkampf" und verbindet dies mit der Forderung nach einer neuen "Wertebasis".

Was bei all dem nicht angesprochen wird, folglich als unausgesprochene Frage unter dem Dach des Pavillon-Tempelchens bleibt, ist: Wie lassen sich diese Ansprüche mit der sogenannten Realpolitik vereinbaren? Die Situation in Afghanistan, beziehungsweise den Umgang damit, bezeichnet er als vorhersehbar und eine nicht nur militärische, sondern auch moralische Niederlage.

An den Anfang seiner Rede stellte Habeck ein Thema als bestimmend, es war nicht die Klimakrise, was manche als selbstverständlich erwartet hätten, sondern der Zustand und die Folgen der Digitalisierung, denen er sich ausgiebig warnend widmete. Zur Verrohung führe hier auch, weil man das "Gegenüber" nicht mehr als Mensch und in dem wahrnehme, was es denkt oder fühle. Da fielen dann auch hier so archaische Begriffe wie "das Böse" und ebenso Forderungen nach einer neuen Wertebasis.

Auch in seinen Ausführungen zu weiteren Themen nutzte er Begriffe, wie man sie in Wahlkampfreden, gleich welcher politischen Richtung, eher selten hört, wenn er von einem Kampf um Würde und Freiheit sprach, wie wirtschaftliche Prosperität einzuordnen sei in einen Gesamtzusammenhang, welche Gefahren eine gespaltene Gesellschaft enthalte und wie ihr begegnet werden müsse, wie Prosperität und Klimaschutz sich vertragen können, auch in flexibler Anpassung an wirtschaftliche Nutzung klimaschonender oder klimaneutraler Energiegewinnung.

Solche Ausflüge ins "Praktische" erhielten ebenso Beifall wie auch die in das persönliche Verhalten des Einzelnen, im Plädoyer dafür, Gegensätze zu diskutieren, andere Meinungen auszuhalten, fair zu bleiben und vor allem beim Hinweis, dass man bei jeder Wahl auch darüber entscheide, wer man selber sein wolle. Wie viel angesprochene, wenn auch nicht ausgesprochene Kritik in seiner Forderung an die Politik steckte, sie müsse den Herausforderungen in die Augen schauen und der Wähler dabei auf Antworten bestehen, war leicht erkennbar. Habeck fasste es in die kurze Formel nach der die Antwortverweigerung von politisch Handelnden Verantwortungslosigkeit sei.

Die rund 400 Besucher auf der Theresienwiese zeigten mit ihrem Beifall, dass sie auch subtile Kritik an der gegenwärtigen Führung gut verstehen – viele von ihnen aber eines nicht und dies auch nach diesem Auftritt so äußerten: Warum Baerbock, wenn man einen Habeck hat? Das zeigt sich auch noch nach dem Redeauftritt, als er sich geduldig, mit Maske und ohne Berührungsängste, den Selfies und Fragen seiner Fans stellte.