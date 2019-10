Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Imkermeister David Gerstmeier (29) ist einer von der Hauptinitiatoren des Volksbegehrens.

Herr Gerstmeier, Sie haben in Baden-Württemberg das erste Volksbegehren über einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, jetzt stellen Sie die Unterschriftensammlung ein. Wie schwer fällt Ihnen dieser Verzicht?

Ich sehe das noch nicht als Verzicht. Wir machen jetzt erst einmal mit der Mobilisierung für die Unterschriftensammlung Pause. Was nun vorliegt, ist ein Eckpunktepapier, aber noch kein Gesetzentwurf. Es bleibt spannend, wie dieser Entwurf dann konkret aussieht. Da müssen sich alle anstrengen. Aber wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Gesetzentwurf, der gut für die Landwirtschaft ist, der gut für die Artenvielfalt ist, und der noch mal ein Stück weit befriedet.

Hintergrund Reaktionen auf die "Eckpunkte" > Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer nennt den Entwurf "ein gutes Ergebnis für Bienen und Bauern". > CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann spricht von einem "klugen Lösungsweg". "Miteinander und nicht gegeneinander - so sieht der Weg der CDU für mehr Artenschutz aus." > CDU-Landeschef Thomas Strobl sagt: "Mir [+] Lesen Sie mehr Reaktionen auf die "Eckpunkte" > Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer nennt den Entwurf "ein gutes Ergebnis für Bienen und Bauern". > CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann spricht von einem "klugen Lösungsweg". "Miteinander und nicht gegeneinander - so sieht der Weg der CDU für mehr Artenschutz aus." > CDU-Landeschef Thomas Strobl sagt: "Mir war immer wichtig, dass dieser Prozess keinen Keil zwischen die Landwirtschaft, den Naturschutz und die Bevölkerung treibt." > FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny beklagt: "Die Landesregierung verpflichtet sich zu unnötigen Vorschriften und Zielen, die aus ökologischer Sicht kontraproduktiv sind und der Landwirtschaft schaden." > Der Präsident der Württembergischen Winzer, Hermann Hohl, sagte: "Durch das Aussetzen der Unterschriftenaktion zum Schutz der Insekten bietet sich die Chance, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu schauen, was geht." > Der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte, man werde die Vorschläge "eingehend prüfen". "Wir stehen zu unserer Dialogbereitschaft und erwarten nun eine ergebnisoffene und zielorientierte Diskussion mit allen Beteiligten". > Nabu-Landeschef Johannes Enssle zeigte sich enttäuscht vom Bauernverband: "Wir erwarten, das sich der Bauernverband klar zu den Eckpunkten bekennt - und zwar zeitnah", forderte er. > Agrarminister Peter Hauk (CDU) stellte im Landtag klar: "Diese Eckpunkte sind als Eckpunkte auch nicht mehr verhandelbar. Von denen werden wir auch kein Jota abrücken." > Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sagte im Landtag: "Kein Land in Deutschland plant auch nur annähernd ein so umfassendes Maßnahmenpaket." Die Eckpunkte der Regierung würden teils noch weiter gehen als das Volksbegehren. "Das ist kein Kompromiss, sondern das ist eine Weiterentwicklung." sös

[-] Weniger anzeigen

Sie wurden am Dienstagabend von der Regierung informiert und haben sich dann intern noch beraten. War Ihre Meinung gleich klar?

Ich habe dafür gestimmt! Wir gehen diesen Weg gerne mit noch mehr landwirtschaftlichen Verbänden als uns jetzt schon unterstützt haben. Wir werden das natürlich ständig überprüfen und messen. Wenn wir es schaffen, da etwas Anständiges herauszubekommen, ist das ein Gewinn, und wenn nicht, kann die Mobilisierung für das Volksbegehren auch wieder beginnen.

Dann hätten Sie aber viel Zeit verloren. Haben Sie nicht ein Problem, wenn Sie Mitte Dezember zum Schluss kommen, Sie wollen die nötigen Unterschriften innerhalb der Frist doch noch sammeln?

Ich habe studiert, und da war es so, dass ich nicht im ersten Semester auf die Prüfung gelernt habe, sondern da war die Schlussphase entscheidend. In Bayern wurde das Volksbegehren in zwei Wochen entschieden. Das Volksbegehren hier läuft, die Menschen sind motiviert, wir haben über 120 Unterstützerorganisationen. Trotzdem haben wir gesagt, wir lassen uns jetzt auf diesen Prozess ein mit dem Willen, dass etwas sehr Gutes dabei herauskommt. Und wenn etwas sehr Gutes dabei herauskommt, benötigen wir das Volksbegehren auch nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt schon ein riesiger Erfolg, dass der Umweltminister der Grünen und der Landwirtschaftsminister der CDU sich auf dieses Eckpunktepapier einigen konnten. Trotzdem wird es spannend, wie der Gesetzentwurf dann ausschaut.