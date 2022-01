Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Wofür die FDP stehen will? Antworten geben die Liberalen seit Jahrzehnten zuverlässig bei ihrem Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Staatsoper. Gerade aus den Reden von Parteichef Christian Lindner lässt sich die jüngere Geschichte seiner Partei gut nachzeichnen: der Abschied aus dem Bundestag 2013, die Neuerfindung 2015, als plötzlich knalliges Magenta im Logo der "Freien Demokraten" auftauchte, die Rechtfertigung nach den geplatzten Jamaika-Verhandlungen 2017 ("Besser nicht regieren, als falsch").

Und jetzt, 2022? Nun, so ähnlich der organisatorische Rahmen dieses 6. Januar im Vergleich zum Vorjahr ist – die Ränge der Staatsoper leer, das Publikum nur digital zugeschaltet –, so grundverschieden ist Lindners Rolle. Er ist nicht mehr der "Trümmermann" für den Wiederaufbau, nicht mehr Wahlkämpfer, nicht mehr ein von schlechten Umfragewerten Getriebener. Nein, am Vortag seines 43. Geburtstags hat der Nordrhein-Westfale sein großes politisches Ziel erreicht, endlich: Auf der Stuttgarter Bühne steht der Bundesfinanzminister.

Fast wie in Vor-Corona-Zeiten: Sternsinger empfangen die FDP-Politik Hans-Ulrich Rülke und Christian Lindner (r.) auf den Stufen des Stuttgarter Opernhauses. Foto: Uli Deck

Für sein Publikum allerdings bedeutet das einen kleinen Dämpfer: Der Staatsmann Lindner liefert auch eine ebensolche Rede ab – eine staatsmännische, in der sein rhetorisches Talent bei weitem nicht so glänzt wie in den teils visionären Feuerwerken vergangener Tage.

Der Ton, den Lindner jetzt anschlägt: Er redet von Verantwortung, von "politischen Realitäten in Koalitionen", davon, dass die FDP gerade im Steuerbereich zwar zu allen Gesprächen über Entlastungen bereit sei – aber selbstverständlich "vertragstreu und berechenbar" bleibe. Die Liberalen seien die "derzeit einzige handlungsfähige Partei der bürgerlichen Mitte".

Die Visionen, die er einzustreuen versucht, sind dann vor allem diejenigen, die in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen sowieso umgesetzt werden sollen. Da geht es um die offene Einwanderungsgesellschaft, um die "Erneuerung des Aufstiegsversprechens" in der Bildungspolitik, um Klimaschutztechnologie als "Quelle des zukünftigen Wohlstands".

Was bisher die größte Leistung der Ampelkoalition sei? Laut Lindner ein fundamentaler Wandel in der Debattenkultur: "Wer spricht noch vom Tempolimit? Wer spricht noch von kleinteiligen Verboten im Alltag?", fragt er. "Heute geht es um Milliardeninvestitionen in unsere technische Infrastruktur." Das liberale "Denken wir groß" – der Parteichef sieht es im Regierungsalltag verankert.

In der Finanzpolitik lässt er anklingen, dass er liberale Grundüberzeugung beispielsweise zur Besteuerung ("sehr hoch") nicht vergessen hat. Den Soli würde er weiterhin gerne komplett abschaffen, über weitere Entlastungen sei er jederzeit gesprächsbereit.

Gleichzeitig verteidigt er aber auch seinen ersten Nachtragshaushalt – der auch die Umschichtung von Krediten über rund 60 Milliarden Euro ins kommende Jahr vorsieht. Das sei alles besser als die ursprünglichen Pläne der Großen Koalition, so der Kern seiner Verteidigung.

Auf parteipolitisches Geplänkel verzichtet Lindner – Spitzen gegen die Koalitionspartner gibt es keine, auch über die Union mit dem künftigen Parteichef Friedrich Merz verliert er kein böses Wort. Die anstehenden Landtagswahlen im Saarland, in NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein? Er hält sich lieber raus. Tatsächlich ist das sogar die einzige Passage seiner fast einstündigen Rede, in der Lindner zum "Spickzettel" greift. Als müsse er die Namen der Wahlkämpfer im Land vom Blatt ablesen. Nicht mehr sein Bier?

Übernehmen könnte bald der designierte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Der sucht, das thematisiert er offen in seiner Rede, zwar noch nach der für ihn passenden Rolle. Will er "General" sein, also attackieren? Oder "Sekretär" – und die Partei nach innen managen? Sicher sei aber, so der 45-Jährige mit den iranischen Wurzeln: "Ich will und werde nicht ein zusätzlicher Regierungssprecher sein."

Einen „Anschlag auf die liberale Demokratie“ wirft Hans-Ulrich Rülke Kretschmann vor. Foto: dpa

Gleiches gilt fraglos auch für Hans-Ulrich Rülke, den baden-württembergischen FDP-Fraktionschef. Er hatte im Frühjahr kurz von einem Ministerposten träumen dürfen – bis Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Stuttgarter Ampel-Träume beendete und die Fortführung der grün-schwarzen Koalition auch gegen innerparteilichen Widerstand durchsetzte. Verziehen haben die Südwest-Liberalen das nicht. Inzwischen wird bei jeder Gelegenheit gestänkert.

Als "profiliertesten Vertreter des südwestdeutschen Konservatismus" hatten Rülke und Landes-FDP-Chef Michael Theurer Kretschmann schon vor Dreikönig tituliert, als "autoritär". Jetzt, auf der Staatsoper-Bühne, dreht Rülke noch weiter an der Eskalationsschraube. Kretschmanns jüngste Interview-Aufforderung, den gesellschaftlichen "Hyperliberalismus" zu überdenken, sei "ein Anschlag auf die liberale Demokratie und die Verfassungsordnung dieses Landes", so Rülke. "Da will einer die parlamentarische Demokratie aushebeln und zu autoritären Strukturen zurückkehren."

Harter Tobak. Aber vielleicht hätte es ein Publikum in der Staatsoper ja goutiert. Rülke kommt jedenfalls feuriger rüber als sein Bundes-Parteichef – und das gab es in der Geschichte des Dreikönigstreffens wirklich noch nie.