Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Bundesgartenschauen sind wertvolle Instrumente der Stadtentwicklung, darauf wies Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas mit vielen Beispielen hin, als bei der jüngsten Pressekonferenz über diese "wirtschaftliche" Seite der Buga berichtet wurde. Man nennt das auch "Umweg-Rentabilität". Faas muss es wissen. Von seinem letzten Arbeitgeber, der Bundesgartenschau in Koblenz, berichtet er, dass dort 91 Prozent der Besucher sagten, sie beabsichtigten, in absehbarer Zeit wieder nach Koblenz zukommen.

Genau das wünscht man sich auch in und für Heilbronn. Und außerdem natürlich eine bessere "Positionierung" in der bundesdeutschen Wahrnehmung und auch einen Imagegewinn für die Stadt. Dazu gehört unter anderen, die Buga mit einem hübschen Souvenir wieder zu verlassen. An alles ist gedacht.

Dazu, wie die Region profitieren wird, lieferte Faas nun auch einige Zahlen: 41 Prozent aller Aufträge im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau sind seinen Ausführungen zufolge in die Region gegangen, 30 Prozent an Unternehmen im Land und nur der Rest in Firmen aus anderen Bundesländern.

Zahlen oder Erfahrungswerte gibt es auch dazu, was die Besucher so in Heilbronn "liegen lasen": 17 Euro pro Kopf in der Stadt und zwölf Euro auf der Buga - das sind die Kalkulationsgrößen, mit denen Faas dann - unter Zugrundelegung der erhofften 2,2 Millionen Besucher - auf ansehnliche zweistellige Millionenbeträge kommt. Nicht eingerechnet sind dabei die Eintrittsgelder. Für die Hotellerie prognostiziert Faas Buga-Einnahmen über 40 Millionen Euro - und immerhin noch 30 Millionen, wenn der Besucher auf der Familiencouch übernachtet.

Eine weitere Einnahmequelle ist auch die Umsatzpacht der Gastronomie. Von einer Ausnahme abgesehen, sind alle Bewirtungsgestattungen an Unternehmen vor Ort gegangen. Lediglich die Gastronomie im Fruchtschuppen war hiesigen Anbietern einfach eine Nummer zu groß. In diesen Tagen werden die Speisekarten geschrieben; wer mindestens ein Drittel des Angebotes aus regionaler Küche, hergestellt mit regionalen Zutaten, anbietet, darf sich mit dem Etikett "Schmeck den Süden" schmücken.

Und auch der Durst will gestillt werden: Zuständig für den Wein ist die Weinvilla; zum Verbund von 16 privaten Weingüter kommt noch die Winzergenossenschaft Heilbronn hinzu. Seit zwei Jahren wird der Buga-Wein gekeltert: Riesling, Lemberger, Trollinger und Sauvignon blanc. Das Bier liefert Palmbräu, die Fruchtsäfte sind von Gunkel und der Sprudel kommt von Teusser aus Löwenstein. Dort will man sage und schreibe 20 Millionen Sprudelflaschen mit einem Buga-Etikett versehen.

"Kaffeebohnen" wachsen hier noch nicht, sagt Faas, werden aber vor Ort geröstet, bei Kaffee Hagen in Heilbronn. Weitere Zulieferer sind die Ölmühle Erlenbach, ein Teegeschäft in Heilbronn, sogar einen regionalen "Gin" wird es geben - die Kräuter für ihn wachsen auf Streuobstwiesen in Schwaigern. Schon seit geraumer Zeit erhält die Buga GmbH für jeden Laib "Buga-Brot", der von der Bäckerei Härdtner hergestellt und verkauft wird, einen kleinen Obolus. Was da nach dem Motto "Kleinvieh macht auch Mist" zusammenkommt, wollte Faas nicht verraten.

Für den Eislieferanten fand man hingegen keinen regionalen Anbieter, das hat jetzt Langnese übernommen. Der Hersteller wird in einer Merchandising-Aktion eine Million Eispackungen mit dem Buga-Logo und einem Gewinnspiel auf den Markt bringen. Das alles lässt jetzt schon den Schluss zu: Was immer die Besucher der Buga essen, trinken, kaufen - für die Buga ist das auch ein "Gewinnspiel". In der Kalkulation für die Großveranstaltung steht auch der Posten "Vermietung, Verpachtung und Überlassung von Rechten"; er ist mit 2,5 Millionen Euro Einnahme budgetiert.