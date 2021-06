Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Endlich wieder! Dieser Seufzer der Erleichterung betrifft auch den "Botanischen Obstgarten" in Heilbronn, und er passt sowohl zu dessen Besucher als auch zum Betreiber. Gegrünt und geblüht hat es hier auch im vergangenen Jahr, wie immer in wilder, aber auch gezähmter Pracht. Aber die hier seit nun an die 20 Jahre stattfindenden Veranstaltungen und Programme, die Garten- und Naturliebhaber an diesem idyllischen Ort unterhalb des Wartbergs so schätzen, sie mussten 2020 alle ausfallen. Mit einem noch vorsichtigen, aber auch vielseitigen Programm startet man jetzt am 18. Juni doch in den Sommer.

Die Botanik im Obstgarten ist von großer Vielfalt; sie nimmt den Ort und seine Geschichte auf, ist orientiert an Stil und Konzept englischer Gärten. Wie mit der Schur gezogene Rabatten und auf Kante getrimmte Hecken wir man hier nicht findet, dafür eine Gartenlandschaft, in der die Natur wie ungezähmt wirkt, es aber nicht ist, und in der die Sammlung von 15 historischer Gartenlauben, eines der Glanzlichter ist. Oder auch das Bienenhaus für dessen Fortbestand sich Bodo Peter seit Jahren verkämpft – hier gibt es Wissen für diese Hungrigen und dann auch Honig für die Schleckermäuler.

Hintergrund > Der Botanische Obstgarten ist bis September täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, von Oktober bis März täglich von 9 bis 17 Uhr. Alle Angebote/Veranstaltungen und Hinweise auf eine mögliche Öffnung, auch des beliebten Hofladens mit den Früchten und Blumen des Gartens, sind auf der Homepage des [+] Lesen Sie mehr > Der Botanische Obstgarten ist bis September täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, von Oktober bis März täglich von 9 bis 17 Uhr. Alle Angebote/Veranstaltungen und Hinweise auf eine mögliche Öffnung, auch des beliebten Hofladens mit den Früchten und Blumen des Gartens, sind auf der Homepage des Botanischen Obstgartens www.botanischer-obstgarten.de zu finden, dazu auch eine Anfahrtsskizze. Bei Regenwetter finden die Veranstaltungen in der Obsthalle statt. Sie sind teilweise kostenfrei, teils wird um eine Spende gebeten, teils ein Eintritt von fünf Euro verlangt. Direkt daneben liegt auch der historische Jüdische Friedhof von Heilbronn. Er ist ein geschütztes Kulturdenkmal und nur nach Anmeldung beim Friedhofsamt der Stadt Heilbronn zugänglich, das den Schlüssel verwart. (bfk)

Das 1,7 Hektar große Areal ist im Besitz der Stadt, wird aber belebt und bespielt von den Ehrenamtlichen des "Fördervereins Garten-und Baukultur Heilbronn". Für Ulrich Frey, Vorsitzender des Vereins, und seine Helfer ist es immer wieder eine Herausforderung, nicht den Glauben an das Gute im Menschen zu verlieren, dies angesichts einer offenkundig ungebrochenen und wiederkehrenden Lust an Zerstörung und Randale, wenn vor allem Gruppen von Jugendlichen hier nicht nur feiern, sondern auch sprayen, demolieren und andere unschöne Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund wurden die Öffnungszeiten inzwischen abgestimmt auf das Tageslicht.

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen, unter anderem der traditionelle Kunsthandwerkermarkt, sind in diesem Jahr schon ausgefallen, aber es gibt auch etwas Neues: das Picknick im Garten. An zwei Terminen (3. und 23. Juli) kann man eine der Lauben mieten und bekommt einen auf die Teilnehmerzahl abgestimmten, gut gefüllten Picknickkorb. Er wird zusammengestellt vom "Hofcafé Susanne", das seit vielen Jahren schon von der Schülerschaft der Susanne-Finkbeiner-Schule betrieben wird. In diesem Jahr ist es an den Freitagen von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet, vorerst allerdings "nur" mit einem "To-go"-Angebot.

Die Susanne-Finkbeiner-Schule ist eine staatlich anerkannte Privatschule, 2004 gegründet und zunächst ausgerichtet auf Jugendliche mit Förderbedarf. Inzwischen ist diese "Brücke in den Beruf" von 34 auf 240 Schüler gewachsen – mit sieben verschiedenen Berufsfachschulzweigen, bis hin zu einem möglichen Abschluss der Fachhochschulreife, alles nach dem Motto: "Es gibt immer einen guten Weg."

Schulleiter Ludwig Müller ist stolz darauf, dass der Botanische Obstgarten auch als eine ganz besondere "Übungswiese" für seine Schüler so gut funktioniert. Sie backen die Kuchen, beschaffen alle Waren, bedienen, rechnen ab, tragen die Verantwortung fürs Funktionieren des Cafés und lernen so auch dabei etwas fürs Leben.

Das diesjährige Programm des Botanischen Obstgartens entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv und bietet auch wieder die sehr beliebten Kurse "Qigong im Park". Dazu gib es literarische und (stadt)geschichtliche Lesungen und Vorträge, auch zu Ludwig Pfau. Der berühmte Heilbronner Schriftsteller, Revolutionär und Ehrenbürger, der vor 200. Jahren geboren wurde, entstammt ja schließlich auch einer Gärtnerfamilie.