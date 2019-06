Bruchsal-Büchenau. (pol/rl) Am Samstag alarmierten gegen 19 Uhr Anwohner des Baggersees "Alte Allmend" Ortsverwaltung und Polizei über eine ungewöhnliche Verfärbung des Wassers. Die Wasseroberfläche war großflächig schwarz eingefärbt. Erste Ermittlungen der Polizei und des Amtes für Umweltschutz bestätigten dies. Auf dem ansonsten klaren Wasser lag ein mehrere Zentimeter dicker und geruchsloser Partikelfilm. Das die Substanz ölhaltig sei, könne bereits ausgeschlossen werden, hieß es vonseiten der Polizei am Sonntag.

Anwohner berichteten, dass das Wasser am Samstagmorgen noch in Ordnung war. Die schwarze Verfärbung breitete sich offenbar ab etwa 13 Uhr vom Uferbereich her in Richtung See aus.

Die Untersuchungen zu Ursache und Zusammensetzung der schwarzen Einfärbung dauern an. Bis auf weiteres bleibt der See für Badegäste gesperrt. Entsprechende Hinweisschilder sind angebracht.