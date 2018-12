Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Allein die Stadt Pforzheim, finanziell nicht auf Rosen gebettet, würde geschätzte 50 Millionen Euro für Sanierungen und Modernisierungen ihrer kommunalen Bäder benötigen. Auch andernorts haben Kommunen Probleme, ihr Angebot aufrecht zu erhalten. Zwischen 2007 und 2017 hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Baden-Württemberg 59 Badschließungen gezählt. Derzeit steht laut DLRG bei 16 weiteren Standorten im Land das Aus zur Diskussion. Ein zentrales Problem: Viele Bäder sind in den 1960er und 1970er Jahren gebaut worden und entsprechen nicht mehr den heutigen energetischen Standards; die hohen Betriebskosten belasten die kommunalen Haushalte.

Die Schwimmverbände Baden und Württemberg, die Landesverbände der DLRG sowie der Württembergische Landessportbund sehen daher die Landesregierung gefordert. Die Verbände haben sich zur Bäderallianz Baden-Württemberg zusammengeschlossen.

"Es ist höchste Zeit, dass den Kommunen bei der Mammutaufgabe ‚Bädersanierungen’ geholfen und das Bädersterben gestoppt wird. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass noch weniger Kinder mangels geeigneter Bäder überhaupt schwimmen lernen können - und damit zu den Nichtschwimmer-Eltern von morgen werden", heißt es in einem Brandbrief der Bäderallianz. Dabei sei die Schwimmfähigkeit "lebenswichtig", da sie vor dem Ertrinken schütze, zugleich biete sie in einer alternden Gesellschaft eine lebenslange Bewegungsmöglichkeit. Nicht zuletzt gebe es einen staatlichen Bildungsauftrag: Schwimmen ist im Bildungsplan von Grundschulen verankert.

Wenn es zu Schließungen komme, seien die Auswirkungen vor Ort meist erheblich, warnt die Bäderallianz. "Schulklasse für Schulklasse muss mit Bussen zum Schwimmunterricht in Nachbarkommunen gebracht werden. Darunter leidet die Qualität des Schwimmunterrichts noch mehr, so er denn überhaupt organisatorisch machbar ist." Und dort, wo es noch Bäder gebe, "kämpfen Vereine, freie Schwimmschulen und Freizeitsportler um ausreichend Wasserflächen und Nutzungszeiten", zeichnen die Verbände ein düsteres Bild.

Sicherlich sei es vorrangig Aufgabe der Kommunen, sich um den Erhalt und Betrieb zu kümmern, schreiben sie weiter. "Aber aus unserer Sicht entzieht sich das Land seit vielen Jahren seiner gesellschaftlichen Verantwortung und schiebt die finanziellen Lasten für Bau und Erhalt von Schwimmbädern voll und ganz den Kommunen zu."

Unterstützung erfährt die Bäderallianz von der SPD. Die SPD-Fraktion wolle bei den Verhandlungen zum Nachtragshaushalt 2018/19 "ein eigenes Landesförderprogramm für den Bädererhalt in Baden-Württemberg in Höhe von 30 Millionen Euro beantragen", kündigte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch an. Mit einem Landeszuschuss von 20 Prozent der Gesamtkosten und maximal einer Million Euro pro Schwimmbad sollten dabei Sanierungsinvestitionen der Kommunen gefördert werden.