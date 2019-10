Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am 10. Oktober ist es wieder so weit, gibt es einen großen Auftrieb auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn. Dann findet hier nach dem offiziellen Festakt zur Einweihung des Bildungscampus Nord - unter den Gästen ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann - eine "Nacht der Wissenschaft" statt, für alle, vor allem aber jene, die man sich hier auf dem Campus auch als Studierende wünscht.

Gerade eben, zum Semesterbeginn, hat die Hochschule Heilbronn (HHN) ihren Umzug bewältigt - vom "Erststandort" Sontheim in fünf Kilometer Entfernung (nur einen in Luftlinie) zum Zweitstandort Bildungscampus. Hier befinden sich nun, neben der gesamten Fakultät "Wirtschaft und Verkehr", das Rektorat, die Personal- und Finanzabteilung, das "International Office" sowie die Stipendienstelle, die Hochschulentwicklung, das Forschungsreferat, das Qualitätsmanagement für Studium und Lehre, das studentische Servicebüro, das Referat für Gleichstellung und Diversität, das Fundraising, das Facility Management und auch die Hochschulkommunikation. Das von der Schwarz-Stiftung erbaute und der HHN zur Verfügung gestellte Hochschul-Hochhaus war dafür zu klein.

Hintergrund > Als Einrichtungen auf dem Bildungscampus sind nun vertreten: die Akademie für Innovative Bildung und Management (aim), die Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW) mit ihrem Center for Advanced Studies (DHBW CAS), die German Graduate School of Management and Law (GGS), die Hochschule Heilbronn (HHN), die Technische Universität München, Standort Heilbronn (TUM), das Gründungs- und Innovationszentrum "Campus Founders" und, als jüngste Mitglieder der "Bildungscampus-Community", die Erzieherakademie Heilbronn und das Forschungszentrum KODIS des Fraunhofer-Instituts IAO. (bfk)

Auch hier wurde erweitert. Zwei der Fakultätsgebäude (Bildungscampus 17 und 14) sind nun durch eine gläserne Brücke verbunden. "Wiedervereinigt" sind damit auch die beiden Wirtschaftsfakultäten der HHN, deren erste, die Fakultät "International Business", ja schon seit dem Wintersemester 2012/2013 auf dem Bildungscampus angesiedelt war.

Von den knapp 2000 Erstsemestern, die am 23. September ihr Studium an der HHN aufgenommen haben, haben sich knapp 800 für ein BWL-Studium eingeschrieben. Mit ihnen erhöht sich die Zahl der hier bis zum Sommersemester Studierenden weiter auf nun rund 3300. Damit soll, so heißt es, zunächst der Ausbau des zweiten Standortes der HHN - in Künzelsau und Schwäbisch Hall befinden sich noch zwei weitere - abgeschlossen sein. Insgesamt studieren dann in den akademischen Einrichtungen des Bildungscampus (HHN, DHBW, GGS und TU München) knapp 10.000 junge Menschen, im Jahr 2020 soll dann diese Marke geknackt werden. Unter ihnen hat es sich längst herumgesprochen, welche hervorragende Infrastruktur hier geboten ist, entsprechend hoch ist der Andrang - oder in einzelnen Fächern auch die Zahl der Absagen.

Mit der "Nacht der Wissenschaft" wird erlebbar gemacht, was die Erweiterung - die offizielle Bezeichnung ist "Bildungscampus Nord" - im Studentenalltag alles bietet. Die Studenten können dann auch ab 19.15 Uhr dabei sein, wenn Architekt Achim Söding von "Auer Weber" aus Stuttgart die Schlüssel an die Nutzer der neuen Gebäude für die Hochschule Heilbronn und für die gemeinsame Bibliothek übergibt. Danach zeigen alle Institutionen ihr Angebot, informieren über Studienmöglichkeiten, Weiterbildungsprogramme und Angebote der inzwischen neun Einrichtungen. Im Mittelpunkt stehen dürften dabei die "LIV", die neue Bibliothek, nach neuesten Standards eingerichtet, mit klassischen Arbeitsplätzen, aber auch mit einem E-Medien-Labor und einem Eltern-Kind-Raum.

Besonders spannend dürfte auch ein erster Einblick sein, den, obwohl noch mitten im Umbau befindlich, die "Campus Founders" in der Nacht der Wissenschaft bieten, als ein neues Zuhause für die "Entrepreneure in der Region". Hier lässt Silcon Valley grüßen, wenn sich hier die Start-up-Community trifft, unter anderem auch mit Partnern aus der Industrie, bei der man nicht weniger zum Ziel hat, den Gründergeist der Region Heilbronn-Franken neu zu entfachen - und dabei auch noch Spaß zu haben. Denn den gibt es neben aller Theorie an diesem Abend auch, vor allem dann, wenn Wissen auf Spielen trifft und das genussvoll vermittelt wird. Für Genuss steht auch die "Speisekarte" des Abends. Die benachbarte "Experimenta" ist bis 22 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet - dort findet dann die "Nacht der Sterne" statt.