Der neue "Wein-to-Go"-Service am Neckarufer soll auch die Innenstadt beleben. Foto: HMG / Ulla Kühnle

Heilbronn. (rnz) Würzburg hat den "Brückenschoppen", Kitzingen den "Stadtschoppen" und Heilbronn seit wenigen Tagen sein "Neckar-Gläsle", das die Weinfreunde mit Weinen direkt am Neckarufer genießen können. Vier Gastronomen an der Oberen und Unteren Neckarstraße bieten diesen "Wein-to-Go"-Service jetzt an.

"Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, das touristische Profil Heilbronns als älteste Weinstadt im Land zu schärfen und den Menschen die Weinberge, den Neckar, das Science-Center ’Experimenta’ und in diesem Jahr die Bundesgartenschau näherzubringen", betont Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Mit einem Glas Wein in der Hand den Blick auf den Neckar und die "Experimenta" genießen, das können die Heilbronner Bürger und die Gäste in der Stadt ab sofort beim "Neckar-Gläsle" noch besser. Ob auf der Adolf-Cluss-Brücke mit Blick zur Neckarbühne, an den Neckartreppen beim Theaterschiff mit Blick auf das "One-Man-House" von Thomas Schütte oder an der Unteren Neckarstraße, wo die "Experimenta" nicht nur zur blauen Stunde zu einem begehrten Heilbronn-Fotomotiv wird, entstehen Orte, wo man sich treffen, trinken und tratschen kann.

"Die Gastronomiebetriebe Mangold, Wohnzimmer, Riverside und La Girafe waren sofort mit dabei, als wir ihnen diese Idee vorgetragen haben", betont HMG-City-Managerin Irina Scharfetter. Das Angebot schaffe eine Verbindung zwischen dem Buga-Ausgang an der Experimenta und der Innenstadt und soll auch Buga-Besucher in die Innenstadt ziehen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich Süddeutschlands größte innerstädtische Gastromeile an einem Fluss - die Neckarmeile - auf 700 Metern zwischen Götzenturm und Bollwerksturm zu einem beliebten Treffpunkt und Veranstaltungsort entwickelt. Mit dem Heilbronner Weinsommer hat die HMG den Blick auf die Neckarbühne und das Thema Wein an dieser Stelle geschärft.

Info: Auf einer Terminübersicht hat die Heilbronn Marketing bis Oktober rund 30 Veranstaltungstermine, die am Neckar stattfinden, zusammengetragen - von der Deutschen Betonkanu-Regatta bis zur Zauberhaften Neckarmeile. In den Sommerferien findet am Abend jeweils donnerstags der Heilbronner Weinsommer statt.