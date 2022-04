Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Der Bundesgesundheitsminister hört diese Bewertung zwar gar nicht gern. "Von einem ,Freedom Day’ kann keine Rede sein – ganz im Gegenteil", mahnte Karl Lauterbach (SPD) zuletzt. Und doch dürfte dieser Sonntag von nicht wenigen als genau das aufgefasst werden: als ein "Tag der Freiheit", ab dem tatsächlich der überwiegende Teil der Corona-Schutzmaßnahmen im Alltag keine Rolle mehr spielt – zumindest nicht als Pflicht, sondern eher zum freiwilligen Selbstschutz.

Warum ändern sich jetzt die Regeln? Das liegt am neuen Bundesinfektionsschutzgesetz. Dieses wurde zwar bereits Mitte März beschlossen, allerdings erlaubte es eine "Übergangsfrist", wonach noch bis einschließlich 2. April in einigen Bereichen strengere Regeln in Kraft bleiben durften. Diese Möglichkeit nutzte Baden-Württemberg ebenso wie die meisten anderen Bundesländer. Ab Sonntag aber fehlt die gesetzliche Grundlage.

Wo gibt es die wichtigsten Änderungen? Beim Wegfall der Maskenpflicht und der Zugangsbeschränkungen.

Was genau ändert sich bei der Maskenpflicht? Diese wird in den allermeisten Bereichen komplett gestrichen. Besonders bemerkbar machen wird sich das beim Einkaufen. Während an diesem Samstag noch gilt, dass beispielsweise der Einkauf von Lebensmitteln im Supermarkt ohne FFP2-Maske nicht erlaubt ist, fällt diese Vorschrift ab Sonntag komplett weg. Zur Erinnerung: Erstmals erlassen wurde eine Maskenpflicht Ende April 2020 – damals reichten noch selbst genähte "Alltagsmasken" aus, da professionelle OP- oder FFP2-Masken Mangelware waren, die dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben sollten.

Gilt das auch für die Gastronomie oder Clubs? Ja. Auch hier erlaubt das Bundesgesetz keine Maskenpflicht mehr.

Dürfen denn Unternehmen ihren Kunden trotzdem vorschreiben, dass sie eine Maske tragen müssen? Ja. Rein rechtlich ist das möglich. Der Staat darf diese Eingriffe zwar nicht mehr anordnen, aber Unternehmer – beispielsweise Gastronomen und Ladeninhaber – hätten durchaus die Möglichkeit, eigenmächtig per Hausrecht weiterhin eine Maske vorzuschreiben. Bislang signalisieren die großen Unternehmen allerdings, dass sie eine entsprechende Vorgabe nicht machen wollen.

Gibt gar keine Einrichtungen, die bei der Maskenpflicht bleiben wollen? Doch. Vor allem in der Kulturszene haben sich bereits einige Institutionen – darunter das Theater Heidelberg und das Nationaltheater in Mannheim – festgelegt, dass sie vorerst weiterhin eine FFP2-Maske verlangen werden. Auch viele Rathäuser werden weiterhin den Zutritt nur mit Maske gestatten. Landesweit einheitliche Regeln gibt es aber nicht mehr. Besucher sollten sich also immer vorab informieren, ob eine Maske benötigt wird – oder sicherheitshalber eine dabei haben.

Darf ich denn trotzdem freiwillig weiterhin eine Maske tragen? Selbstverständlich. Tatsächlich empfiehlt die baden-württembergische Landesregierung ihren Bürgern sogar "dringend", eigenverantwortlich sich und andere per Maske zu schützen und einen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Gutsitzende FFP2-Masken verringern das Infektionsrisiko deutlich.

In öffentlichen Verkehrsmitteln hingegen müssen Mund und Nase weiterhin bedeckt werden. Foto: dpa

In Bus & Bahn bleibt die Maskenpflicht aber? Ja. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht vor, dass es vorerst weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln – also Bus und Bahn, aber auch im Flugzeug – bei der Maskenpflicht bleibt. Erlaubt sind künftig wieder sowohl FFP2- als auch medizinischen Masken. Bisher hatte das Land für Busse, Straßen- und S-Bahnen noch eine FFP2-Pflicht vorgeschrieben, während in Flugzeugen und überregionalen Zügen wie ICE und IC der einfachere medizinische Mundschutz ("OP-Maske") erlaubt war. Diese Unterscheidung gibt es jetzt nicht mehr. "Alltagsmasken" aus Stoff genügen den Anforderungen aber weiterhin nicht.

Wie sieht es denn in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen aus? Diese gelten als besonders vulnerable Bereiche, weswegen hier für Besucher weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht sowie eine Testpflicht in Kraft bleiben.

Gibt es noch 3G-Zugangsbeschränkungen? Nicht flächendeckend. Der Staat darf Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte nicht mehr vorschreiben. Die bisherigen Kontrollen des Impf- oder Immunstatus entfallen also. Auch Ungeimpfte können wieder ohne negativen Testnachweis alle Dienstleistungen wahrnehmen. Aber: Auch hier gibt es, wie bei der Maskenpflicht, für Unternehmen die Möglichkeit, per Hausrecht eigene Beschränkungen festzulegen.

Müssen Schülerinnen und Schüler weiter Maske tragen? Nein. Das Bundesinfektionsschutzgesetz bietet dafür keine rechtliche Grundlage mehr. Schülerinnen und Schüler müssen also zwar noch im Schulbus, aber nicht mehr auf dem Schulgelände oder im Unterricht einen Mundschutz tragen. Das Kultusministerium weist aber darauf hin, dass gerade in Innenräumen die Maske "sicher empfehlenswert" sei und "selbstverständlich" freiwillig getragen werden dürfe.

Dürfen Schulen eigenverantwortlich die Maskenpflicht beibehalten? Nein. Das Kultusministerium stellt auf RNZ-Anfrage klar, dass eine Schulleitung hier nicht die gleichen Rechte habe wie ein Ladenbesitzer – schließlich herrsche Schulpflicht, während man in einen Laden freiwillig gehe. Der Schulleitung fehle die rechtliche Grundlage, um eine eigene Maskenpflicht zu erlassen – weder per Hausrecht noch per Schulordnung gehe das. Anders könnte das bei Schulen in freier Trägerschaft sein. Hier hänge es aber vom Einzelfall ab, wie viel Spielraum es gebe. "Wir als Land können hier keine grundsätzlichen Aussagen treffen", so ein Sprecher.

Fällt auch die Testpflicht für Schulen und Kitas weg? Nein, die bleibt unverändert zunächst bis Ostern. Demnach müssen ungeimpfte Schüler und Kinder sich zwei Mal pro Woche testen, die Beschäftigten täglich. Vollständig geimpfte Personen ("quarantänebefreite Personen") dürfen sich ebenfalls zwei Mal pro Woche freiwillig selbst testen – müssen aber nicht.

An den Schulen gibt es kommende Woche keine Maskenpflicht mehr. Foto: dpa

Gibt es weitere Schutzmaßnahmen für Schulen? Das Ministerium empfiehlt, weiterhin die bisherigen Hygieneregeln und das regelmäßige Lüften zu beachten. "Nach Möglichkeit" soll auch ein Mindestabstand eingehalten werden. Andere Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise die fünftägige "Kohortenpflicht" oder die Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht nach einem Infektionsfall in einer Klasse, entfallen aber.

Müssen alle Kinder wieder in den Präsenzunterricht? Nein. Mit ärztlicher Bescheinigung kann man sich vom Präsenzunterricht weiterhin befreien lassen, wenn man selbst oder ein Haushaltsangehöriger im Infektionsfall einen besonders schweren Krankheitsverlauf befürchten müsste.

Ändert sich etwas für "vulnerable Lehrkräfte"? Nein. Es bleibt bei den Befreiungsmöglichkeiten vom Präsenzunterricht – beispielsweise von schwangeren Lehrerinnen.

Was ist mit der "Hotspot-Regelung"? Diese gibt es zwar im Bundesgesetz – allerdings sieht die Landesregierung derzeit keine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. "Weder liegt derzeit eine Virusvariante mit signifikant höherer Pathogenität vor noch eine konkrete Gefahr der Überlastung der Krankenhauskapazität", teilt das Staatsministerium mit. Das seien aber die Voraussetzungen. Anders sehen das derzeit Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Sollten nicht auch die Quarantäne-Regeln geändert werden? Ja, entsprechende Gespräche laufen. Vorgesehen ist, dass bei einer Infektion nur noch eine fünftägige Absonderung ("Quarantäne") verlangt wird. Derzeit sind zehn Tage vorgeschrieben. Ein "Freitesten" mit einem negativen Test ist frühestens nach sieben Tagen möglich. Einen Beschluss dazu gab es am Freitag aber noch nicht.