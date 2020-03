„Eine der letzten Veranstaltungen in so einem Rahmen“: Juso-Chef Kevin Kühnert (sitzend, links) mit Moderatorin Elisabeth Krämer in Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. 60 Menschen, zusammengequetscht in einem Raum, nicht größer als ein kleiner Linienbus? Nein, vorbildlich war diese Veranstaltung in Corona-Zeiten sicherlich nicht, zu der der SPD-Nachwuchs in Heidelberg in den "FensterPlatz" eingeladen hatte. Auch der Gast, Juso-Bundeschef Kevin Kühnert, unkte schon am Donnerstagabend dezent schwarzhumorig: "Ich würde mal prognostizieren, wir haben heute das Vergnügen, eine der letzten Veranstaltungen in so einem Rahmen zu machen." Am Freitagmorgen verkündete er dann auf Twitter: "Auch ich sage nun öffentliche Termine ab."

Ob die "Sit-In" getaufte Veranstaltung das Risiko wert war? Nun, zumindest ließ sich erleben, warum der 30-Jährige (und damit einer der älteren im Raum) so eine überragende Karriere innerhalb der SPD hingelegt hat. Hier spricht kein unbeholfener Nachwuchs-Politiker. Sondern ein breit informierter Polit-Profi. Rechtsextremismus, E-Autos, Windenergie, bedingungsloses Grundeinkommen – die thematische Palette der Fragen ist äußerst breit angelegt. Kühnert scheut nur einmal die Antwort, als es um die schwierige berufliche Lage der Hebammen geht. "Ich bin nicht supertief in dem Thema drin", wiegelt er lieber ab als eine nichtssagende Antwort zu geben.

Auffällig ist dabei aber auch: Ausgerechnet der Mann, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren, seit er im November 2017 die Führung der Parteijugend übernahm, gegen die Große Koalition wettert, gibt sich jetzt ausgesprochen staatstragend.

Warum, so wird mit einiger Entrüstung nachgehakt, habe die SPD-Fraktion im Bundestag nicht gemeinsam mit den Grünen für die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus den griechischen Lagern gestimmt? Das sei doch eine Frage der Menschlichkeit. Hier hätte man zeigen können, dass man nicht wie die Union sei.

"Dann wäre die Koalition beendet gewesen", stellt NoGroKo-Kämpfer Kühnert fest – und ist explizit dagegen. Niemandem wäre geholfen gewesen, wenn die SPD derart die Geschäftsgrundlage der Koalition zertrümmert hätte. So aber hätten die Sozialdemokraten im Koalitionsausschuss zumindest die Aufnahme von 1500 Menschen heraushandeln können. Der linke Revoluzzer – hier ist er der kühl kalkulierende Realpolitiker.

Zumal er genau beobachtet, in welche Richtung sich der Koalitionspartner bewegt. Friedrich Merz als CDU-Chef? "Ich halte das für relativ wahrscheinlich – die Frage ist nur, wann", sagt Kühnert. Doch auch wenn nicht: Einen Rechtsruck werde die Partei "so oder so" hinlegen, weil auch ein siegreicher Merkel-Flügel Zugeständnisse machen werde. Dadurch gingen der Union Wähler verloren – und es schlage die Stunde der SPD. Nein, nicht, weil man CDU-Wähler überzeugen könnte. "Wir stehen einen Schritt weiter in der Nahrungskette." Kühnert erwartet, dass die Grünen sich dieser Gruppe anbieten – und dadurch am linken Flügel an die SPD verlieren.

Auch außenpolitisch positioniert er sich abwägend. Etwa, wenn es um die Lage in der Türkei geht. Präsident Erdogan betreibe ein "sehr ausgefuchstes Spiel", so Kühnert mit Blick auf die rund 3 Millionen syrischen Flüchtlinge, die die Türken aufgenommen haben. "Erpressung mit menschlichen Schutzschilden", nennt er das – und betont dennoch, wie wichtig es sei, den "Deal" mit Erdogan zu suchen. Um diese Menschen in Europa aufzunehmen, fehle einfach die gesellschaftliche Zustimmung. Für Idealismus bleibt da wenig Raum.

Keine Visionen mehr? Ausgerechnet beim rebellischen Nachwuchs? Aber nicht doch. Natürlich kämpft Kühnert auch leidenschaftlich. Etwa, wenn es die Zukunft der Mobilität in Deutschland geht. Kostenlos Bus und Bahn fahren – das begeistert ist. "Es muss massiv viel Geld in dieses System", weiß er zwar. "Aber das sollte es uns wert sein."

Auch in der Abgrenzung gegen Rechtsextreme wird er deutlich. Mit einem Björn Höcke auf eine Bühne, zum Beispiel im TV? "Auf keinen Fall", stellt er klar – und warnt gleichzeitig vor Gewalt, vor Angriffen beispielsweise auf AfD-Büros. Diese sei kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Und: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu ihrer Radikalisierung beitragen."

Ein starker, ein souveräner Auftritt des SPD-Hoffnungsträgers – der dann noch nach St. Leon-Rot wollte.